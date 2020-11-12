每日星座運勢／天秤過於專注易忽略 理財不宜投機
2020-11-12
牡羊座
珍惜眼前人。
整體運：★★★★☆
開始新戀情的人，偶爾想起從前的他，仍有一種難以釋懷的感覺，其實幸福就在眼前；理財不必高深的學問，今天的好運勢就能幫助你大有斬獲；不必求工作稱不稱心，無論從哪裡著手，都會有不錯的機遇。
愛情運：★★★☆☆
沒有太多愛情際遇的一天，去咖啡廳坐坐，或是去享受一頓美食，都能讓你心滿意足。
事業運：★★★★☆
工作較忙碌，但能以良好的精神狀態積極處理，而且貴人助力強，讓你感覺有使不完的能量。
財運：★★★★☆
財運不錯，但也容易把錢花在家人身上。
貴人星座：處女座
幸運數字：0
吉時吉色：05:00-06:00碧空藍
開運方位：西南方向
金牛座
陷於內鬥讓你吃不到好果子。
整體運：★☆☆☆☆
好勝心太重易與同事發生利益之爭而互不相讓，最後可能兩敗俱傷；與公婆或岳父母相處時，千萬別因對方不好聽的話而大動肝火，有誤會和他們說明就是；對孩子的教育方式別太嚴苛，小心施壓得越重他的叛逆心就越強。
愛情運：★★☆☆☆
單身者想戀愛的話就得積極尋找新的機會，太過隨緣被動容易錯過好姻緣唷！
事業運：★☆☆☆☆
事業運不佳，事情一堆卻進展很慢甚至停頓，有點應接不暇的感覺，經手之事務必小心處理，免得產生後遺症。
財運：★☆☆☆☆
花費上盡量的控制，非必要性商品就少買點。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：8
吉時吉色：13:00-15:00鈦晶金
開運方位：正南方向
雙子座
情感豐富，桃花朵朵開。
整體運：★★★☆☆
溫柔、感性的一面顯露在外，很容易與異性親近，單身者有機會與心儀的對象譜出一段戀曲；戀愛中的人甜言蜜語不斷，激情燃燒。工作上會遇到掌控慾很強的人，只要不跟他硬碰硬，就能避免衝突。
愛情運：★★★★★
愛情旺旺日，今日的異性緣太好了，快對喜歡的人放電吧！
事業運：★★★☆☆
容易收到外界消息的干擾，處事有點搖擺不定。
財運：★☆☆☆☆
花錢慾望強烈，留不住錢。趕快趁著還有錢，把該繳清的帳單繳清了吧！
貴人星座：摩羯座
幸運數字：7
吉時吉色：08:00-10:00辣椒紅
開運方位：西北方向
巨蟹座
多關心你身邊的人。
整體運：★★☆☆☆
戀人會因為你的不體貼、對他的疏忽而缺乏安全感，心中的不滿情緒暴漲；在投資理財上有些猶豫不決、思前顧後，會容易因此而錯失良機；抽些時間與父母相處，他們的包容讓你覺得輕鬆。
愛情運：★☆☆☆☆
感情出現瓶頸，問題棘手難以處理，多用柔軟的態度來化解紛爭吧！
事業運：★★★☆☆
太制式化的工作內容或做事得不到讚賞時，會讓你變得忿忿不平，從而影響上司對你的評價。
財運：★★☆☆☆
易發生如汽機車壞掉、家電壞掉啦等等破財之事。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：8
吉時吉色：06:00-07:00朝霞紅
開運方位：正西方向
獅子座
擁有強烈的時間觀念，會讓你獲得不少機會。
整體運：★★★★☆
感情生活穩定，伴隨著小吵小鬧，戀情反而更快升溫。朋友應酬花費較多，但這是明智的感情投資，不用太心疼。將工作擺在第一，升遷的慾望強烈，給自己造成較大的壓力，應好好分配作息時間。
愛情運：★★★☆☆
戀愛運普通，照照鏡子並打扮得美美、帥帥的，對愛情會有幫助唷！
事業運：★★★★☆
撥雲見日的一天。先前的工作計劃多能實現，不過也要注意與夥伴的合作關係，不可意氣用事。
財運：★★★☆☆
不適合處理財務問題，與金錢有較多接觸者要特別謹慎小心，易惹麻煩。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：4
吉時吉色：05:00-06:00瑪瑙黑
開運方位：西北方向
處女座
平安順利的日子。
整體運：★★★☆☆
多抽出一點時間陪陪伴侶，會讓他感到很高興；新到職者與同事之間相處的比較融洽，對工作環境適應比較快；找個人幫你按摩一下，放鬆緊繃的神經，輕輕鬆鬆才更容易進入工作狀態。
愛情運：★★★☆☆
已婚者容易得到另一半的幫忙，別忘了給對方一個擁抱喔！
事業運：★★★☆☆
機會中隱藏著危機，不宜輕舉妄動，也別做任何重大決定，以免判斷失誤。
財運：★★★☆☆
借出的資金收回會有一些困難，應提高警惕。
貴人星座：處女座
幸運數字：1
吉時吉色：21:00-22:00鈦晶金
開運方位：東南方向
天秤座
過於專注一件事，有可能讓你忽略很多東西。
整體運：★★☆☆☆
今天桃花旺盛，出門易邂逅美滿愛情，彼此欣賞，情愫漸生。理財上你顯得漫不經心，即使有好的機會，也會很容易錯過。工作方面，你的心緒似乎沒有放在這上面，迷迷糊糊很容易發生一些不該有的錯誤。
愛情運：★★★☆☆
對另一半的包容度下降，易因小事而爭吵；單身者易受感情困擾，你愛的人不愛你。
事業運：★★☆☆☆
叛逆心較嚴重，喜歡獨立思考，卻不樂意接受他人幫助，對別人的指指點點，哪怕是善意忠告也會很反感。
財運：★★☆☆☆
財運不佳，不宜投機，應把心思放在工作上，付出勞動才有收獲。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：6
吉時吉色：15:00-17:00蘋果綠
開運方位：西北方向
天蠍座
改變，只為全新的開始。
整體運：★★★★★
事業上如果可以拋開一切束縛，走進新的領域，相信能得到不錯的成績；曾經相互糾纏、相互傷害的情侶在一段時間的冷靜和反省後，這段感情能重新看到新希望，找到新的相處模式；投資運佳，可試著去認識新興投資產品。
愛情運：★★★★★
單身者戀愛慾望強烈，有機會遇到喜歡的對象。有伴侶者溝通無礙，有利化解歧見。
事業運：★★★★☆
事業運不錯，活動力十足，有領導統御的機會，可是在態度上要婉轉點，免得同事受不了！
財運：★★★★★
財運超旺之日，得財的方式包括中獎、分紅、收到禮物、禮金等等。正財部分的收穫多寡，則與先前的努力有關係。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：7
吉時吉色：22:00-23:00竹葉青
開運方位：正南方向
射手座
多關心家人。
整體運：★★★☆☆
已婚夫妻容易因對方的一點改變而感到驚喜，別再以為結婚只是為了過日子，已婚夫妻更需要情感的交流；今天有破財的傾向，千萬別得罪小人；孝敬父母，買些禮物送給他們，有了你的這份心意他們會很開心的。
愛情運：★★★★☆
愛情穩定甜蜜，夫妻間互相信任，彼此都感到很滿足；單身者多與異性接觸可提升戀愛運。
事業運：★★★☆☆
不妨將自己的擔憂和建議與上司溝通，讓他幫你做出決定，但要注意自己的態度，溝通時可別太急躁。
財運：★★☆☆☆
外力的干擾多了點，花錢有些心不甘情不願！
貴人星座：摩羯座
幸運數字：6
吉時吉色：06:00-08:00咖啡棕
開運方位：東南方向
摩羯座
把握機遇。
整體運：★★★★☆
工作上要有勇於創新的氣魄，全新的領域既是機遇又是挑戰。投資局面明朗化，取捨得當關係著成敗，不宜過於謹慎，但也不宜孤注一擲。看看投資指南方面的書籍，將有助於你妥善做出適當的選擇。
愛情運：★★★☆☆
戀愛運平平日，有點外力的小干擾，不妨讓對方自由一天吧！
事業運：★★★★☆
在職場中擁有相當好的人緣，關鍵時刻總能獲得貴人幫助，讓你工作順心。
財運：★★★★☆
財運不錯，可買樂透碰碰運氣。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：5
吉時吉色：14:00-15:00水鑽藍
開運方位：西南方向
水瓶座
情緒變化無常，需及時調整。
整體運：★★☆☆☆
工作上會遇到突如其來的麻煩，但無需太過焦慮，心情放輕鬆，可開闊視野，讓你快速找到解決之道。用購物來發洩心中的不滿不是明智之舉，應理性對待得失。情緒不佳時，聽聽輕柔的音樂有助平復激動的情緒！
愛情運：★★★☆☆
有伴侶的人特別希望獲得另一半的關心，想黏著對方，別把想法藏著，告訴對方你的渴望吧！
事業運：★★☆☆☆
情緒顯得很低落，喜歡把事情想得複雜，將它們想得過於悲觀。
財運：★★☆☆☆
金錢流失較快，少帶現金出門。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：6
吉時吉色：16:00-18:00苔蘚綠
開運方位：東北方向
雙魚座
態度很重要。
整體運：★★★☆☆
加班的機率很大，還會大大影響你的情緒，幸好同事的鼓勵與支持會對你有不錯的助運功效。雖然與另一半相處的時間縮短了，但你的努力會得到對方的肯定。買個小禮物送給家人，會讓彼此都開心。
愛情運：★★★☆☆
單身者有機會獲得稍年長的異性照顧，讓你受寵若驚；戀愛中的人感情進展平順。
事業運：★★☆☆☆
事業運略差，做起事來有點沒勁，特別要注意虎頭蛇尾或是拖泥帶水的辦事方式，小心會惹來麻煩。
財運：★★★☆☆
生意人在投資理財上顧慮較多，業績有下滑的趨勢。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：7
吉時吉色：17:00-18:00蜜瓜黃
開運方位：正西方向
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