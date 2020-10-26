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心理測驗／板凳還是數字？ 探知自己內心的優點

聯合新聞網 / 綜合報導
每個人都有其長處，你對自己的長處在哪瞭解嗎？圖片來源／ingimage
每個人都有其長處，你對自己的長處在哪瞭解嗎？圖片來源／ingimage

天生我材必有用，你是否還藏有連自己都不知道的天賦，尚未展現出來呢？日本媒體「TRILL」近日就分享，透過一則心理測驗，可以知道你的優點在哪。

圖中的這個物品，你認為它是什麼？圖擷取自TRILL
圖中的這個物品，你認為它是什麼？圖擷取自TRILL

請位圖中的這個東西，你直覺認為它是什麼呢？

1 床

2 羅馬數字1

3 板凳

4 英文字I

選擇1床的你，優點在於做人圓融。你有著溫柔的性格，待人處事都不會刻意刁難對方。即使自己碰上困難，也會盡力去克服。你並不太會執著於追求百分之百，而是覺得達到七、八成，便也算是能夠交代了。因此在不如預期時，你的這份圓融，正是可以治癒大家的存在。

選擇2羅馬數字1的你，優點在擁有知性的頭腦。你無窮無盡的知識，讓你即使碰上困局，也知道該如何突破。即使是並非讓你那麼有興趣的東西，你也能在快速閱覽後掌握到要點，讓你的知性高人一等。比起自我行動，你更是出謀劃策，推動團體前進的那種類型。

選擇C板凳的你，優點在冷靜沉著的個性。不管是怎麼樣的大場面，你都能保持平常心，冷靜著觀察著一舉一動，不會因為狀況特殊就自亂陣腳。即使周圍的人都感到慌亂，你也絲毫不會有感情上的波動。正因你冷靜的判斷，因此能在這種場面下，作出實質具有建設性的抉擇。

選擇D英文字I的你，優點在懂得待人接物。你對於如何應付他人相當熟捻，常常能夠順利整合別人的力量，去為目標邁進。而你也不會因此與對方太過親近，懂得適當的保持距離，所以更不會過於依賴單獨一兩個人。知道如何平衡人際間的關係，就是你最大的優點。

日本 心理測驗

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