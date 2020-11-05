交往後反而變成負擔？ 女孩要當心這五種星座男

與另一半交往、共處，看似是件美好的事，但有時遇人不淑，對方只想當小白臉、撒謊成性，反而徒增自己的負擔。日本網站「愛カツ」近日就分享，前五種會造成女方負擔的星座男，需要特別小心。

第五名：射手座（生日11/22~12/21）

射手座的男性相當熱情，交往後對女友非常甜蜜，因此經常能感到幸福……然而，射手座男也始終改不了花心的個性，即使有交往對象，也可能對其他女性出手！惹得女方不滿是在所難免了。

第四名：獅子座（生日7/23~8/22）

在外人的眼中，你們是相當登對的情侶，你獅子座的男友更是喜歡在大家面前誇你有多好，讓你洋溢幸福的氛圍。然而對方的誇大言詞，難免也會讓你感到是不是和現實有些落差，反而產生苦惱。

第三名：雙魚座（2/19～3/20）

雙魚座追求浪漫而甜蜜，專屬於兩人的世界。雖然如此，但如果在自己和女方之中，只有一位能夠得到幸福，雙魚座男性會是選擇自己的那一位。因此他也會不斷提出要求，造成女方的負擔。

第二名：水瓶座（1/20～2/18）

水瓶座的男性是極端重視邏輯思考的性格。他會認為另一半若是想得到幸福，就得做出「相應的付出」，同時自身也會有許多想追求的事情，結果就是會對女方要求太多。和這樣的男性交往，或許會感到忙碌且寂寞吧。

第一名：處女座（8/23～9/22）

處女座男性對女方的態度前後不一，雖說也想讓女方獲得幸福，但同時也要求女方得讓自己幸福。他會先觀察女方做了多少，再決定要為女方做多少。長期處在被試探的情況下，身心一刻都放鬆不了。