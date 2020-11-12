每日星座運勢／天秤過於專注易忽略 理財不宜投機

2020-11-12

牡羊座

珍惜眼前人。

整體運：★★★★☆

開始新戀情的人，偶爾想起從前的他，仍有一種難以釋懷的感覺，其實幸福就在眼前；理財不必高深的學問，今天的好運勢就能幫助你大有斬獲；不必求工作稱不稱心，無論從哪裡著手，都會有不錯的機遇。

愛情運：★★★☆☆

沒有太多愛情際遇的一天，去咖啡廳坐坐，或是去享受一頓美食，都能讓你心滿意足。

事業運：★★★★☆

工作較忙碌，但能以良好的精神狀態積極處理，而且貴人助力強，讓你感覺有使不完的能量。

財運：★★★★☆

財運不錯，但也容易把錢花在家人身上。

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：05:00-06:00碧空藍

開運方位：西南方向

金牛座

陷於內鬥讓你吃不到好果子。

整體運：★☆☆☆☆

好勝心太重易與同事發生利益之爭而互不相讓，最後可能兩敗俱傷；與公婆或岳父母相處時，千萬別因對方不好聽的話而大動肝火，有誤會和他們說明就是；對孩子的教育方式別太嚴苛，小心施壓得越重他的叛逆心就越強。

愛情運：★★☆☆☆

單身者想戀愛的話就得積極尋找新的機會，太過隨緣被動容易錯過好姻緣唷！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，事情一堆卻進展很慢甚至停頓，有點應接不暇的感覺，經手之事務必小心處理，免得產生後遺症。

財運：★☆☆☆☆

花費上盡量的控制，非必要性商品就少買點。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：13:00-15:00鈦晶金

開運方位：正南方向

雙子座

情感豐富，桃花朵朵開。

整體運：★★★☆☆

溫柔、感性的一面顯露在外，很容易與異性親近，單身者有機會與心儀的對象譜出一段戀曲；戀愛中的人甜言蜜語不斷，激情燃燒。工作上會遇到掌控慾很強的人，只要不跟他硬碰硬，就能避免衝突。

愛情運：★★★★★

愛情旺旺日，今日的異性緣太好了，快對喜歡的人放電吧！

事業運：★★★☆☆

容易收到外界消息的干擾，處事有點搖擺不定。

財運：★☆☆☆☆

花錢慾望強烈，留不住錢。趕快趁著還有錢，把該繳清的帳單繳清了吧！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：08:00-10:00辣椒紅

開運方位：西北方向

巨蟹座

多關心你身邊的人。

整體運：★★☆☆☆

戀人會因為你的不體貼、對他的疏忽而缺乏安全感，心中的不滿情緒暴漲；在投資理財上有些猶豫不決、思前顧後，會容易因此而錯失良機；抽些時間與父母相處，他們的包容讓你覺得輕鬆。

愛情運：★☆☆☆☆

感情出現瓶頸，問題棘手難以處理，多用柔軟的態度來化解紛爭吧！

事業運：★★★☆☆

太制式化的工作內容或做事得不到讚賞時，會讓你變得忿忿不平，從而影響上司對你的評價。

財運：★★☆☆☆

易發生如汽機車壞掉、家電壞掉啦等等破財之事。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：06:00-07:00朝霞紅

開運方位：正西方向

獅子座

擁有強烈的時間觀念，會讓你獲得不少機會。

整體運：★★★★☆

感情生活穩定，伴隨著小吵小鬧，戀情反而更快升溫。朋友應酬花費較多，但這是明智的感情投資，不用太心疼。將工作擺在第一，升遷的慾望強烈，給自己造成較大的壓力，應好好分配作息時間。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運普通，照照鏡子並打扮得美美、帥帥的，對愛情會有幫助唷！

事業運：★★★★☆

撥雲見日的一天。先前的工作計劃多能實現，不過也要注意與夥伴的合作關係，不可意氣用事。

財運：★★★☆☆

不適合處理財務問題，與金錢有較多接觸者要特別謹慎小心，易惹麻煩。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：05:00-06:00瑪瑙黑

開運方位：西北方向

處女座

平安順利的日子。

整體運：★★★☆☆

多抽出一點時間陪陪伴侶，會讓他感到很高興；新到職者與同事之間相處的比較融洽，對工作環境適應比較快；找個人幫你按摩一下，放鬆緊繃的神經，輕輕鬆鬆才更容易進入工作狀態。

愛情運：★★★☆☆

已婚者容易得到另一半的幫忙，別忘了給對方一個擁抱喔！

事業運：★★★☆☆

機會中隱藏著危機，不宜輕舉妄動，也別做任何重大決定，以免判斷失誤。

財運：★★★☆☆

借出的資金收回會有一些困難，應提高警惕。

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：21:00-22:00鈦晶金

開運方位：東南方向

天秤座

過於專注一件事，有可能讓你忽略很多東西。

整體運：★★☆☆☆

今天桃花旺盛，出門易邂逅美滿愛情，彼此欣賞，情愫漸生。理財上你顯得漫不經心，即使有好的機會，也會很容易錯過。工作方面，你的心緒似乎沒有放在這上面，迷迷糊糊很容易發生一些不該有的錯誤。

愛情運：★★★☆☆

對另一半的包容度下降，易因小事而爭吵；單身者易受感情困擾，你愛的人不愛你。

事業運：★★☆☆☆

叛逆心較嚴重，喜歡獨立思考，卻不樂意接受他人幫助，對別人的指指點點，哪怕是善意忠告也會很反感。

財運：★★☆☆☆

財運不佳，不宜投機，應把心思放在工作上，付出勞動才有收獲。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：15:00-17:00蘋果綠

開運方位：西北方向

天蠍座

改變，只為全新的開始。

整體運：★★★★★

事業上如果可以拋開一切束縛，走進新的領域，相信能得到不錯的成績；曾經相互糾纏、相互傷害的情侶在一段時間的冷靜和反省後，這段感情能重新看到新希望，找到新的相處模式；投資運佳，可試著去認識新興投資產品。

愛情運：★★★★★

單身者戀愛慾望強烈，有機會遇到喜歡的對象。有伴侶者溝通無礙，有利化解歧見。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，活動力十足，有領導統御的機會，可是在態度上要婉轉點，免得同事受不了！

財運：★★★★★

財運超旺之日，得財的方式包括中獎、分紅、收到禮物、禮金等等。正財部分的收穫多寡，則與先前的努力有關係。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：22:00-23:00竹葉青

開運方位：正南方向

射手座

多關心家人。

整體運：★★★☆☆

已婚夫妻容易因對方的一點改變而感到驚喜，別再以為結婚只是為了過日子，已婚夫妻更需要情感的交流；今天有破財的傾向，千萬別得罪小人；孝敬父母，買些禮物送給他們，有了你的這份心意他們會很開心的。

愛情運：★★★★☆

愛情穩定甜蜜，夫妻間互相信任，彼此都感到很滿足；單身者多與異性接觸可提升戀愛運。

事業運：★★★☆☆

不妨將自己的擔憂和建議與上司溝通，讓他幫你做出決定，但要注意自己的態度，溝通時可別太急躁。

財運：★★☆☆☆

外力的干擾多了點，花錢有些心不甘情不願！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：06:00-08:00咖啡棕

開運方位：東南方向

摩羯座

把握機遇。

整體運：★★★★☆

工作上要有勇於創新的氣魄，全新的領域既是機遇又是挑戰。投資局面明朗化，取捨得當關係著成敗，不宜過於謹慎，但也不宜孤注一擲。看看投資指南方面的書籍，將有助於你妥善做出適當的選擇。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運平平日，有點外力的小干擾，不妨讓對方自由一天吧！

事業運：★★★★☆

在職場中擁有相當好的人緣，關鍵時刻總能獲得貴人幫助，讓你工作順心。

財運：★★★★☆

財運不錯，可買樂透碰碰運氣。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：14:00-15:00水鑽藍

開運方位：西南方向

水瓶座

情緒變化無常，需及時調整。

整體運：★★☆☆☆

工作上會遇到突如其來的麻煩，但無需太過焦慮，心情放輕鬆，可開闊視野，讓你快速找到解決之道。用購物來發洩心中的不滿不是明智之舉，應理性對待得失。情緒不佳時，聽聽輕柔的音樂有助平復激動的情緒！

愛情運：★★★☆☆

有伴侶的人特別希望獲得另一半的關心，想黏著對方，別把想法藏著，告訴對方你的渴望吧！

事業運：★★☆☆☆

情緒顯得很低落，喜歡把事情想得複雜，將它們想得過於悲觀。

財運：★★☆☆☆

金錢流失較快，少帶現金出門。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：16:00-18:00苔蘚綠

開運方位：東北方向

雙魚座

態度很重要。

整體運：★★★☆☆

加班的機率很大，還會大大影響你的情緒，幸好同事的鼓勵與支持會對你有不錯的助運功效。雖然與另一半相處的時間縮短了，但你的努力會得到對方的肯定。買個小禮物送給家人，會讓彼此都開心。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會獲得稍年長的異性照顧，讓你受寵若驚；戀愛中的人感情進展平順。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，做起事來有點沒勁，特別要注意虎頭蛇尾或是拖泥帶水的辦事方式，小心會惹來麻煩。

財運：★★★☆☆

生意人在投資理財上顧慮較多，業績有下滑的趨勢。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：17:00-18:00蜜瓜黃

開運方位：正西方向





