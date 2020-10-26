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唐綺陽星座運勢週報：雙魚有機會遇天菜 魔羯聊心事助健康
【唐綺陽星座運勢週報10/26-11/01】
重要星象：水逆天蠍到天秤，金星進天秤，木、冥與木、土合相更靠近，日天蠍對分天王金牛。
水逆天蠍到天秤，容易遇見故人或3C產品故障，水星天秤，意識到結盟、合作及人際關係的重要性，水逆天秤，對關係之間做重新的評估，影響到事業架構或人際關係的分合。金星進天秤，週三前金星處女衝刺，易發生物品損壞或關係生變的情形，可為合作關係做出正確的選擇。木冥與木土合相更靠近，大眾感受到壓力及政治情勢的緊張，社會震動值得關注。日天蠍對分天王金牛，有機會遇到怪人或事情狀況多。
工作注意：金牛、雙子、處女、天蠍
金牛：要廣納雅言別太鐵齒
雙子：適合有默契的夥伴，或在家工作
處女：奔波勞碌，創意能量佳
天蠍：請先停看聽，學會因應外界變化
桃花注意：白羊、射手、水瓶、雙魚
白羊：對待別人的態度，依喜好而天差地別
射手：想法格外浪漫，讓對方很驚喜
水瓶：處理問題要謹慎，小心被當作找麻煩
雙魚：有機會遇到天菜，一見鍾情心花開
財運注意：獅子、天秤
獅子：主動理財，才能發現問題所在
天秤：有談大筆金錢的機會，要好好把握
健康注意：巨蟹、魔羯
巨蟹：注意心臟負荷，或消化系統的健康
魔羯：找人聊聊心事，對心理健康有幫助
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