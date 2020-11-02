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唐綺陽星座運勢週報：天蠍有劇烈變化 雙子大的偏財機會
【唐綺陽星座運勢週報11/2-11/8】
重要星象：水星將恢復順行，木冥與木土合相更逼近，金火逐漸對分
週三水星恢復順行，秘密、理財、人際關係、合作等相關問題將進行調整，合作上做出新的調整，往彼此互惠、更有價值的方向前進。人際關係變化快，也更加健康，風象星座特別感到忙碌。木冥與木土合相更逼近，影響未來的關鍵呼之欲出，合相力量強，許多事件越演越烈，眾人感到壓力大。金火逐漸對分，關係面臨重新洗牌，在快速的分與合之中變化無窮。
工作注意：白羊、金牛、水瓶、雙魚
白羊：合約若有不公平，請提出來修正
金牛：面對不認同的意見，要適時反應
水瓶：用新邏輯看待衝擊，才能更新自己
雙魚：勇於做自己，能充分發揮才華
桃花注意：巨蟹、獅子、處女、天蠍
巨蟹：要好好處理前任的問題
獅子：有長輩牽線，或較年長的桃花
處女：相處上有點叛逆，應摸索自己心態
天蠍：有劇烈變化，或是重大決定
財運注意：雙子、射手
雙子：理財運佳，有大的偏財機會
射手：感到資源匱乏，需跟銀行打交道
健康注意：天秤、魔羯
天秤：別逃避自己的健康問題
魔羯：好好睡眠與休息，能起關鍵作用
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