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美股大漲 千億美元富豪俱樂部「破紀錄首見5大亨」

心測：結婚就像投資？測出你是對象是哪種類型

聯合新聞網 / 科技紫微網
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【文‧科技紫微網

　

投資意味著把資金投入市場，期望未來獲取財富增值的效果。而結婚也是把兩個人投入一個家庭中，期望彼此的將來更幸福。這樣看來，投資和結婚還真有些類似。這次科技紫微網要用一個小測驗來幫大家算算，你會偏好哪類的股票與結婚對象？

　

情境：下列四種約會場景，你最想立即與戀人分享的是哪種？

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1.躺在柔軟的草地上，一起看夜空中的星星。

2.在沒有其他客人在場的浪漫餐廳中，相擁而舞。

3.日落時分，與戀人手牽手在金色的海灘漫步。

4.和戀人登上雲霧環繞的山頂，俯瞰世界。

　

結論：

　

選項1：你愛的是「定存股」

雖然定存股收益不算高，也難遇到股價飛漲的前景，但是它不會大起大落，即便碰到金融危機等環境不景氣，照樣能安安穩穩的過日子。選對象也是一樣，你欣賞個性樸實、不多話的類型，或許沒有豪華婚禮，也不會常常講笑話逗你開心，可是平凡卻真實的幸福，會讓你體驗到踏踏實實的安全感。

　

選項2：你愛的是「概念股

你是一個重視趨勢的人，卻十分心軟，或者被表象迷惑。一旦有風聲放出，諸如蘋概股、口罩概念股，就讓你相當心動，但不一定會仔細評估該股的特質。談戀愛時，只要對方花言巧語或豪言壯語說好說滿，你很容易就陷下去，追你的時候是富二代，交往才知道變成負二代，為了避免這種情況，選對象還是睜大眼睛好好觀察吧。

　

選項3：你愛的是「潛力股」

你有一雙銳利的慧眼，不愛跟風，具備開拓新世界的眼光與勇氣。你多半買進還未爆發的潛力股，靜靜等待躍上舞台的那天。而你選的對象，剛開始時或許並不被身旁的人看好，但是隨著時間的推移，以及你的巧手調教，他隱藏的優點一一顯現，璞玉也會變成寶石，讓人不得不讚嘆你的高瞻遠矚。

　

選項4：你愛的是「龍頭股」

龍頭股規模大、獲利能力強，但是股價高居不下，使得一般小資族望之興嘆，但你最想入手的就是龍頭股，寧可用高成本換來穩定收益。在論及婚嫁的時候，你也會選擇優秀、家世好的對象，或許你本身條件就很不錯，但是越優異的東西越會引起別人的嫉妒。要想長期擁有，可得認真經營，以免王子公主的幸福結局變了調。

　

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