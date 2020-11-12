年底喜訊不斷！「4星座」榮登好運王寶座

【文‧科技紫微網】

年底各種壓力接踵而至，衝業績、拼 KPI、趕各種飯局應酬……簡直有一種被掏空的感覺。但也不是所有人都是如此，接下來被點名的四個星座可說是喜訊不斷、好運連連！科技紫微網要來點名啦，2020年的年底哪些星座榮登好運王寶座呢？馬上揭曉！

金牛座

金牛座的年底運勢，可謂是好運接踵而來，還會迎來突破性的進展喔！年末的各種聚會活動，不僅能幫金牛座拓展人脈，甚至能結識對你有幫助的朋友。

另外，財運也是一片大好。賺錢機會增多，賺錢能力也大大提升。工作上只要稍加努力，就能有升級加薪的機會。總之，用順風順水來形容，一點也不為過。

天秤座

天秤座在年底會迎來一次大展拳腳的機會，個人能力得到展現，還會在競爭中搶佔先機。只要按照計劃行事，最後都能得到很不錯的成績。

而且年底的愛情運勢也很旺，尤其是有伴侶的天秤座，兩人會找到最棒的相處模式，把平淡的生活過成別人眼中羨慕的模樣。

射手座

越到年底，射手座的幸福指數會越高。無論工作還是生活，過往的付出都得到應有的收穫。之前一直想嘗試的事情，也易在年底實現。

尤其是在事業方面，你能在擅長的領域展現實力，主管也會看到你的努力。甚至你對工作的熱忱將會有機會讓你開發新的潛能，為事業找到更多的可能性。

摩羯座

摩羯座年底的運勢會呈現上升趨勢，生活也會朝著好的方向逐漸轉變。這個時候的摩羯座也將進入瞭解自己、提升自我的最佳時期。

進入年底後，事情雖然比以往多了些，但行事會日漸順利，時而發生許多開心和有趣的事情，生活幸福指數也會在此時提高不少。

恭喜上榜的朋友們，記得要把握好年底的鴻運，好好衝刺一把！把大半年因為疫情受限的潛力，全都趁年底發揮出來唷！

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