快訊

美股大漲 千億美元富豪俱樂部「破紀錄首見5大亨」

哪些命格眼光神準 躋身豪門不是夢？

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock

【文‧科技紫微網

　

比起苦幹實幹型的人，眼光獨到、靈敏機巧的人當然更容易賺取財富。有時候，僅僅是抓住一瞬間的商機，人生就此變得不同。接下來科技紫微網就來跟大家一起探討，哪些命格眼光神準，有望靠自己的努力創造豪門？

本文參考紫微命盤命宮主星，如果不清楚自己的紫微主星，可以先在【紫微命盤快速算】輸入自己的資料，就能免費查到你的命宮主星及命盤唷。命宮為空宮者，請參考對宮遷移宮主星；命宮為雙星者，一顆上榜即可參考。

　

紫微：識達遠見，獨具慧眼

自我要求甚高，不願屈居人後的紫微星命格者，要活就要活得精彩、體面、高貴；地位和財富兩者都不能少。也正因為他心中卯著一股勁，不服人、不輸人，努力奮鬥不輟，再加上眼光獨到，對市場有敏銳的洞察力，而有機會成就一番事業，一躍成為眾人矚目的焦點，創造令人羨慕的財富，從此躋身豪門。

　

天府：追求地位，衣食享受

極具群眾魅力、又有大格局的天府星命格者，喜歡享受，也想要地位。他們的目標明確、效率又強，表面看似沉迷吃喝玩樂、四體不勤，實則心有乾坤。私底下，他會努力創造財富，使自己身價不斷攀升，生活品質越提越高。此外，他眼光精準，對市場動態頗能把握，往往能以輕鬆有效的方式達成目標。在不知不覺中，他已躋身豪門，人人稱羨。

　

貪狼：野心勃勃，靈敏機巧

足智多謀、才華橫溢的貪狼星命格者，不僅才藝驚人，又懂得努力學習來自我提升，並能善用人脈，一步步使人生價值往上攀躍。對他而言，生活就要多姿多彩、有滋有味，努力創造財富，躋身富豪。往往容易因為強烈的企圖心與努力，優秀的交際力，以及快速抓住機會的能力，而能達成建立豪門的目標。

　

太陽：能文能武，貴氣十足

太陽星命格者熱情積極，精力旺盛，對於成功的慾望也頗強。因為對自己、對未來的生活有要求與期待，想要實現自我價值，所以會鞭策自己努力提升專業度。多能憑藉能說會道、能文能武的本事，讓自己融入富人的世界裡，與優秀者、能力強者接觸互動，使自己的動力增強；再加上貴人助力也大，實力加助力，讓他有望躋身豪門。

　

【延伸閱讀】

想投資！紫微論斷你能成功嗎？

你有錢安心養老？日本神婆預言

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

科技紫微網 日本

延伸閱讀

父母欠債數十億　「貴公子」周震南首露面一身名牌不見了？

看不出來？外表光鮮亮麗 內心勤儉持家的4大生肖

個性不爭不搶，卻受小人所害的命格

重金打造爭冠豪門 道奇若失利將成最大笑柄

相關新聞

哪些命格眼光神準 躋身豪門不是夢？

比起苦幹實幹型的人，眼光獨到、靈敏機巧的人當然更容易賺取財富。有時候，僅僅是抓住一瞬間的商機，人生就此變得不同。接下來科技紫微網就來跟大家一起探討，哪些命格眼光神準，有望靠自己的努力創造豪門？

心測：結婚就像投資？測出你是對象是哪種類型

投資意味著把資金投入市場，期望未來獲取財富增值的效果。而結婚也是把兩個人投入一個家庭中，期望彼此的將來更幸福。這樣看來，投資和結婚還真有些類似。這次科技紫微網要用一個小測驗來幫大家算算，你會偏好哪類的股票與結婚對象？

2021辛丑牛年「這些生肖」財運爆棚 天降橫財偏財運大好！

2021辛丑牛年即將來臨了！這個時候肯定有一股想設定目標的衝動，事業、財務、健康、學習、愛情……等目標，雖然今年的實現率並不高，本篇文章務必仔細閱讀，想提升財利運勢換個思維與策略重新出發，將會豁然開朗。易經財經專家陶文出版《2021牛年開財運賺大錢》（時報出版）提到，生命會用不一樣的方式呈現事，緩則圓，循序漸進，按部就班，看開和放下並不是負面的產物，而是修身養息的功夫。

每日星座運勢／獅子很有自己的主見 易有好運降臨

2020-11-10 牡羊座 宜處理精密、需要耐心的事情。 整體運：★★★☆☆ 今天頭腦靈活，很有主見，對獨立作業者特別有利，因判斷準確，速戰速決而有突出的表現。不過，在與人交往時

唐綺陽星座運勢週報：雙魚有年長桃花 處女越低調越好

兩大星象移動，感受到緊鑼密鼓的情勢，事情變化莫測，氣流較混亂的時期，應注意安全、拿捏語言的表達。水星再次進天蠍，對於性或是金錢方面，有更多的思考和修正，合作關係往利多方向實行，在財務的應對要更上心。火星將順行，過去努力之處再度啟動，對於未來更有方向，耕耘也更專注，有機會能夠發光發熱。木冥將出相位，處於壓力的最高點，大環境重新洗牌的大勢已定，十二月中之前，有快速的巨大變動，要因應大局勢，確立自我立場，並為自己的決定負責。

平時超吵，卻是冷戰高手的4星座！水瓶、摩羯是高手

每個人在生活中都有截然不同的面相，在團體生活中更是明顯。平日裡相處覺得溫順親切，總有說不完的話，一但生氣了，立即不發一宇...

殺破狼周運勢／獅子荷包進帳豐富 天蠍感到怦然心動

獅子作運方面，在工作宮位的木星、冥王星與財務宮位的海王星有良好連結，會收到公司的配股，或是額外加發的獎金，努力工作獲得滿意的報酬。某些獅子座會有外快可接，荷包進帳豐富。

鬼滅之刃角色星座大公開！炎柱不是獅子座 炭治郎不意外

動漫《鬼滅之刃》現在已經變成國小生與國中生都必看的經典動漫了，雖然原作已經完結，但電影版的上映讓它的聲勢再創高峰...

小孟塔羅：幸運女神來了！年底前會出現什麼好消息？

你有沒有過一種經驗，在你期待已久的旅程當天，卻下了如同颱風的大雨，所有戶外行程都泡湯了。當你對中獎不抱期待時，幸運女神卻站在你身邊。人生就是如此難以預測，沒到最後一刻不知結果為何。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，年底前會有什麼好消息？

心理測驗／昆蟲竄出是蟋蟀還是螞蟻？ 測出你現在煩惱什麼

甚麼事情總是纏繞在心中，令你難以忽視的呢？日本網站「占TV」近日分享一則心理測驗，可以看出現在的你，正在為什麼事情煩心。

交往後反而變成負擔？ 女孩要當心這五種星座男

與另一半交往、共處，看似是件美好的事，但有時遇人不淑，對方只想當小白臉、撒謊成性，反而徒增自己的負擔。日本網站「愛カツ」近日就分享，前五種會造成女方負擔的星座男，需要特別小心。

想在年底轉運嗎？跟緊這些命格準沒錯！

2020年是個不平靜的一年，很多人過得並不輕鬆，有慌亂、有失落、還有焦慮。眼看著要到年底交成績單的時候，心裡就更加忐忑了。不過接下來被點名的這些命格，不只年底迎來一波好運，還有機會帶旺身旁的人喔！究竟會是誰上榜呢？科技紫微網立刻來為大家揭曉。

熱門新聞

今日開搶！饗饗、旭集、饗食天堂「2人同行1人免費」

統一7-ELEVEN獅奪2020中職總冠軍 本周五起限時3天優惠

電動機車年增率大退52% 立委批錯誤補助搞出一堆燃油車

統一獅封王優惠獨缺小七？ 業者回應：其實規模更勝以往

影／終於下雨了！ 曾文水庫人工增雨奏效

台中捷運綠線延伸再等10年？ 林佳龍：我比大家都急

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。