心理測驗／她在咖啡店還是公司？ 測驗你對現實滿足程度

你對自己的現況滿意嗎？日本媒體「占TV」近日發表一則心理測驗，透過對一張圖的看法，便可知道自己對現實的滿意度是高還低。

請問，假設你是下圖中的這位女性，那這場合發生在何處？

想像你就是圖中的女性，那麼你是在哪裡呢？圖擷取自 占TV

A 在自家餐桌放鬆 B 公司中忙裡偷閒 C 出去玩的咖啡廳

選擇A在自家餐桌放鬆的你，現實滿足度為60%。會想像自己在家中舒服地喝著東西放鬆心情，代表你可能正為著自我的生涯打拚。雖說事業上還算小有成績，不過對於私生活的滿足還差一步。不過也不需著急，只要面帶笑容迎接挑戰，幸福也將會來到。

選擇B公司中忙裡偷閒的你，現實滿足度為80%。會選擇這個選項的你，很可能是才剛踏入公司的社會新鮮人。此時的你面對任何工作或挑戰，都抱持著高昂的鬥志，想展現出一番成果給上司看。因此你對於現狀的滿意度，幾乎是沒有不滿的。

選擇C出去玩的咖啡廳的你，現實滿足度為20%。你很想忘卻世間的紛紛擾擾，跑到一個嶄新的地方自由奔馳。雖說你是個優秀的人，但卻也很難得到真正的滿足，其實你需要的，只是轉換一下心境，保持著好奇心面對眼前的事物，便能發現生活也是很多采多姿的。