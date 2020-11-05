想在年底轉運嗎？跟緊這些命格準沒錯！

【文‧科技紫微網】

2020年是個不平靜的一年，很多人過得並不輕鬆，有慌亂、有失落、還有焦慮。眼看著要到年底交成績單的時候，心裡就更加忐忑了。不過接下來被點名的這些命格，不只年底迎來一波好運，還有機會帶旺身旁的人喔！究竟會是誰上榜呢？科技紫微網立刻來為大家揭曉。

本文參考紫微命盤命宮主星，如果不清楚自己的紫微主星，可以先在【紫微命盤快速算】輸入自己的資料，就能免費查到你的命宮主星及命盤唷。命宮為空宮者，請參考對宮遷移宮主星；命宮為雙星者，一顆上榜即可參考。

天相

進入年底後，天相真的變得有點財大氣粗哩！不但有多方進財的運氣降臨，還能開闢出第二、第三個生財渠道，總之就是數錢數到手抽筋的氣場。不論是事業還是生活，都從低迷的狀態大翻盤，感覺像是有幸運之神推著你走，還能讓身旁的人都一起沾光。

更重要的是，在這樣的好運影響下，天相也開始懂得發揮自己的優勢了。所以今年年底對於天相來說，會是一個全新的開始。

七殺

七殺在今年年底，心情更輕鬆了，尤其因為團隊合作的任務順利完成，讓七殺的隊友、夥伴們雨露均霑，一起受到老闆或主管的肯定。而七殺的正財收入也非常可觀，如果準備和老闆談升職加薪，或是轉換跑道，年底會是一個不錯的時機喔！

整體來說，年底的幸運之星降臨，不僅能讓七殺元氣滿滿，更有益訓練七殺冷靜思考的能力，降低衝動行事造成的損失。

破軍

今年年底破軍收穫頗豐，上半年的變動和波折絲毫沒有影響破軍的表現。對身旁的人來說，破軍是一個好榜樣，做決定、做規劃時，跟著破軍準沒錯。雖然這些期待也為破軍帶來不小的壓力，但只要穩住自己的情緒，累的時候咬牙再堅持一下，一樣能帶領身旁的人安然度過危機。

破繭而出的破軍，將會在今年年底迎來一次重生，不但讓自己站得更高，甚至有機會為明年帶來好采頭。

你身旁有這些命格的家人、朋友或同事嗎？別忘了多和他們聯絡感情，安排一些共同的事務，讓你也可以搭上旺運的順風車！

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