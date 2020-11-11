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每日星座運勢／雙子要善用智慧得財 多看多學多做

聯合新聞網 / 文／科技紫微網
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2020-11-11

牡羊座

心情略有些低沉，思緒都沉浸在私事上。

整體運：★★☆☆☆

今天你不願孤單，好好的裝扮自己，約中意的對象來一場約會吧。投資上比較懶散，不肯花費精力去查閱資料，小心因此而損財。工作上還算好，雖然有突發狀況，但能隨機應變，妥善處理。

愛情運：★★☆☆☆

只許州官放火，不許百姓點燈，太過霸道會使雙方陷入不愉快的窘境。

事業運：★★★☆☆

會感覺到一些壓力，不過，做事時注意掌握方向，細心一些，就能輕鬆過關。

財運：★★☆☆☆

在金錢上易犯迷糊，不宜交易。

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：16:00-18:00水鑽藍

開運方位：東南方向

金牛座

多注意工作細節。

整體運：★★☆☆☆

戀愛對象突然有種嫌棄你的感覺，不如暫時分開一下，讓雙方確定一下各自的心意；進財難度大大超出你的想像，令你有些猝不及防；手忙腳亂的時候更要注意細節，這樣會幫你節省更多的時間。

愛情運：★★☆☆☆

愛是相互的，不用總遷就對方。覺得心裡有委屈就說出來，別自己硬撐著。

事業運：★★★☆☆

投入到具體事務中難有大的進展，不妨制訂日後的工作計劃，有所準備才能夠把握機會。

財運：★★☆☆☆

貪小便宜，小心佔朋友便宜而引人反感。

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：22:00-24:00水鑽藍

開運方位：正南方向

雙子座

多看、多學、多做！

整體運：★★★★★

在投資產品的選擇上，可學習「韓信點兵，多多益善」。兩人的感情發展穩定，他對你的關心已經有了實質的進步，只管好好享受吧！工作中與周圍的人互動良好，會感覺輕鬆許多。

愛情運：★★★★★

這麼棒的好日子千萬別錯過了，快快安排郊外踏青的活動，在大自然中來場感性的精神交流吧！單身者別關在家裡，外出走走才有好機會！

事業運：★★★★☆

今日事業運還不錯，雖然有點忙碌，但還算是得心應手，把所有的精力放在早上衝刺，下午就可以放鬆一下囉！

財運：★★★★☆

善用智慧得財的一天。有點賭運，可是適合去賭需要分析、計算的活動遊戲，例如：股票、賭馬等等。

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：05:00-06:00辣椒紅

開運方位：正北方向

巨蟹座

放鬆心情，機會無處不在。

整體運：★★★★☆

身邊某位異性朋友和你說話時卻表現得有些異常，也許會有意外的桃花哦！切忌盲目投資，今天會遇到小小的財氣好運，把握得當便能有所收穫；陌生人一句不經意的提醒，便能激起你無限的創作靈感。

愛情運：★★★★☆

已婚者對另一半的要求頗多，對方不能滿足你的要求時，易讓你生氣，爭吵的機率很高。

事業運：★★★★☆

加強管理能力，有發揮的機會就好好表現；把掌控權讓給他人，會讓人覺得你是推卸責任唷！

財運：★★★☆☆

隨時注意投資動態，有機會可以小賺一筆。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：07:00-08:00艷棗紅

開運方位：正東方向

獅子座

身邊資源豐富，適合借力使力。

整體運：★★★☆☆

運勢平順，今天會獲得親人、朋友的鼓勵，讓你信心倍增。工作運勢旺盛，多勞多得，利用現有資源及良好的人際關係，可為你減輕工作壓力，且收穫頗豐。穿著鮮亮色彩的服裝，可有效帶動桃花運。

愛情運：★★☆☆☆

有利獨善其身，勿論人是非。

事業運：★★★★☆

工作順利，有機會得到長輩的照顧。有時間不妨多和同事聯絡感情，或是多自我充電。

財運：★★★☆☆

若想翹著二郎腿等著回收，恐有「肉包子打狗，一去不回」的跡象。

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：05:00-07:00薰衣草紫

開運方位：東北方向

處女座

思緒比較混亂，應做好情緒管理。

整體運：★★☆☆☆

情緒不太穩定，工作上很容易出錯，特別是技術工作者，小心因細節上的問題而影響全局。單身者愛情運較平淡，需主動與異性互動才能提高機會。投資上應謹慎為妙，不過，有閒錢的話可以投資較穩妥的基金。

愛情運：★★★☆☆

異性緣佳，單身者有機會在職場中結識有緣人，感情進展平順。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運不理想，負面思考太過嚴重，面對壓力會產生委屈心態或強烈的情緒反應，唯有控制自己的EQ才能搞定今日的工作喔！

財運：★★★☆☆

想留住錢財的話，就少到購物中心閒逛。

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：19:00-21:00蘑菇灰

開運方位：西北方向

天秤座

得失心很重，小心虛榮誤事。

整體運：★☆☆☆☆

戀愛中的人會有被疏離的感覺，不安全感越來越重，不如攤開來告訴對方你的想法；工作中同事的一個不明眼神、上司的一句稍微重一點的話都讓你想得較嚴重，神情沮喪；注意多活動肩關節，以免肩和脖子發生酸痛。

愛情運：★☆☆☆☆

今日少惹桃花為妙，多留意穿著打扮，言行舉止斯文有禮，才能吸引到好桃花靠近。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，不適合在今日做出任何重大的決策，尤其是偏向金錢方面的決定。

財運：★★☆☆☆

不要走進賭場，因為你的心思太多，情緒太雜。當然，如果你捨得花費金錢來發洩一頓，那就另當別論囉！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：23:00-24:00臘梅白

開運方位：西南方向

天蠍座

運氣佳，意外的驚喜將帶給你一整天的好心情。

整體運：★★★☆☆

會有朋友以各種藉口送禮物給你，或是在背後默默為你解決難題，讓你感動不已。已婚者與另一半易有小摩擦，但很快能和好如初，而且還有機會撮合好朋友的一段感情。工作效率高，有如神助。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛機會少，單身者別急於投入一段感情，否則易被對方光鮮的外表所蒙蔽。

事業運：★★★★☆

表達能力突顯，親和力佳，與人溝通順暢。適合與客戶洽談業務，或是與老闆談薪資，成功機率高。

財運：★★★☆☆

以往的投資容易有不錯的回報。不過，消費慾望強烈，應把多餘的錢財交給貼心人管理！

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：21:00-23:00乳酪白

開運方位：東北方向

射手座

心中有許多想法，且多能實現。

整體運：★★★★☆

今天會無心工作，甚至還會想去面試新職務，有向外發展的計劃；愛情際遇很不錯，能結識讓自己心動的網路情緣；錢財運強悍，正財、偏財都有所得，可小賭一把。

愛情運：★★★★☆

俗話說：「小別勝新婚」，夫妻、情侶間保持適當距離，可增添許多神秘感與新鮮感！

事業運：★★★☆☆

受家庭影響較大，保持家庭和睦，取得家人的支持才是上策；沒有雜務干擾的你，才有可能專心思索，力求工作有所突破。

財運：★★★★★

辛苦耕耘後才能得財的一天。金錢流動變化性較大，有多方進財的跡象，可是也容易開銷大增！

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：09:00-11:00冷泉藍

開運方位：東南方向

摩羯座

愛情來了就順水推舟。

整體運：★★★☆☆

今天工作上的失誤較多，需冷靜應對才能讓你挽回損失，如此能使大家對你刮目相看。抽出時間與戀人約會，能感受到對方濃濃的深情。財運很旺，可望贏得不錯的投資機會。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會遇到主動示好的異性，但大多是貪玩、投機型的異性，戀愛前應擦亮雙眼！

事業運：★★☆☆☆

事業運不佳，要注意自己的態度，不要莽撞行事，工作上也要細心一點，可別草草了事。

財運：★★★★☆

財運不錯，好好把握投資機會。

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：05:00-06:00和闐玉白

開運方位：西南方向

水瓶座

信心滿滿，機會從四面八方湧現。

整體運：★★★★☆

今天是相親的大吉日，把自己打扮得漂亮一點，成功的機率會更高。財運旺盛，是投資的好時機，不要在目標選擇上花費太多心思，以免錯過良機。嗯，思想較開明，在工作中即使遇到瓶頸，也能憑著敏銳的思維，讓問題迎刃而解。

愛情運：★★★★☆

有利表現聰明才智，試著表達獨到的見解，為伴侶付出，會讓伴侶刮目相看。

事業運：★★★★☆

外在環境不錯，長輩、貴人也能大力提攜，適宜開展新計劃。外出洽談者要做到胸有成竹，好運勢將隨之而來，而佩戴白色系飾品能作為成功之助力。

財運：★★★★★

得財順利的一天，有天官賜福的力量。所得的財富多偏向智慧、玩樂方式得財，例如：遊戲競賽得到獎金，服務生得到小費等等。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：05:00-07:00竹葉青

開運方位：正北方向

雙魚座

主觀意識強烈，聽不進人言。

整體運：★★★☆☆

桃花開放，單身者要好好把握住，會是難得的邂逅。一心只考慮自己的感覺，會因此傷害到親密的朋友，行動之前還是先問問他人的意見為好。因自己小有成就而驕傲自滿，會使收穫付諸東流哦。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會遇到令你心動的對象，可多約會進行交流，感情會一日千里。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，要調整個人的心態，不要一昧的與人比較，做好分內的事情比較重要。

財運：★★★☆☆

懶散會挑起投機取財的念頭，如果採取不正當的手段，是非紛爭隨後而至。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：08:00-09:00櫻桃紅

開運方位：正北方向



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每日星座運勢

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