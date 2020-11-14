每日星座運勢／雙魚與人為善獲喜愛 貴人來自長輩

2020-11-14

牡羊座

善用你的好人緣，能結識不少新朋友。

整體運：★★★☆☆

展現開朗活潑的一面，受到眾人的歡迎，加入群體中，能與不同領域的人交談甚歡。交朋友無所謂，但與異性之間還是要保持距離，小心惹來爛桃花。

愛情運：★★★☆☆

已婚者可以與另一半共同做些家務事，增進感情；單身者可自娛自樂，驅走孤獨感。

事業運：★★☆☆☆

受點小小的打擊會讓你更有動力，咬緊牙關堅持住了，好運也就隨之降臨了呢！

財運：★★★☆☆

錢財外借時要謹慎為上，比較大筆的借貸在不傷情分的情況下，最好先做足調查工作，以防受到詐騙。

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：13:00-15:00夕陽橙

開運方位：正東方向

金牛座

切忌含糊其辭，以免發生誤解。

整體運：★★★★☆

愛與被愛要做出果斷的選擇，單身女性不可腳踏兩條船，莫陷入情感誤區。購物運不錯，可以買到不少經濟又實惠的精美家居用品，會令你心情開懷，笑臉盈盈。今天也是出遊的好日子，沿途的美麗風景盡收眼底。

愛情運：★★★☆☆

在戀愛上不妨表現出一點點任性，偶爾撒撒嬌，會讓你更吸引對方，愛情運上升！

事業運：★★★★★

頗具創意，對新資訊特別敏感，多看一些專業最新資訊，能很快從中獲取靈感，創作出屬於自己的作品。

財運：★★★★☆

儲蓄的效果明顯，對於個人的錢財心裡有踏實的感覺。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：13:00-15:00嫩芽綠

開運方位：西南方向

雙子座

財務糾紛多，多留意金錢往來。

整體運：★★★☆☆

今天精神狀態不佳，是休息的日子，不宜用腦過度。對金錢的敏銳度較弱，交易時多留意帳單、數據等，小心因疏忽而惹來錢財糾紛。愛情運平穩，有伴侶的人聚少離多，彼此思念，以往的誤會也因此消融。

愛情運：★★★☆☆

夫妻之間或多或少總會出現一些問題，應正視問題，運用技巧來解決，而不是避而不談。

事業運：★★★☆☆

遇到困難時別愁眉苦臉，也別只顧著埋頭苦幹，多運用人際關係會更容易解決。

財運：★☆☆☆☆

誤判情勢、受騙上當的機率頗高，一時的興起可能換來無謂的損失或讓自己背負龐大的債務。

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00薔薇粉

開運方位：正南方向

巨蟹座

危機感增加，對生活生出一絲擔憂。

整體運：★★★☆☆

感情陷入低潮，需要與人妥協或是需要說抱歉的時候，若是硬撐著死要面子，處境可能會更難堪。財運一般，沒有什麼特別進帳。今天總想待在寧靜的角落，獨自看看書、聽聽音樂、喝喝茶能讓自己感覺愜意。

愛情運：★★☆☆☆

因心疼另一半，將很多事情都攬到自己身上，讓對方十分高興，但也別寵壞對方喔！

事業運：★★★☆☆

別讓自己太閒，多利用時間進修或是學習一些新事物，會讓你感到充實、愉快喔！

財運：★★★☆☆

投資必須先研究後行動，切莫一知半解的就貿然躁進。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：12:00-13:00香檳金

開運方位：正西方向

獅子座

人緣佳，人情往來頻繁。

整體運：★★★★★

戀愛中的你今天有激情上演，特別依戀對方，感情進展快速，條件允許的話不妨安排一次甜蜜的旅行。財運方面運勢平平，但偏財運不錯，買點彩券或許能小小的樂透一下。周圍如果有溫水泳池今天可以去游游泳，輕鬆一下。

愛情運：★★★★★

一起去吃喝玩樂吧！雖然他的意見特別多，可是挺有創意的不是嗎？想談戀愛的人，趁今日快約心上人去玩樂，會有不錯的進展呢！

事業運：★★★★☆

與不同階層、不同類型的人接觸機會增多，不僅會給你帶來廣闊人脈，還會讓你得到新的啟發。

財運：★★★★☆

得財順利的一天，有天官賜福的力量。所得的財富多偏向智慧、玩樂型得財，例如：遊戲競賽得到獎金，服務生得到小費等等。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：07:00-08:00石榴紅

開運方位：正西方向

處女座

愛情平順，心花怒放。

整體運：★★★★★

戀愛成熟者可望修成正果；已婚者有機會得與另一半約會，重溫戀愛時的浪漫與激情。有儲蓄的概念，中看不中用的物品不會抱回家，能夠節省不少支出。閒暇時看看關於理財方面的書籍，受益匪淺。

愛情運：★★★★★

桃花運很強，極具魅力，易吸引異性的目光。有伴侶者遇到問題可以請對方協助，易獲得助力。

事業運：★★★★☆

閒暇時間較多，與家人、親友多互動，會讓你感到幸福，浮躁的情緒也會逐漸安穩。

財運：★★★★☆

財富回收的時刻，有金錢入帳的機會，而且得財比預期中的還要多。

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：21:00-23:00琉璃銀

開運方位：正北方向

天秤座

今天情緒不錯，做起事來也是鬥志昂揚。

整體運：★★★☆☆

展現活力四射的一面，彰顯個人魅力，得到不少異性青睞，約會外出的機會多。出去逛街有機會碰到很久沒見的朋友，開心聊天之後不要忘了互留電話哦。投資方面，你的收入穩定增長，讓旁人羨慕不已。

愛情運：★★★★☆

單身者有許多與異性接觸的機會，有利交友、戀愛；已婚者可感受到對方濃濃的溫情。

事業運：★★★☆☆

需要細心處理的事不少，應耐著性子，一件件處理，心急很容易出錯唷！

財運：★★★☆☆

財運一般，別讓你的壞情緒影響了客戶，繼而影響了你的收入。

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：07:00-09:00硃砂紅

開運方位：正南方向

天蠍座

將心靈的視窗調至快樂頻道。

整體運：★★★☆☆

兼職者雖然有充實的感覺，但也因此失去一些可貴的東西，朋友給出的意見頗為中肯，不妨採納一二；遇見心儀已久的他，有種命中注定的感覺，欣喜之餘，還得有必要的辨別力哦；財運平順，來路不明的錢最好不要使用哦。

愛情運：★★★★☆

有伴侶的人，彼此相處還算融洽。只要不過多計較，彼此的愛意會更加濃烈。

事業運：★★★☆☆

頭腦靈活、心情舒暢，保持良好的精神狀態投入要處理的事務中，會有意想不到的收穫喔！

財運：★★★☆☆

對於獨立經商者，可以與人配合來迎接穩定發展的局面。

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：07:00-08:00竹葉青

開運方位：正北方向

射手座

與人交流的機會多，會接觸到各種類型的人。

整體運：★★★★☆

今天有機會發揮溝通才能，期間會遇到脾氣古怪的人，雖然讓你有些莫名其妙，但對方的一言一行對你也頗有好的影響。單身者與個性獨特的異性擦出愛情火花的機率高，想戀愛還需多了解對方。

愛情運：★★★☆☆

約會不需要太費心思，與對方到公園散散步、到小吃店品嘗美食，同樣能感受到濃情蜜意。

事業運：★★★☆☆

顯得無精打采，不過，一有好玩的事馬上又活力十足，讓人摸不著頭緒。

財運：★★★★★

有中獎、得禮金、分紅、收紅包的機會。當有意外收穫時，不妨拿一點出來請客、行善。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：12:00-13:00蕃茄紅

開運方位：東南方向

摩羯座

愛美之心人皆有之。

整體運：★★★★★

財富的形勢大好，對投資訊息的提前掌握能讓你搶占先機，獲取的收益豐厚；戀愛中的人對於比戀人更有魅力的異性，會產生一些嚮往，但卻不會因此而變心；有時間陪家人去散散步吧，你會體會到安詳和安心。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會接觸心儀已久的異性，大膽表達愛意，就能獲得夢寐以求的愛情喔！

事業運：★★★★☆

有機會在聚會中認識新朋友，讓你交友圈和眼界都更加開闊。

財運：★★★★★

投資熱情高漲，眼光獨到，有利資金運作，投資回報率高。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：14:00-15:00燻鮭紅

開運方位：正北方向

水瓶座

財運較突出的一天，好好利用這股順風。

整體運：★★★☆☆

單身者對愛猶猶豫豫，容易有所顧慮，不想錯過就去爭取，免得讓自己後悔。花點心思去了解市場訊息，加上不錯的財運，會有機運送上門。對成功的渴望僅限於自己的能力之內，顯得有點保守，不如大膽設想，積極行動。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中的人應認真培養感情，不輕易放棄才能盼來開花結果的時候。

事業運：★★★☆☆

心情平和，懂得為他人著想，同時也會享受到幫助他人的快樂。

財運：★★★★☆

在努力積極的行動中能使財運亨通。

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：09:00-10:00香吉士黃

開運方位：西南方向

雙魚座

發揮善解人意的一面，諸事順意的一天。

整體運：★★★★★

有伴侶的人有機會在伴侶面前施展魅力，不妨好好打扮一番，與對方來一次甜蜜約會，會讓雙方都感到驚喜。人際關係和諧，與人為善，易贏得老少朋友的喜愛，還有機會獲得特別關照。

愛情運：★★★★☆

好好想想你是不是答應了對方什麼要求？既已承諾就要盡量兌現，對方很期待喔！

事業運：★★★★☆

發揮風趣幽默的一面，能很快活絡氣氛，有利拓展人脈。

財運：★★★★★

事業上有增資擴充的慾念，順利的財運對於增資有正面幫助。金錢上的貴人多來自長輩。

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：04:00-06:00鈦晶金

開運方位：正西方向





