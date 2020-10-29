11月星座塔羅運勢：巨蟹事半功倍 獅子心浮氣躁

【文‧科技紫微網】

11月的到來，意味著秋冬的氣息更加明顯。讓全世界格局大崩壞的2020年，也在秋冬的氛圍中，一點一滴的走向年尾的結局。想必每個人都希望自己能安穩度過年尾，再尋求新一年的轉運機會。那麼這個11月裡，12星座的運勢又會有怎樣的變化？就讓科技紫微網來為你揭曉。

牡羊座

塔羅牌：命運之輪（逆位）

本月塔羅給牡羊的啟示是「把握良機」，11月裡你們可能會遇到不少的發展機遇，不管是戀情上，還是工作、事業上。但同時你們也容易因為猶豫不決而錯失良機，白白放過大好的機會。在付出努力的同時，也要留心周圍的轉變，不要瞻前顧後、猶豫不決，在機會出現的時候勇敢地抓住它，不留遺憾。

11月事件預測：

1、可能會與異性朋友互相生出好感，卻因猶豫而錯過彼此。

2、戀情容易出現第三者乘虛而入的風險。

3、已婚者容易情緒上升，與伴侶因小事吵架而越吵越大。

4、念書成果將會有所突破，可考慮在弱勢科目上再加把勁。

5、有機會與上司一同出差，獲得事業上的進展。

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

金牛座

塔羅牌：節制

本月塔羅給金牛的啟示是「協調」，你們在這個月往往能夠與他人和睦相處，共同合作完成某些任務，無論是工作上還是生活中都充滿喜悅。但同時也要注意掌握好平衡，若是一心想達成目的，而做出過於衝動的決策，或是疏忽了遵守規則和制度，會容易引起他人的不滿。

11月事件預測：

1、積極推銷自己會增加姻緣上的際遇，但要小心被居心不良者利用。

2、能夠和伴侶達成共識，令平淡的戀情升溫。

3、和異性同事在工作中玩曖昧，小心引起上司的不滿。

4、主動拉近同學之間的距離，往往能獲得對方的回報和幫助。

5、正財收入穩步上升，有望加薪，心情愉悅。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★★

雙子座

塔羅牌：寶劍三

本月塔羅給雙子的啟示是「謹慎」，在這個月你們所遇見的問題，背後的真相也許會與你們的設想有所出入；如果只看到淺層的表象，則容易陷入麻煩當中。需要更加謹慎看待問題，不管是「識人」還是「處事」，都需冷靜下來之後再做決定，才能避免不必要的損失，撥開雲霧見光明。

11月事件預測：

1、看人有走眼的可能，要小心避開爛桃花。

2、熱戀中的人有漸行漸遠的趨勢。

3、及時有效地處理好突發問題，能讓你得到升遷的機會。

4、所選擇的參考資料與考試範圍較符合，月底考試順利過關。

5、面對新衣服等誘惑時，一不小心就可能會把薪水揮霍乾淨。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★☆☆☆☆

巨蟹座

塔羅牌：星星

本月塔羅給巨蟹的啟示是「溝通」，若能與他人之間維持良好的溝通，能有效化解難題。工作上與同事充分溝通，能讓事情進展得更順利，生活上也會因為互相平等的交流而獲得更融洽的關係。拋開過於理想主義的看法，吸收其他人的意見，會使你獲得明顯的成長。

11月事件預測：

1、戀人對感情的期望值太高，與對方交流會出現不順。

2、有異性被你的幽默所吸引。

3、有機會參加校園公益活動，結識到更多志同道合的朋友。

4、得益於同事的指點，找到事半功倍的工作方法。

5、荷包有機會因為短期投資獲利而變得豐滿。

幸運眷顧指數：★★★★★

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

獅子座

塔羅牌：權杖二

本月塔羅給獅子的啟示是「冷靜」，你們對未來的構想和計劃，或許會在這個月遇到阻礙，接踵而至的麻煩和衝突使你們產生諸事不順之感，心情容易浮躁，反而造成更多失誤。別忘了，實現目標往往無法一蹴而就，調整情緒，冷靜下來，因勢利導，才能澆灌出甜美的果實。

11月事件預測：

1、相親不順，互相都有不滿的地方。

2、戀人間因為語氣不善而與對方爆發爭執。

3、與同事溝通時產生摩擦。

4、月中考試會有不錯的表現。

5、小心高價買到劣質產品。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★☆☆☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

處女座

塔羅牌：愚人

本月塔羅給處女的啟示是「深思」，11月對你們來說存在不少的機遇，可能會在這個月遇到心儀的對象，陷入甜蜜的愛情；也可能會信心十足的迎向工作上的挑戰。但若僅憑本能衝動，而不多加思考的話，往往容易迷失方向。學會規劃時間，多加思考，然後再按照計劃去實行，通常會有更圓滿的結果喔。

11月事件預測：

1、與朋友帶來的異性友人一見鍾情。

2、受工作影響，與另一半約會的時間變少。

3、各種迷糊輪番上演，工作效率變低。

4、因為貪玩而功課落後，被老師批評。

5、可能在購物時巧遇打折活動，能夠小有節省。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

天秤座

塔羅牌：錢幣七

本月塔羅給天秤的啟示是「等待」。11月的好運女神開始眷顧你們，在生活或工作中會不時出現一些好的徵兆。遇到考驗時，你們會發現考驗背後或許隱藏著機遇，又或是能收穫到意料之外的驚喜；因此，不要為一時的阻礙而沮喪，在時機到來的時候，迎向挑戰，便會有更好的發展。同時這個月金錢運勢也上揚，或許會有中獎的好事發生哦。

11月事件預測：

1、遇到各方面條件都及格的主動示好者，但就是不夠來電。

2、因情緒失控而與家人發生衝突。

3、在上司的考驗下，遇到升職的機遇。

4、月底考試進步明顯，受到大家關注，令你驚喜。

5、偏財運佳，中獎機率提高。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

天蠍座

塔羅牌：戰車

本月塔羅給天蠍的啟示是「勝利」。戰士總是重視輸贏的，也經常獲得勝利，而11月在感情生活、或工作學業上，你們多能品嚐到勝利的果實。也許是感情進入新的階段，也許是工作上獲得好的進展。只要能保持你們積極的態度、向上的力量、良好的控制、加倍的努力，就是贏得勝利的最好武器。

11月事件預測：

1、被追求的可能性大增。

2、與伴侶商定人生大事，達成共識。

3、工作上的案子能夠順利進行，獲得升遷的機會。

4、下班後會有同事邀約，在人際關係上更進一步。

5、可能會有朋友向你借錢的煩惱。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★★

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

射手座

塔羅牌：權杖皇后

本月塔羅給射手的啟示是「主動」，你因為太被動，麻煩事會成群結隊出現，讓11月運勢更加坎坷。工作或學業上，小問題容易積累而形成大麻煩，變得難以解決；感情上也容易因為睜一隻眼閉一隻眼，而使兩人冷淡下來。積極主動面對問題，在小麻煩變成大麻煩之前就先行排除，會讓你的生活更輕鬆。

11月事件預測：

1、會有喜歡你的人在暗處悄悄關注著你。

2、戀愛中的人對彼此的好奇心下降，若不及時主動製造驚喜，感情有下滑的趨勢。

3、短期目標可能在本月實現，申請的預算可獲得批准。

4、各個科目的難題紛至沓來，讓你有點頭痛。

5、有獎金入帳的可能。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

摩羯座

塔羅牌：魔術師

本月塔羅給摩羯的啟示是「新的開端」，魔術師是大小牌之間的銜接角色，也是兩者溝通的橋樑，所以你們在這個月可能會面臨轉折與啟發，因條件具足而開展新的領域，走向新的開端。單身的你們極有可能在這個月遇到情投意合的對象，戀愛中的人則可能會開始思考邁入婚姻的殿堂。不論是工作還是生活，都處在潛力滿滿的狀態當中。

11月事件預測：

1、可能在職場中遇到來電的對象。

2、戀人間開始談論比較深入的問題，協商婚嫁。

3、有機會與老闆談話，你提出的想法或要求也能得到回應。

4、對新的知識領域產生興趣。

5、在有興趣的社交活動上花費增多。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★★

錢包飽滿指數：★★★☆☆

水瓶座

塔羅牌：月亮

本月塔羅給水瓶的啟示是「不安」。就如同月有陰晴圓缺，事情往往充滿著變化，而本月的變化隱隱地透露出一些危險因素，可能會有出乎意料的壞事發生。如果你因為環境穩定而開始鬆懈，欺騙和打擊會像黑夜一樣躲在暗處伺機而動。但是跨過這關後，太陽般的曙光也會在前方等待著你喔。

11月事件預測：

1、與相親對象不來電，無法進一步發展。

2、與伴侶欠缺默契，不易達成一致的意見。

3、人際關係出現問題，有小人背後使壞，讓你的努力白費。

4、難以主動保持學習進度，需要家長強力督促。

5、投資方面力不從心，花費頗多，本月存錢的計劃恐怕難以實現。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★☆☆☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

雙魚座

塔羅牌：高塔

本月塔羅給雙魚的啟示是「改變」，11月你們或許會面臨一些與過往完全不同的變故，讓你們一時無法適應，甚至對未來產生消極的心態。但日常生活模式受到意外的破壞時，也往往預示著新的契機，如果勇敢接受改變，這也許會成為極為難得的機緣。

11月事件預測：

1、出現與自己想像中不一樣的追求者。

2、感情因為其他異性的接近而面臨考驗。

3、因為不注意細節而犯錯，幸好平時關係要好的同事給予及時的提醒幫助。

4、受到同學之間曖昧情愫的影響，無法靜下心來學習。

5、有商機主動向你投懷送抱。

幸運眷顧指數：★☆☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

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