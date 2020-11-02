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心理測驗／廢墟探險「與誰同行」？ 知道你與哪種另一半最搭
談戀愛結了婚，勢必得和另一半共同生活。只要愛的人對了，每天都能像情人節般甜蜜。日本網站「占TV」便分享一則心理測驗，可以看出你和什麼樣的類型最契合，生活起來最舒適。
因為試膽大賽，你必須進入一個已成廢墟的前醫院。在場其他人都是生面孔，請問你會選擇和誰一起去？
A 比自己年輕的異性
B 比自己年輕的同性
C 比自己年長的異性
D 比自己年長的同性
選擇A比自己年輕的異性的你，與草食系異性最搭。會選擇比自己年輕的對象，代表你想掌控感情中的主導權，因此需要的，是一位會默默陪伴著你的另一半。個性耿直、表裡如一的人，最適合和你在一起，共處直至白頭偕老。
選擇B比自己年輕的同性的你，與友人昇華成的對象最搭。下意識選擇同性，表示你對與異性相處，是感到有些困擾的。因此適合你的對象，就屬從朋友開始做起的身邊夥伴了。因為本來就互相熟識，你便能從與異性的困擾中跳脫出來，盡情發揮你本來的魅力。
選擇C比自己年長的異性的你，與肉食系異性最搭。會這麼選擇，代表你是個樂於撒嬌的人，比起主動愛人，更享受被愛的感覺。因此，慾望強大的肉食系異性正是最符合你需求的選擇。不過建立關係可是需要一段時機的，過程中或許會有些不安，不用太放在心上。
選擇D比自己年長的同性的你，與擅於照顧人的對象最搭。你是一個警戒心頗高的人，或許在過去，你曾經在感情世界中受到傷害，造成你至今仍有陰影。因此你需要一位不計得失，純粹好心幫助、陪伴你的人，以真誠化解你冰冷的內心。等到雙方都能坦誠相處那天，便是最美的風景。
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