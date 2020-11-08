殺破狼周運勢／獅子荷包進帳豐富 天蠍感到怦然心動

殺破狼2020年11月9日～11月15日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

金錢運方面，水星順行回財務宮位，同時在財務宮位的太陽脫離不良相位的影響，名下看似多了許多資產，不過暫時無法動用。有投資習慣的白羊座，投資標的止跌回升，會有獲利空間。

感情運方面，金星持續在感情宮位行進，喜歡的對象會竭盡所能的討你歡心，對你體貼。然而金星受到命宮的火星影響，太過任性容易傷害了對方，此時不要恃寵而驕。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的冥王星與木星受到夥伴宮位的金星影響，由於同事便宜行事，有許多事務錯誤連連，必須要花更多時間重新檢視一遍，簡直是浪費時間與人力。

健康運方面，水星順行回疾厄宮位，與太陽同宮，容易因為季節性變化而感冒，當心呼吸系統感染發炎，此時會想打流感疫苗預防疾病，適應期間十分不舒服。有心悸的狀況要提高警覺，可能是對於某些藥物的副作用。

金牛座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星與太陽有良好連結，在十分無助的情況下，接受到陌生人的幫助，使得陷入困境的狀況獲得解決。某些金牛座進入一個團體，獲得許多得力的夥伴，覺得有歸屬感。

感情運方面，水星順行回感情宮位，同時在感情宮位的太陽相位良好，比起委婉的表達，有許多話直接了當的說出來，或許對方比較能接受你的看法。曖昧中的金牛座大膽的告白，被接受的機會很高。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的金星受到火星影響，已經很久沒有訂單或是案件進來，即便是從事一般事務工作的金牛座，也會覺得每天都在空轉，感到很閒，其實內心會十分焦慮，忙碌一些比較不會胡思亂想。

健康運方面，在心靈宮位的火星受到健康宮位的金星影響，睡眠品質不良，或是過度嗜睡，精神狀況不太理想，會覺得厭世、懶洋洋，很多事情都不想做，此時要好好注意身心靈的平衡。

雙子座：

整體運勢

工作運方面，水星順行回工作宮位，同時工作宮位的太陽脫離不良相位的影響，許多工具與系統更新之後，工作效率事半功倍，也使你在職場的表現更為突出，體會出「工欲善其事、必先利其器」是多麼重要的事情。

人際關係方面，火星脫離木星、土星、冥王星影響，許多人情債都還完之後，會覺得十分輕鬆，原本不愉快的問題終於能解決了。某些雙子座則是擺脫掉官司的纏訟，還你一個公道。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的金星受到火星影響，喜歡的人似乎不是你心中所認為的那麼單純，可能同時跟好幾個對象在曖昧狀態。某些雙子座看似桃花運十分旺盛，但遇到的追求者都只是想約炮搞一夜情。

金錢運方面，在金錢宮位的木星、冥王星受到子女宮位的金星影響，有小孩或養寵物的雙子座，目前孩子的身體狀況令你擔心，會花很多錢在邀療費用上。某些雙子座則是突然撿到生病瘦弱的動物，會花很多金錢讓他們恢復健康。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，水星順行回戀愛宮位，與太陽同宮，並與遠行宮位的海王星有良好連結，遠距戀愛的巨蟹座，對方終於回到你身邊，原本感到悲觀的戀情，可望再續前緣。某些巨蟹座則是與戀愛對象彼此表白，雙方決定交往看看。

學業運方面，在學業宮位的海王星與在戀愛宮位的太陽有良好連結，會在學習領域、課堂、進修座談中對某個特別的人一見鍾情，或是與專業領域中的偶像見面，感到無比榮幸。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的火星受到家宅宮位的金星影響，經常性的加班，無法好好在家休息，很需要在屬於自己的空間獨處。某些巨蟹座因為最近十分忙碌，居住環境雜亂不已，對於工作感到倦怠。

家宅運方面，在家宅宮位的金星受到火星影響，與家人或是鄰居發生摩擦，打擾了你原本平靜的生活。必須透過管委會或里長協調一些雞毛蒜皮的問題，雖然覺得很無聊，若是不解決，家宅就會受到干擾。

獅子座：

整體運勢

家宅運方面，水星順行回家宅宮位，同時太陽在家宅宮位行進，終於可以把家中壞掉的傢俱、家電、舊衣服全都換新，生活也變得比較積極。居住環境有些看不過去的問題終於獲得解決，心情也因此開朗許多。

工作運方面，在工作宮位的木星、冥王星與財務宮位的海王星有良好連結，會收到公司的配股，或是額外加發的獎金，努力工作獲得滿意的報酬。某些獅子座會有外快可接，荷包進帳豐富。

本週須注意的部分

旅遊運方面，在旅遊宮位的金星受到火星影響，好不容易可以出門走走，有太多想參觀打卡的景點，卻因為到處都塞滿的人潮，不能好好享受旅程。某些獅子座則要當心交通接駁出現問題，在人生地不熟的地方迷路。

感情運方面，在溝通宮位的金星受到火星影響，與喜歡的人總是沒說上兩句話就容易吵起來，對方會嫌你很囉唆。這段時間不妨多多表現出親暱的行動，無聲勝有聲。

處女座：

整體運勢

感情運方面，在戀愛宮位的木星、冥王星與學習宮位的太陽有良好連結，會在學習場合、學校、或補習班邂逅新戀情，雙方在切磋學業上有良性的互動。感情穩定的處女座也適合與另一半一起學習新事物，這樣的關係比較有質感。

工作運方面，水星順行回在面試宮位，與太陽同宮，說話與思考比較靈敏，有利於面試新工作，或是洽談重要的案件。在職場溝通任何事，與其委婉表達一些事，不如直接以犀利的觀點切入，可使得他人更能接受你的建議。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的金星受到財務宮位的火星影響，刷卡前沒有多想清楚，導致這個月帳單暴增，繳完帳單後，生活費用所剩無幾。有投資習慣的處女座，目前持有的標的指數不斷下探，炒短線者甚至因此負債，理財須謹慎。

健康運方面，在疾厄宮位的火星受到金星影響，當心血光之災，容易發生意外傷害，有些小毛病會需要接受一些侵入性的治療，使你生活或行動十分不適，出門在外也要特別注意人身安全。

天秤座：

整體運勢

金錢運方面，水星順行回金錢宮位，與太陽同宮，許多工作的報酬終於都收到了，此時會更加重視金錢的重要性，開始學習如何理財。某些天秤座生活上會感覺寬裕許多，可以存下一些零用錢。

工作運方面，在工作宮位的海王星與太陽呈現良好連結，辛勤工作會領到額外的加給，在職場的奉獻會被大家肯定。某些在家辦公或是接案的天秤座，會接到一份報酬很優渥的案子。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的火星受到命宮的金星影響，不論自己怎麼努力地對喜歡的人體貼，卻總是吵架收場。或許在情感關係上不是一昧的付出，就能得到好結果，需要用一些巧思才能讓對方心悅誠服。

家宅運方面，在家宅宮位的木星、冥王星，受到命宮的金星影響，居家環境會因為某些因素髒亂不堪，平靜的生活常被親戚或是鄰居所打擾。會希望家人不要再把朋友帶回家交際，卻沒有人重視你的意見。

天蠍座：

整體運勢

感情運方面，在戀愛宮位的海王星與太陽有良好連結，單身的天蠍座，會因為某個人暖心的舉動感到怦然心動，產生好感。已經有對象的天蠍座，兩人會因為一些場合需要，公開雙方交往的關係。

溝通運方面，水星順行回命宮，與太陽同宮，在某些場合，不免需要與人辯論甚至是吵架，這段時間心思慎密，答辯都能打到對方的痛處。不過針鋒相對總是傷自己元氣，盡量以和為貴。

本週須注意的部分

工作運方面，火星在工作宮位結束退行，受到金星影響，對於每天的忙碌已經產生嚴重的倦勤，已經很久沒有好好休息，身體過勞，健康也出現問題，會想休長假調養身心靈。

健康運方面，水星順行回命宮，與太陽同宮，同時火星持續影響健康宮位，天氣多變化，再度感冒的機率變高，呼吸系統容易過敏與發炎。身體嚴重過勞，注意心血管方面的問題，同時當心血光之災。

射手座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的木星、冥王星、土星與家宅宮位的海王星有良好連結，家人會在經濟上給予你許多的支持，使你生活費用不虞匱乏，某些射手座會出租掉手上多餘的房地產、空間，獲得被動性收入。

工作運方面，在工作宮位的天王星相位良好，工作效率極佳，在短期內會消化掉龐大的工作量。某些射手座會用奇襲的點子讓許多人注意到自己，在職場上成為焦點。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的火星受到人際關係的金星影響，雖然已經有穩定的伴侶，卻可能被某些追求者死纏爛打，使得另一半不太高興，甚至責怪你太過招搖，關係變得不愉快。

人際關係方面，水星順行到秘密宮位，與太陽同宮，雖然你很清楚明白暗地裡陷害你的小人是誰，目前卻不能有任何行動，必須要等待比較適當的時機，才可給對方迎頭痛擊。

摩羯座：

整體運勢

感情運方面，在戀愛宮位的天王星脫離不良相位的影響，情感危機暫時解除，破壞雙方關係的事件落幕，喜歡的對象依然如往常一般和你正常互動，不過若一直無法消除內心的不安，戀情會一直充滿崎嶇。

人際關係方面，水星順行回人際關係宮位，與太陽同宮，遭遇到不愉快的事情會讓許多人站在你這一方說話，還你一個公道。身邊會有一些充滿理性與正能量的人，若好好向他們學習正面的思考方式，會覺得日子會好過很多。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的金星受到家宅宮位的火星影響，在某個領域有不錯的表現與成就，但家人卻始終不支持你的發展，這段時間甚至會為了家庭，需要放棄喜歡的工作。某些摩羯座則是因為工作太忙，無法好好陪伴家人。

家宅運方面，在家宅宮位的火星受到金星影響，遇到鄰居在裝修房子，居家環境變得十分吵雜與髒亂，三番兩次抗議也沒有用，生活嚴重受到打擾。某些摩羯座則是因為工作的問題，與家人發生爭執。

水瓶座：

整體運勢

工作運方面，水星順行回志業宮位，與太陽同宮，工作效率恢復正常，表現亮眼，很多事情經過一番波折後完成，反而特別有成就感，同時還會因此獲得補償性的報酬。

金錢運方面，在金錢宮位的海王星與太陽有良好的連結，有些想要很久的商品會趁著購物節的折扣，一口氣刷卡買下去，感覺省下很多錢。某些水瓶座會因為領到額外的加給，手頭十分餘裕，而買些小廢物讓自己開心。

本週須注意的部分

感情運方面，在心靈宮位的木星、冥王星受到遠行宮位的金星影響，與喜歡的人分隔兩地，久久才能見一次面，雖然可以靠著通訊軟體經常聯絡，但等待已讀回覆的時間分分秒秒都會有些莫名的憂愁。

交通運方面，在交通宮位的火星結束退行，雖然交通工具已經修理好了，不過也讓你興起了換車的念頭，奈何目前常常在外忙碌，連物色新車的時間都沒有。行車記錄器請常常保養檢查，在危急時可釐清許多爭議。

雙魚座：

整體運勢

學業運方面，水星順行回學業宮位，與太陽同宮，還是學生的雙魚座，原本被退件的作業或報告終於在此時順利交付，並獲得良好的評價，成績出乎你意料之外的好。已經出社會工作的雙魚座，在專業領域上會獲得業界極高的評價。

感情運方面，金星持續在慾望宮位行進，與喜歡的對象在親密關係上的互動愉悅，情感面上會充分獲得滿足。單身的雙魚座會與暗戀的人有許多肢體的接觸，心中小鹿亂撞。

本週須注意的部分

金錢運方面，在財務宮位的金星受到火星影響，預期之外的開銷太大，好不容易賺到一點紅利，遠遠不及花錢的速度。有投資習慣的雙魚座，投資標的帳面上看似上漲，但還是填補不了當初慘跌的損失，目前還在套牢狀態。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星、冥王星受到在慾望宮位的金星影響，有些人接近你的目的不太純粹，會在言語或是肢體接觸上吃你豆腐，需要疾言厲色警告對方，避免讓這種人的行為成為慣性。

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