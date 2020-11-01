殺破狼周運勢／雙子工作能力受突顯 天秤倒霉事結束了

白羊座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的水星結束退行，金星持續在感情宮位行進，喜歡的對象小心翼翼的呵護你，深怕你不開心，這段愛戀就無法持續，不過由於金星受到命宮的火星影響，此時也不要太任性，容易適得其反。

金錢運方面，在財務宮位的太陽與海王星有良好連結，會收到一筆退稅，帳戶會多一筆額外的資金可以運用。有投資習慣的白羊座，短線會有不錯的收益，但須見好就收，此時市場波動大，能獲利就不要太貪心了。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的木星、土星、冥王星受到水星影響，同事或合作夥伴一時疏忽，整個職場的作業系統大亂，甚至一度無法營運，花很多時間修復，但進度也因此延誤。

健康運方面，在疾厄宮位的太陽相位不良，火星同時在命宮退行。許多疾病雖然找到了病因，卻找不到有效醫療的方法，總感覺痊癒的狀況很緩慢，顯得有些躁鬱。

金牛座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的水星結束退行，金星又在工作宮位行進，職場上麻煩的問題終於獲得解決，工作進度恢復正常，目前工作量還算輕鬆的階段，但是對於工作閒置過久會感到有些焦慮。

學業運方面，在學業宮位的木星、冥王星與人際關係宮位的海王星有良好連結，指導老師或教授對你十分器重，會推薦你的論文或作業參加大型的研討會議或是展出。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的太陽受到命宮的天王星影響，另一半毫不留情地指責，使你感到受傷，心中雖然不太想承認，但對方所說的這些缺失針針見血，完全沒有反駁的餘地。

健康運方面，水星與金星齊聚在健康宮位，天氣漸涼，容易感冒，或是過敏，病毒感染也要當心。呼吸系統與喉嚨都有發炎的現象，如果有過敏體質的人，當心氣喘病發作。

雙子座：

整體運勢

感情運方面，在戀愛宮位的水星結束退行，同時金星停留在戀愛宮位，終於做出了抉擇，斬斷不可能有未來的戀情，即便之後只能單身過日子，依然可以活得很燦爛。某些雙子座則是選擇了會疼愛自己的人，不再陷入苦戀之中。

工作運方面，在志業宮位的海王星與太陽有良好連結，危機能力處理良好，工作能力受到突顯，在職場已經沒有什麼人可以擊敗你。但由於在工作宮位的太陽受到天王星影響，身體也會有過勞現象產生。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的火星與債務宮位的木星、土星、冥王星相位不良，不論是人情債、或感情債，以及許多借貸，該還的業力終究要面對。某些雙子座則是要處理許多親人留下的財務問題，避免不了許多糾紛。

健康運方面，木星、冥王星、土星合相在疾厄宮位，注意身體健康與人身安全，有許多莫名的疾病纏身，甚至危及生命。健康宮位的太陽受到天王星影響，注意甲狀腺與心臟方面的問題，這兩者的疾病可能有因果關係。

巨蟹座：

整體運勢

學業運方面，在學業宮位的海王星與戀愛宮位的太陽相位良好，還是學生的巨蟹座，與某個同學日久生情，成為班對。進入社會工作的巨蟹座，多參加一些座談活動，會邂逅有質感、價值觀相近的對象。

家宅運方面，水星在家宅宮位結束退行，同時金星在家宅宮位行進，拜某些突發事件所賜，終於可以好好休假，宅在家裏整理環境，或是添購新傢俱。某些巨蟹座的家人言歸於好，或是令你擔憂的事獲得和平落幕。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的木星、土星、冥王星受到家宅宮位的水星影響，與另一半的家人必須要見面談談重要的事務，不過時間卻怎麼都喬不攏，甚至造成彼此私底下相互怨懟。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星受到太陽影響，與許多看起來很有個性的人交朋友，會覺得自己沒有存在感，感到自卑，但越是不敢表現，就越容易讓周遭的人覺得你古怪。

獅子座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的海王星與家宅宮位的太陽有良好連結，家人會在財務方面給予許多支援，至少會幫你把信用卡帳單默默繳了。某些獅子座會成功地出租手上閒置的房地產或家中沒人使用的房間，獲得被動性收入。

感情運方面，在慾望宮位的海王星相位良好，最近兩人親密的互動會比較多，也可以藉此感受到對方對你的呵護。有時候不需要太多強烈的激情，被溫柔撫摸與親吻也能使你感覺心靈交融。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的木星、土星、冥王星、受到溝通宮位順行的水星影響，決定不再隱忍某些挑釁，不在乎職場上有些流言蜚語，必須要嚴正釐清某些事情，不可避免地要公開大吵一架，才能還你應有的公道。

家宅運方面，在家宅宮位的太陽受到天王星影響，家中會有不速之客來訪，可能是討厭的親戚，或是已經絕交的朋友，雖然很想拒絕對方，卻礙於某些人的面子，不得不忍受這些討厭鬼進入你家。

處女座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的水星結束退行，同時金星在金錢宮位行進，好不容易拿到遲來的報酬，會在此時去吃一頓昂貴的料理，或是去消費高級的服務，彌補前一陣子手頭緊縮的缺憾。

感情運方面，在感情宮位的海王星與旅遊宮位的太陽有良好連結，若想脫離不愉快的戀情，可多出門踏踏青，或是學習新的事務，會有新的邂逅等待著你。感情穩定的處女座，會與喜歡的人有愛的結晶，或是會一起收養寵物。

本週須注意的部分

交通運方面，在交通宮位的太陽受到天王星影響，交通工具故障頻頻，可能需要換車了，這段時間發生行車糾紛的機率較高，行車記錄器請維護好，以釐清肇事責任。容易被開罰單。這段時間要特別當心交通突發事故。

工作運方面，在面試宮位的太陽受到天王星影響，正在轉換跑道的處女座，原本對某個面試很有把握，甚至已經拿到錄取通知了，卻臨時被換掉，安插有關係的人進去，對於這種不平的待遇，會感到特別憤怒。

天秤座：

整體運勢

人際關係方面，水星在命宮結束退行狀態，同時金星在命宮順行，倒霉的事情終於結束了，此時因禍得福，獲得許多人的支持。某些天秤座這段時間與很久不見的好朋友聯繫上，日後會是重要的人脈。

工作運方面，在工作宮位的海王星相位良好，在職場上受到的委屈或是拖延會得到補償，某些天秤座甚至因此加薪。此時工作領域逐漸獲得平靜，你會比較有時間思考如何把目前的角色執行好。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的火星持續受到木星影響，和另一半相處，總覺得動輒得咎，惹對方不高興，你也越來越不想退讓或隱忍，使得不愉快的問題越來越擴大，會是情感關係較為不開心的時期。

金錢運方面，在財務宮位的天王星受到太陽影響，有許多預期外的開銷，擠壓到生活費用。但這些錢是非花不可的支出。有投資習慣的天秤座，千萬不要當沖炒短線，會瞬間造成龐大負債。

天蠍座：

整體運勢

旅遊運方面，在旅遊宮位的木星與冥王星與玩樂宮位的海王星有良好連結，會想嘗試較為刺激的旅遊方式，體驗一些稀奇古怪的設施，在還算年輕的青春歲月中，留下有趣的回憶。

學習運方面，在學習宮位的木星與冥王星與桃花宮位的海王星有良好連結，正在學習一項有興趣的新事物，會在學習場合邂逅志同道合、又有好感的對象，會因此有許多知性的交流。

本週須注意的部分

感情運方面，水星在心靈宮位結束退行，同時在感情宮位的天王星受到太陽影響，回憶還是留在過往會比較美好，再度相見時，會因為不愉快的事件，雙方彼此封鎖聯絡方式，以後老死不相往來。

工作運方面，在工作宮位的火星持續受到溝通宮位的木星、冥王星影響，在職場上與人溝通不良，甚至感覺被冷暴力霸凌，很多問題都得不到解答，也沒有人願意提供協助，許多事情只能依靠自己。

射手座：

整體運勢

人際關係方面，水星與金星齊聚人際關係宮位，參與許多活動會是眾人眼中的焦點，除了受到許多愛慕，也會獲得許多新的人脈。某些射手座與老朋友重聚，會獲得許多充滿回憶的物品，突然懷念起某段美好的時光。

家宅運方面，在家宅宮位的海王星與秘密宮位的太陽相位良好，在家中某個角落發現一個非常有紀念意義的物品，感覺如獲至寶。某些射手座會發現家中的長輩為你留下很有價值的東西，感受到自己受到很多疼愛。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的火星受到木星與冥王星影響，雖然感受得到對方是疼愛你的，但他老是動不動就發脾氣，陰晴不定，你會很渴望平靜與自由，有時會萌生出離開對方的想法。

金錢運方面，在金錢宮位的木星、土星、冥王星受到水星的影響，有些朋友很愛遲到，看似被浪費的時間好像不是什麼有價值的東西，但卻使你錯過了許多重要的事情。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的水星結束逆行，同時金星進入志業宮位，許多棘手的問題解決了，證明了你的能力，成為工作領域上受矚目的人物，使你在職場的地位更加穩固。

學習運方面，在學習宮位的海王星相位與太陽相位良好，會尋求到優秀的的老師指導，參加學習檢定或證照考試，成績順利通過門檻，得到認證。在學習領域中會交到許多志同道合的新朋友。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的天王星受到太陽影響，戀情正飽受第三者摧殘，對方有意要跟你競爭喜歡的對象，甚至有些不擇手段。某些摩羯座會默默退出一段三角關係，不想捲入情感糾紛中。

家宅運方面，在家宅宮位的火星受到木星與冥王星影響，居家要當心電器、爐火的使用，門戶要留意，容易遭宵小入侵。某個家人的身體狀況不佳，會需要費很多心力照顧，使得自己的健康也走下坡。

水瓶座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的海王星與志業宮位的太陽有良好連結，整個工作領域目前業績蒸蒸日上，薪資因此調高。職務級別也在此時升等，工作收入增加，未來前景可期。

學業運方面，在學業宮位的水星結束逆行，同時金星在學業宮位行進，作業或報告終於在截止之前產出，成績有驚無險地跨越了門檻。某些水瓶座則可能因為參加許多公務，在整體成績上記功，不需擔心功課被當掉。

本週須注意的部分

感情運方面，在心靈宮位的木星、冥王星受到溝通宮位的火星影響，很多情緒藏在內心，不允許表露，對方始終無法察覺，也不知你在生什麼氣，這樣冷戰的結果，只會使得喜歡的人離你越來越遠。

工作運方面，在志業宮位的太陽受到天王星影響，雖然職場地位提升了，薪資也有成長，但常常無法在穩定的空間辦公。有時還得在家中工作，此時會渴望工作環境能恢復正常。

雙魚座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的水星結束退行，同時金星在財務宮位行進，被虧欠的金錢會獲得歸還，遺失的貴重物品可毫髮無損地被尋獲。投資運頗佳，短線轉虧為盈，可以在相對高點出脫。

感情運方面，金星在慾望宮位行進，與喜歡的人經常有親密的接觸，會先性後愛，以身體確認彼此的感覺後，再正式進入交往關係。感情穩定的雙魚座，有很多可以與伴侶親密的時光，十分粘膩。

本週須注意的部分

工作運方面，在面試宮位的天王星受到太陽影響，正在轉換跑道與謀職的雙魚座，會深感自己的專業能力不受重視，同時在職場上技不如人，對於沒有具體的工作成就感到有些自卑。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星、冥王星受到火星影響，某個朋友有意在佔你便宜，不論金錢價值多寡，這會使你無法信任對方，對於這樣的酒肉朋友會想退避三舍。

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