小孟塔羅：幸運女神來了！年底前會出現什麼好消息？

你有沒有過一種經驗，在你期待已久的旅程當天，卻下了如同颱風的大雨，所有戶外行程都泡湯了。當你對中獎不抱期待時，幸運女神卻站在你身邊。人生就是如此難以預測，沒到最後一刻不知結果為何。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，年底前會有什麼好消息？

請憑直覺選擇一張牌。

A：鹹魚翻身。(命運之輪正位)

牌面的貓咪在輪子上走動，左邊是白天、右邊是夜晚。

A：鹹魚翻身。(命運之輪正位)

這張牌表示原本失落擔心的事物上，會有突如其來的好運發生。例如：你擔心這個月的業績沒有達標，不料突然出現了一位貴客，除了大大彌補你的數字缺口，還介紹了許多朋友指定找你。小孟老師在此提醒你，事情沒到最後一刻別輕言放棄，用心做好該做的事情就好。

B：破繭而出。(死神牌正位)

牌面的黑貓走在牆壁上，旁邊有枯樹、墓碑和蝴蝶。

B：破繭而出。(死神牌正位)

這張牌表示脫離感到不安的人事物。當你陷入一段奇妙的關係中，對方可能無法給你承諾，抑或是已經告訴你答案，卻又想跟你維持曖昧的關係。但你已經無法再承受了，因此斷捨離會是你的決定。小孟老師在此提醒你，去跟真正能給你未來的人事物互動吧！

C：扭轉劣勢。(節制牌正位)

牌面的貓咪站立起來，將咖啡與牛奶適量倒入杯中。

C：扭轉劣勢。(節制牌正位)

這張牌表示憂患意識能讓你免於災難。當同事主動告訴你一些情報，或是你有良好的觀察能力，便能讓你有時間做好心理準備，甚至提早擬定出如何對應的策略，讓你除了趨吉避凶外，更進一步有消災解厄的可能。小孟老師在此提醒你，若是自欺欺人的逃避，問題可不會自己消失掉。

D：聽從心聲。(太陽牌正位)

牌面的貓咪騎在白狗上，日中當中太陽散發溫暖。

D：聽從心聲。(太陽牌正位)

這張牌表示在高度熱情的事物上有回報。如果你有想要學東西的念頭，不妨順從內心的直覺走，可能是主動google網路資訊，也可能是朋友向你分享推薦，甚至是自發性的買書研究都可以。小孟老師在此提醒你，感受不到就是沒有，跟隨你的心走會就會有好收穫的。

E：創造貴人。(皇帝牌正位)

牌面的獨眼貓站在屋頂，窗口處三隻小貓靠攏在一起。

E：創造貴人。(皇帝牌正位)

這張牌表示掌權者會願意傾聽你的心聲。譬如說：你打電話請客服協助處理你的問題，結果對方用如同機器人般的說詞，逐字逐句的回答卻沒解決你的問題。當你請求跟高層主管對話時，才能真正解決你的需求。小孟老師在此提醒你，請跟真正在乎你的人對談吧！