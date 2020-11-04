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找個伴過寒！測字：今年秋冬會有桃花降臨嗎？

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

秋冬時分，已過了百花盛開的季節，桃花運也會跟著稀稀疏疏嗎？那可不一定！運勢就是這麼奇妙的東西，有時候你拼了命追求就是不來，有時候偏偏又讓你甩不開。那麼今年秋冬的你會迎來桃花運嗎？是好桃花還是爛桃花呢？跟著科技紫微網一起測測看吧。

　

請在接下來的四個字中，選一個你第一眼看中的字。

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結果：

　

選擇「海」字：

「海」字五行屬水，代表著寬廣無邊的水域。今年秋冬，你的桃花運彷彿遇水則發，逛街被搭訕；參加聚會被要電話號碼；10分鐘不看手機，未讀訊息就跳個不停，受歡迎程度相當高。不過桃花太多，其中爛桃花也不少，情話謊話虛實難辨，很可能會讓你迷失其中。不妨多多關注身邊對象的人品和生活中的小細節，不要太快就賠上自己的心。

　

選擇「誓」字：

「誓」字五行屬金，本身具有決心的意思，拆開則為「折」、「言」二字，意味著桃花運會以溝通的方式開始好轉。今年秋冬你的桃花運很不錯，多和別人聊聊天，就可以吸引到很多的優質對象。如果遇到了讓自己心動的人，請堅定對愛情的信念，勇敢追求。等你們確認了彼此的真心之後，一定會收穫一份甜蜜的愛情。

　

選擇「山」字：

「山」字五行屬土，有著沉悶、不變的意思。或許是因為你的交際圈太小，也或許是因為你對自己缺乏自信，導致你今年秋冬的桃花運不太理想。要知道，籠子裡的鳥是沒辦法遇見天空的，想要追求愛情，第一步就是走出自己的生活圈，學學那些受歡迎的人與人相處的方式，再換個新造型……個人魅力提升了，桃花運自然也就來了。

　

選擇「盟」字：

「盟」字五行屬水，拆開則為「日」、「月」、「皿」，意味著在日常生活中有著對立的兩面。你今年秋冬的桃花運平平，能否收穫甜蜜的愛情，取決於你對愛情的態度。如果遇到讓你心動的人，不妨大膽主動一點，多多在對方面前展示自己樂觀積極的一面。如果總是掩飾自己的愛意、故作冷淡的話，再喜歡你的人也會被嚇跑的。

　

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