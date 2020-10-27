11月財運最旺的五大星座：處女驚喜意外之財、雙魚財運事業旺

擁有好的智慧，就是希望能為自己賺進大把鈔票；學習良好技能，就是希望能讓自己有好的生活。有人一生汲汲營營，為的就是財富，若能有好運，就能事半功倍。看看自己的星象，掌把自己的運勢，若能順勢而為，將能輕鬆自在。下面就來看看誰會是2020年11月財運最旺的星座。

TOP 5 : 金牛座 - 積極進取贏得財富

11月財運明顯上升，本身對賺錢就很有熱情，這個月會更積極，而且錢財的收入，證明了你們的努力是有代價的。

這個月的事業非常也忙碌，也是個衝剌的時刻，如果一直有積極認真在找工作的朋友，會有不錯的消息傳來，可能是找到薪資不錯的工作喔！另外在朋友的帶動介紹下，會去嘗試更多的投資項目，其中不少也能给你帶來正面的回饋，增加你的財富。若是有跟人合夥投資的，或有不小進帳，可以跟夥伴提出合理的利潤要求，會有好的回應。30日的月蝕落入財帛宮，此刻金牛座將有投資、獲利、社交花費、請客的情況發生，但請注意不可盲目投資及隨意揮霍，才能避免與他人有財務糾紛。

TOP 4 : 天蠍座 - 堅持獲得回報

年初的時候，因為計畫或業務，都陷入困境，阻礙不斷，使得獲利大受影響。到了11月由於守護星火星在14日開始順行，使得天蠍座整體運勢反轉，開始大幅提升。15日天蠍座的新月，也使得之前的努力將在此刻有了回饋，甚至有可能名利雙收，工作獎金、職位提升、名聲大噪，在團體組織裡，影響力更為提升，財運狀況順勢而漲，同時卻也因此和他人有財務往來，記得做好風險控管。中下旬的時候，也會有一個晉升的機會和公平的回報，請把握好良機。

天蠍今天把重心轉換到事業上，努力工作希望能夠將事業推上另一個高點，可喜的事，天蠍擁有很好的機會，在這個月頻頻出現，財務收入進帳不少，今年有持續努力的天蠍們，將在這個月得到滿意的回報。

TOP 3 : 處女座 – 驚喜的意外之財

處女座本月運勢回升，連同財務狀況也跟著改善，更適合投資計劃。這個月容易有意外之財，可以好好運用拿來投資。

處女座本身做事就很有規劃，財務至少都是收支平衡，因此很少需要擔憂自己的財運狀況。另外在水星順行之後，想法會變得更積極，火星的位置也會讓你更有力量，能去賺取更多的財富，正偏財都有進帳。但在月中部分，需要小心詐騙或是財務損失，要特別留意，不然這個月的好運就要打折扣了。到了月底，讓有些人事業帶來改變，可能有升遷機會跳槽的可能，財富跟著提升。若有買賣房地產，也會是個好時機。

TOP 2 : 巨蟹座 - 獲得他人讚賞

在前幾個月的經濟狀況其實並不理想，經濟壓力不小，你們也知道這個困境，所以一直在努力改善，雖然效果不是很明顯，到了11月，終於有了新局面。

在木星冥王星結合下，2020年11月你的財富將有巨大進展，有機會運用創造力，讓別人看中你這個千里馬，或找到一個可以一起創業的夥伴。13日起，火星在事業宮順行，藉由良好的工作態度與合夥關係，讓自己有更高的事業舞台。在這段時間里，你很容易就能脫穎而出，你應該投資自己，以提高自己的能力，發揮自己的才能，會發現你的存款變多、經濟得到了改善，你也開始以不同的心境，誠實面對自己以前的錯誤行為，在財務上重新做了規劃，有機會創造錢滾錢的投資。

不過就因為賺錢機會變多了，顯得有點急躁，導致有過勞的傾向，建議做好時間管理，維持正常的生活作息，留得青山在，不怕沒柴燒，有健康的身體，才能有更好的財富收入。

TOP 1 : 雙魚座 - 財運事業兩頭旺

雙魚座在今年因為悲傷與煩心使得你過安於現狀，也沒有心思打拼事業。到了11月的時候，財運事業開始兩頭旺，財運來自本身的賺錢慾望增加， 14日起火星在財運宮順行，雙魚座的賺錢潛力上升，你會覺得準備好走出你的舒適區了。你會更有動力，更勇敢，更有野心，會開始不滿意目前的生活，所以想要努力賺錢。還可能有意外的財富降臨讓你感到驚喜。另一方面，火星也可能會讓你有衝動性的消費，要留心還沒賺錢就先花大錢，所以建議你盡量克制自己，另外在合資合夥方面要謹慎小心為是。

11月同時也是守護星木星與冥王星結合的時候，人際關係和環境比較容易出現重大改變，開始有機會追求新事業，開始和朋友著手心中所想的事業，或者和一群志同道合的人一起，因此也為雙魚座帶來更大的人生舞台，更有魅力與影響力。長遠看來很有發展性，本身也可以透過專業進修、增加更多技能，更有機會簽訂合約，獲得訂單及事業版圖。