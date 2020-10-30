小孟塔羅：2020最後還有什麼衰事會纏上我？

2020年即將進入倒數的尾聲，回顧今年發生的許多壞事。像是新冠病毒襲捲全球，奪走了許多寶貴的生命。也讓四年一次的體壇盛事，東京奧運必須被迫延後。全球經濟更遭受到前所未有衝擊。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，2020最後還有什麼衰事會纏上我？

請憑直覺選擇一張牌。

A：花錢學乖。(魔術師正位)

牌面有一位戴巫師帽的老人，桌上擺放他的縮小版並高舉右手魔杖。

A：花錢學乖。(魔術師正位)

這張牌表示從現在到2020年底，你想創造新事物的念頭只會學到經驗。像是上完課後卻沒有什麼好的收穫，只會讓你明白可能不適合自己。若你去創業或找新工作兼職，也會不如預期想像感到挫敗。小孟老師在此提醒你，做更仔細的事前功課，不妨找專業或可信任的人討論。

B：心軟吃虧。(聖杯六正位)

牌面的小女孩坐在草皮上，幫洋娃娃把頭髮梳整齊。

B：心軟吃虧。(聖杯六正位)

這張牌表示從現在到2020年底，小心無法拒絕他人的累贅會愈來愈多。也許是考量到職涯的發展而妥協，或是顧慮到人際關係情誼的維護，抑或是你的個性就是個爛好人等等。小孟老師在此提醒你，尊重他人之前請先照顧好自己，超出負荷範圍要劃上底線較好。

C：破財消災。(錢幣九正位)

牌面的二對情侶在水池旁約會，空中有一隻美麗羽翼的蝴蝶。

C：破財消災。(錢幣九正位)

這張牌表示從現在到2020年底，要小心罰單會主動盯上你。平時經常開車騎車上下班的人，為了趕時間超速或闖紅燈，可能被開罰單得不償失。帳單有時忙到忘了去繳，超時多付罰金或影響信用可就不值得了。小孟老師在此提醒你，只要凡事遵守規則進行，便有可能大事化小逢凶化吉。

D：身心煎熬。(寶劍四正位)

牌面的男子躲在樹木旁，手拿利刃要偷襲另一位男子。

D：身心煎熬。(寶劍四正位)

這張牌表示從現在到2020年底，你要身心因疾病而承受苦處。可能是自身原本的舊疾再犯，也可能是被他人所傳染的病毒或疾病，抑或是沒有照顧好自己的狀況引起等等。小孟老師在此提醒你，我們都知道健康是最重要的，但往往在身體好的時候，就忘了疼痛時所帶來的苦。

E：小人擾亂。(命運之輪正位)

牌面的女子用布矇上雙眼，雙腳踩在單輪上往前行進著。

E：小人擾亂。(命運之輪正位)

這張牌表示從現在到2020年底，你在盡責的狀況下會碰到老鼠屎。他可以是幫不上忙或幫倒忙的豬隊友，也可以是無法理性溝通的自私奧客，甚至是愛聊他人八卦閒話的是非人等等。小孟老師在此提醒你，考驗你應變能力的時候到了，解答便藏在用對方的思維去看事情。