聽新聞
test
0:00 / 0:00
心理測驗／她在咖啡店還是公司？ 測驗你對現實滿足程度
你對自己的現況滿意嗎？日本媒體「占TV」近日發表一則心理測驗，透過對一張圖的看法，便可知道自己對現實的滿意度是高還低。
請問，假設你是下圖中的這位女性，那這場合發生在何處？
A 在自家餐桌放鬆
B 公司中忙裡偷閒
C 出去玩的咖啡廳
選擇A在自家餐桌放鬆的你，現實滿足度為60%。會想像自己在家中舒服地喝著東西放鬆心情，代表你可能正為著自我的生涯打拚。雖說事業上還算小有成績，不過對於私生活的滿足還差一步。不過也不需著急，只要面帶笑容迎接挑戰，幸福也將會來到。
選擇B公司中忙裡偷閒的你，現實滿足度為80%。會選擇這個選項的你，很可能是才剛踏入公司的社會新鮮人。此時的你面對任何工作或挑戰，都抱持著高昂的鬥志，想展現出一番成果給上司看。因此你對於現狀的滿意度，幾乎是沒有不滿的。
選擇C出去玩的咖啡廳的你，現實滿足度為20%。你很想忘卻世間的紛紛擾擾，跑到一個嶄新的地方自由奔馳。雖說你是個優秀的人，但卻也很難得到真正的滿足，其實你需要的，只是轉換一下心境，保持著好奇心面對眼前的事物，便能發現生活也是很多采多姿的。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言