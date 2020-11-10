每日星座運勢／獅子很有自己的主見 易有好運降臨
2020-11-10
牡羊座
宜處理精密、需要耐心的事情。
整體運：★★★☆☆
今天頭腦靈活，很有主見，對獨立作業者特別有利，因判斷準確，速戰速決而有突出的表現。不過，在與人交往時，會不經意地擺出高高在上的姿態，評價他人也會過於主觀，易影響人際關係，要多留意自己的言行。
愛情運：★★☆☆☆
外界干擾很多，在心浮氣躁之下，也沒有什麼心思去想感情的問題！
事業運：★★★★☆
精神抖擻，感覺渾身的細胞都在跳躍，對工作充滿熱情和期望，會提高不少辦事效率，並忽視許多壓力。
財運：★★★☆☆
疑心病重，不輕易相信他人的提議；堅持己見，時而喪失賺錢的契機。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：9
吉時吉色：23:00-24:00金桔綠
開運方位：正西方向
金牛座
積極爭取，才會得到自己想要的結果。
整體運：★★★★☆
憑著衝勁積極爭取自己的幸福，父母反對你和他在一起的態度就會有所改善；打算獲利了結的投資者，可以利用基金轉購風險較低的產品，以此規避股市短期震盪的風險；下班後回家，坐在沙發上聽音樂、閉目養神，能讓腦袋清醒一點。
愛情運：★★★★☆
表白的好日子。先深呼吸，再一口氣說完，就沒那麼多顧慮了。
事業運：★★★☆☆
今日事業運平平，除了適合到外面晃兩圈外，也適合多用腦袋來分析規劃。
財運：★★★★☆
合理運用錢財，才能夠進財有道。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：1
吉時吉色：09:00-10:00珍珠白
開運方位：正南方向
雙子座
加強體育鍛煉。
整體運：★★☆☆☆
為心儀的對象默默付出，今天是開花結果的時機，向對方表明心意會獲得滿意的回應。財運一般，但打拼的本錢有機會得到加強，和朋友一起去健身，會有不錯的效果。工作時顯得疲倦，容易三心兩意，工作效率較低。
愛情運：★★★☆☆
已婚者對另一半的關心增多，愛情運也不斷上升；單身者有機會在應酬中發現不錯的對象。
事業運：★★☆☆☆
工作較順利，但人際關係的處理會花去你較多的時間，一些不必要的應酬能推則推。
財運：★★☆☆☆
你一旦被負面情緒籠罩，容易導致小狀況不斷，涉及金錢方面的問題時，應小心謹慎。
貴人星座：射手座
幸運數字：8
吉時吉色：13:00-15:00竹葉青
開運方位：西南方向
巨蟹座
真誠的付出，必有所收穫。
整體運：★★★☆☆
謙和的態度，有助人際關係的提升，也能結交到不少心靈相通、資歷不錯的朋友。對心儀的對象要勇於表達你的感情，你的付出能獲得對方善意的回應。豐富的經驗是你工作的資本，即使遇到一點小難題也能妥善處理。
愛情運：★★★☆☆
散發出自信的魅力，特別能吸引異性目光，但桃花太多也增加了困擾，對待感情應慎重。
事業運：★★★★☆
積極熱情的工作態度不僅讓你取得好業績，也積累了更多的工作經驗，競爭力在不斷增強。
財運：★★☆☆☆
財務耗損的日子，不是掉錢包，就是亂花錢；破壞力量強，在粗手粗腳下特別容易弄壞東西！
貴人星座：獅子座
幸運數字：8
吉時吉色：11:00-12:00古銅青
開運方位：正南方向
獅子座
很有自己的主見，易有好運降臨。
整體運：★★★★★
特別有想法的一天，適合開發智慧。工作上有好的創意可大膽提出來，會得到上司、同事的認可，可望好好表現一番。晚上有機會與崇拜已久的異性約會，交談時別緊張，自然地表現會讓對方留下好印象。
愛情運：★★★★☆
今日是談理想、心靈溝通的好日子，說說你的心裡話讓對方知道吧！
事業運：★★★★☆
今日事業運還不錯，會比平時忙碌些，而且疑難雜症也比較多，只要冷靜地應對，相信難不倒你的。
財運：★★★★☆
財運還不錯，只要願意四處奔波，不斷向外拓展業務，就有機會進財。
貴人星座：獅子座
幸運數字：3
吉時吉色：07:00-08:00萊姆黃
開運方位：東北方向
處女座
貴人運超強的一天。
整體運：★★★★☆
平時累積的人脈，今天多能派上用場，尤其是在工作上，關鍵時刻易得貴人相助。有參加團體活動的機會別放過，在人群中人氣會不斷攀升。晚上可多留意財經方面的新聞，可能會有對你而言幸運的訊息。
愛情運：★★★☆☆
今天的你顯得特別溫柔，笑容燦爛，讓周圍的異性忍不住多看你兩眼。
事業運：★★★★★
事業運頗優，能開開心心的工作，而且有付出三分、得到七分的好運喔！
財運：★★★★☆
財運、投資運都很不錯。知名度越大，朋友越多，賺的錢就越多。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：6
吉時吉色：17:00-19:00燻鮭紅
開運方位：正東方向
天秤座
狀態良好，個人魅力發揮得淋漓盡致。
整體運：★★★★☆
今天在聚會上你的表現相當出眾，光芒四射讓你吸引了眾多異性的關注。思路清晰，對用腦工作者特別有利，在設計、企劃方面容易有突出的表現。朋友的訴苦只因為你是他信任的對象，耐心開導會讓對方感動不已。
愛情運：★★★★☆
有伴侶的人約會頗多，別總去同一個地方，可以換換新環境，為戀情增添新鮮感。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，有一種受制於人的感覺，叛逆之心也同樣強烈，受人壓制時容易心生反抗。
財運：★★★★☆
財運佳，有賺外快的機會。身兼數職雖然有些累，但看到豐厚的收入會讓你很滿足。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：0
吉時吉色：22:00-23:00蘭花紫
開運方位：正西方向
天蠍座
凡事要多份耐心。
整體運：★★☆☆☆
遇到不順會很不耐煩，你會無意間蹦出幾句粗話，因此而破壞自己在戀人心目中的好形象；今天不適合外出拜訪或商談，易吃到閉門羹；購物的時候，參加抽獎，獲得意外驚喜的機率很高。
愛情運：★★★☆☆
要忙的事情很多，單身者無心戀愛；已婚者忙著拜訪、接待親人，忙碌中感情倍增。
事業運：★☆☆☆☆
今日事業運不順，莫名其妙的事情特別多，尤其是突發狀況連連，耐著性子處理突如其來的改變，才能讓你順利完成手邊任務。
財運：★★★☆☆
工作性質危險性高者要注意自身安全，倘若不慎受傷了就不能賺錢囉！
貴人星座：雙魚座
幸運數字：4
吉時吉色：09:00-10:00睡蓮紫
開運方位：西北方向
射手座
把握好說話尺度，以免得罪人。
整體運：★☆☆☆☆
工作上容易與同事起口舌之爭，注意自己的言行，一些無謂的爭論能免則免。財運方面今天猜疑心過重，對於朋友的建議疑慮重重，很容易錯過最佳時機。
愛情運：★☆☆☆☆
不安寧的一天，感情生活有一點亂，外界干擾多，需要冷靜處理。
事業運：★★☆☆☆
事業運略差，工作中遇到瓶頸時多用客觀的角度來思考，不要過度偏激了喔！
財運：★☆☆☆☆
衝動是魔鬼，若不想拆夥，說話可要謹慎著點。
貴人星座：雙子座
幸運數字：5
吉時吉色：14:00-16:00蕃茄紅
開運方位：正西方向
摩羯座
處理問題還需更加果斷。
整體運：★★☆☆☆
關係反覆不定，注意控制自己的情緒，多照顧一下對方的感受，這樣的感情才能更堅固；朋友間的小聚會是你獲得商機的好機會，可別因驚喜過度而失態哦！工作中狀況頻出，雖然有些手忙腳亂卻也讓你進步不少。
愛情運：★★☆☆☆
單身者容易日久生情，對身邊的異性朋友產生別樣情愫；戀愛中人想結婚，但時機不成熟。
事業運：★★★☆☆
想法多變、創意十足，工作上適合盡量提新構想，悶在心裡會讓你錯過表現機會喔！
財運：★★★☆☆
莫做發財夢，踏實經營者可防破財之災。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：1
吉時吉色：07:00-08:00深茄紫
開運方位：東南方向
水瓶座
運勢順利，易獲得賞識。
整體運：★★★☆☆
工作得心應手，易成為焦點人物，只是業務員在判斷時要稍微留意中途的變故，隨機應變可快速扭轉局勢。愛情運弱，單身者可把心思放在更有意義的事情上。購物慾望強烈，注意克制一下消費慾望。
愛情運：★★☆☆☆
容易對愛退縮，如果不敢嘗試大膽靠近，想要戀愛比較困難。
事業運：★★★★☆
有大幹一場的魄力，也能得到上司和同事的扶持，深感好團隊是事業前行的源動力。
財運：★★★☆☆
在處理事務上不夠果決，易失去一些商機。
貴人星座：雙子座
幸運數字：1
吉時吉色：04:00-06:00珠貝白
開運方位：東南方向
雙魚座
紙包不住火。
整體運：★★★☆☆
你的不專情行為有被愛人發現的可能，容易出現感情危機，在乎對方的話就一心一意的對他好，如不想糾纏下去還不如及早分手；今天的思維很清晰，有助於業務工作者與客戶洽談生意；把臥房的傢俱挪動一下，有利於增強運勢。
愛情運：★☆☆☆☆
愛情運勢相對較低迷，容易因為不敢表白，或是太被動、懦弱而錯失良緣。
事業運：★★★★☆
有機會受到邀請參加大型Party，或是團體活動，讓你興奮不已，但工作有點心不在焉唷！
財運：★★★☆☆
在投資上過度主觀，堅持己見，恐有劃地自限之虞。
貴人星座：雙子座
幸運數字：1
吉時吉色：13:00-15:00寶石藍
開運方位：正西方向
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