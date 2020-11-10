哪些命格眼光神準 躋身豪門不是夢？

【文‧科技紫微網】

比起苦幹實幹型的人，眼光獨到、靈敏機巧的人當然更容易賺取財富。有時候，僅僅是抓住一瞬間的商機，人生就此變得不同。接下來科技紫微網就來跟大家一起探討，哪些命格眼光神準，有望靠自己的努力創造豪門？

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紫微：識達遠見，獨具慧眼

自我要求甚高，不願屈居人後的紫微星命格者，要活就要活得精彩、體面、高貴；地位和財富兩者都不能少。也正因為他心中卯著一股勁，不服人、不輸人，努力奮鬥不輟，再加上眼光獨到，對市場有敏銳的洞察力，而有機會成就一番事業，一躍成為眾人矚目的焦點，創造令人羨慕的財富，從此躋身豪門。

天府：追求地位，衣食享受

極具群眾魅力、又有大格局的天府星命格者，喜歡享受，也想要地位。他們的目標明確、效率又強，表面看似沉迷吃喝玩樂、四體不勤，實則心有乾坤。私底下，他會努力創造財富，使自己身價不斷攀升，生活品質越提越高。此外，他眼光精準，對市場動態頗能把握，往往能以輕鬆有效的方式達成目標。在不知不覺中，他已躋身豪門，人人稱羨。

貪狼：野心勃勃，靈敏機巧

足智多謀、才華橫溢的貪狼星命格者，不僅才藝驚人，又懂得努力學習來自我提升，並能善用人脈，一步步使人生價值往上攀躍。對他而言，生活就要多姿多彩、有滋有味，努力創造財富，躋身富豪。往往容易因為強烈的企圖心與努力，優秀的交際力，以及快速抓住機會的能力，而能達成建立豪門的目標。

太陽：能文能武，貴氣十足

太陽星命格者熱情積極，精力旺盛，對於成功的慾望也頗強。因為對自己、對未來的生活有要求與期待，想要實現自我價值，所以會鞭策自己努力提升專業度。多能憑藉能說會道、能文能武的本事，讓自己融入富人的世界裡，與優秀者、能力強者接觸互動，使自己的動力增強；再加上貴人助力也大，實力加助力，讓他有望躋身豪門。

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