一不小心就暈船！容易落入感情陷阱的3種生肖女

【文‧科技紫微網】

近年來網路詐騙案時有所聞，尤其是假冒身分的「帥氣軍官」、「外國醫生」，運用甜言蜜語打動女子的寂寞芳心，再藉故要求對方匯錢，真是可惡！你知道哪些生肖女特別容易「暈船」，會被感情陷阱騙得團團轉嗎？科技紫微網今天就來為大家說明。

生肖豬

生肖豬的女性，眼睛自帶一層真善美的濾鏡，不會用惡意去揣測他人，也不會輕易懷疑別人，對事物容易抱持著盲目的美好期待，即使被有惡意的人盯上也毫無所覺。加上她們的一副熱心腸和軟心腸，對方如果裝裝可憐，連哄帶騙，她們就會投入許多感情，甚至損失慘重！

生肖牛

生肖牛的女性很踏實，其實是不容易被騙的，但她們有一個致命的弱點，就是對自己認知的東西會執著地去相信，因此很容易因為接觸領域不同、或眼界限制，而被自己所認為「對」的事情所騙。如果有個超出她認知的人設或騙術出現，就容易上鉤。

生肖狗

「心裡有很多苦的人，只要一絲甜就能填滿」，這也是生肖狗容易落入感情騙局的原因。當生活過得順遂、幸福時，肖狗者的警覺性其實是很高的；可是一旦生活過得苦，感情不如意，生肖狗的女性就容易因為一點小小的關心而掏心掏肺，渾然不知自己已跌入陷阱。

沒有人不希望自己能一直活在愛中。只有被愛、被關注、被在意，才能讓人快樂，免於盲目追逐虛假的「幸福」。希望每個人都能被珍惜，每個人都能在生活中擁有自己的幸福，不會再被這些「假白馬王子」們所欺騙，不必跌破了頭去捕捉虛假的溫暖幻影！

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