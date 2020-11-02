想和好？想被哄？揭露12星座吵架後的真面目
【文‧科技紫微網】
人總是有脾氣，我們不管是和朋友、同事、甚至與家人、或長年相處的另一半，都有機會遇到意見不合、甚至大吵一架的場面。其實吵架不是壞事，藉由吵架，反而讓我們更能了解一個人真正的個性。你知道別人吵完架之後，心裡都在想什麼嗎？就讓科技紫微網的星座分析，帶你一探究竟吧！
火象星座專場
牡羊、獅子、射手
1、我要摔門，越大聲越好。
2、我要封鎖，越迅速越好。
3、我要吵架，越大聲越好。
4、啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊。
5、累了，喝口水休息一下。
6、不對，我剛剛為什麼生氣？
7、算了算了，他如果道歉我好像也能接受。
飆狠話能拿第一名的，絕對是衝動的火象星座。一吵架，他們的戰鬥值瞬間被點燃，什麼難聽的話都說得出來。但，你不用當真，反正他們也只是為了發洩怒火而已。發洩完之後，連自己剛才為什麼要這麼生氣都忘了。
土象星座專場
金牛、處女、摩羯
1、好生氣。
2、不想說話。
3、好生氣。
4、不想說話。
5、握緊拳頭深吸一口氣。
6、冷靜想想，其實雙方都有錯。
7、那就和好吧。
土象星座很擅長調節自己的情緒，要求自己保持理智。生完氣，他就會冷靜下來觀察事件的來龍去脈。除了客觀看待事情，他也會反覆告訴自己，鬧情緒解決不了問題。吵完架，該低頭或是該釋出善意，土象星座都會做出適當的抉擇。
水象星座專場
巨蟹、天蠍、雙魚
1、呵呵，莫生氣，別人生氣我不氣。
2、可是我真的好難過啊。
3、為什麼又這樣，上次也是這樣。
4、難道是我做錯了嗎？
5、他還沒有聯絡我，所以愛會消失對嗎？
6、這已經不是對錯這麼簡單了，是態度問題。
7、好想他，為什麼我們要吵架。
水象星座不用多說啦，一個個都是缺乏安全感、患得患失的個性。他們不敢主動又害怕失去，而吵架的時候這種性格就會更加凸顯，因此他們喜歡翻舊帳，把新仇舊恨一起算。但大部分情況下，他們也只是鬧鬧情緒而已，你只要多使出甜言蜜語，還是能讓他們重拾安全感、重修舊好。
風向星座專場
雙子、天秤、水瓶
1、他是不是有病？我做錯了嗎？
2、他是不是有病？我做錯了嗎？
3、他是不是有病？我做錯了嗎？
4、他是不是有病？我做錯了嗎？
5、他是不是有病？我做錯了嗎？
6、他是不是有病？我做錯了嗎？
7、他是不是有病？我做錯了嗎？
風向星座遇到問題很少陷入崩潰，也拒絕使用火爆的吵架方式，一般都是冷處理或者直接搞消失。一吵架他們就覺得煩躁，雖然不覺得是自己的問題，但是也懶得跟對方計較，等自己把情緒梳理好了，只要對方不是故意找架吵，倒也能繼續相安無事。
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