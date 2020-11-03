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有錢是王道！指望你請客自己又不掏錢 最小氣的星座前五名大公開

聯合新聞網 / 安妞‧星座
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TOP 5：天蠍座: 佔有慾強，所以小氣。

天蠍座個性高冷，所以十分抗拒他人觸碰他的東西，更別說分享金錢了。

他們也很會算計，今天為你付出什麼，他們會一直期待著你的回饋，若始終等不到，那就會開始記恨，之後會一筆一筆翻倍的討回來。更不喜歡吃虧，只要內心對某人沒好感，別說請客了，就連看到天蠍的面，更沒機會。

天蠍只會將錢花在刀口上，他們會把這筆錢花費的原因找出來，因此要他們將錢從口袋掏錢出來，是非常難的，就算有要他付的地方，他也不會獨自承擔。天蠍其實比較顧自己，可以為自己投資一大筆錢，但是若要為另一半花錢，其實真的會遲疑很久，也不一定會答應。當他們只要想儲蓄，可以節儉到只吃一個麵包當作一頓午餐，甚至甚麼東西也不買。

還有天蠍的小氣不只金錢，就連生活中的任何訊息，也不想說，包括他手上優惠商品從哪來的，更是不得而知了，除非，他心情很好，想告訴你為什麼。

TOP 4：摩羯座: 因為有危機意識，所以小氣。

摩羯座總是勤奮努力的工作，最能體會賺錢的艱辛，所以絕不會隨便浪費金錢。

他們可以為了買一個東西，花很長時間來研究這東西值不值的買，還有蒐集資料比價，因為他們不會浪費錢去買一個不需要的東西。

他們也很會規畫財務上的分配，該怎麼賺、該怎麼投資、該怎麼存，在他們的想法中，這些才是最重要的，因為他們不想過苦日子，總要隨時為人生做打算，所以他們很少去逛街、遊玩、買東西。

就因為這樣，所以他們會謹守自己的紅線，不會隨意揮霍，只有特別值得的人，才會得到摩羯的疼愛與金錢上的大方，但他們還是會再三思考這筆錢要不要付，畢竟還是得為自己做打算。

TOP3：處女座: 因為挑剔愛計較，所以小氣。

處女座完美主義，精打細算，不喜歡浪費。

他們性格十分計較，因為要求完美，不只對生活事物要求完美，對金錢的流動限制，也很嚴格。物品特別重視實用功能，在相同功能、相同作用的情況下，一定買比較便宜的，所以不太會買太虛華的奢侈品，當然也不喜歡浪費，除非是必須要買的。

只有在生活環境所需的情況下，才會購買高品質的物品，因為處女座很重視品質，不過購買時會有貨比三家不吃虧的行為，甚至會跟店員詢問到滿意，才會下手買單。

而跟處女座聚會相處時，若有人要請客，他們會很樂意接受，而且都不會不好意思。其餘情況，個性上不喜歡接受別人施捨，不喜歡被牽制，所以會控管自己的花費，會特別節儉，不喜歡占別人便宜，更不喜歡被占便宜，表現在日常生活上，就絕不會隨便亂花錢買些亂七八糟的東西。

TOP2：巨蟹座: 因為愛家顧家，所以小氣。

巨蟹座是個非常居家顧家的星座，只把錢花在家人身上。

他們有很強的家庭觀念，所做的事情，都是為了這個家，花錢方面因此特別精打細算，不該花的錢絕對不會花，不僅會這樣嚴格要求自己，更是會用同樣的要求對待家人及愛人。

跟巨蟹座朋友一起出去吃飯，若不是各付各的，就是要付錢請巨蟹吃飯了，因為巨蟹座在金錢方面很小氣，他們絕不喜歡由他們付賬，他們的理由都圍繞在家庭身上。雖然有時候表現慷慨樣子，但那只是因為愛面子，其實內心十分不願出這筆錢，因為只想把錢花在家人身上呀!

若是交往期間的男女朋友，可就得看情況囉! 因為巨蟹在感情方面不太有安全感，所以會認為除非彼此會有結婚的可能，不然他是不會對你太過大方，畢竟錢是要給最親密的家人，對普通朋友付出太多，不值得呀~

TOP1：金牛座: 因為需要安全感，所以才小氣。

金牛座很重視安全感，也很重視金錢物質，小氣排名第一，當之無愧。

他們對金錢的觀念很重，認為把錢留在身邊才有安全感，因此所花費的任何一毛都是思考過的，不需要的不買、不重要的不買、不必要的也不買、可以繼續使用就不買，正是因為太過看重金錢，使得旁人認為金牛座非常小氣。

他們懂得衡量價值，能省則省，值得購買才會入手。如果向他們借錢，不管時間過了多久，金牛總會記得這筆帳。要他們請客，更沒這麼容易，他們會計算請客之後所帶來的利益，如果不划算，他們絕不答應付錢請客，因此也別想從他們身上得到免費一餐，更會為了這頓飯誰付錢，而爭論半天。

他們想要錢帶來得安全感，所以也很愛賺錢，更喜歡錢滾錢的生意，隨時都想著哪裡有賺錢的門路，當然也不會去做賠本的生意，因為他們認為有錢才是王道。

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