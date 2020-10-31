心理測驗／旅遊最期待美食還是風景？ 測出未來三個月動向

面對未知的未來，許多人難免會感到徬徨。日本網站「Googirl」分享了一則心理測驗，藉由旅遊的期待方向，就能看出未來三個月的大致方向。

假設你出去旅行，請問你最期待的會是？

A 漂亮的住宿 B 美味的料理 C 療癒的溫泉 D 豐富的大自然

期待A漂亮住宿的你，未來三個月將迎來靈感大爆發時期。漂亮住宿代表無微不至的服務，你將因為自身的欲求跨步向前，正面迎向重要的挑戰。並即使在小地方失敗也不易氣餒，反而會將之轉化成向前的動力。未來將會是你重新認識到自身才能，大好機運上門的時刻。

期待B美味料理的你，未來三個月將全心投入在某件事情上。吃能飽足一個人的身心，你期待著唯有旅行之處才有的當地美食，代表你強大的專注力。這三個月你將強烈地投入在某一事物，甚至到旁人都覺得有點過頭的程度，但正因為你全心全意的姿態，才能在過程中，獲得收穫與成長感，滿足自我身心。

期待C療癒溫泉的你，未來三個月將獲得更為清晰的直覺。會選擇溫泉，代表的是清空、重整你的思緒。如此一來，你的感覺也會更加敏銳且精準，只要抱持著自信做判斷，相信便可以無往不利。而在這份積極之下，也可能將有許多機運造訪，或許會有意想不到的驚喜出現。

期待D豐富自然的你，未來三個月將有人際關係上的突破。豐富的大自然，代表的是海納百川的開放感。這代表你將迎來過去未有的社交能力，無論對誰都能完美應對，讓對方留下好印象，也改善團隊中的氣氛。藉由著愉快的心情，更會引發內心中的好奇，讓生活變得更加多采多姿。