每日星座運勢／射手事業旺辛苦難免 多聽長官意見

2020-11-6

牡羊座

用心做事才能有收穫。

整體運：★★★★☆

今天你對工作容易產生怨懟的情緒，想推卸責任，缺乏責任感的你可是很難獲得同事信任哦！戀愛中的人易有約會遲到的狀況，若能事先記下並設定手機提醒，可避免不愉快。

愛情運：★★★☆☆

感情進展不順，有些感情當斷則斷，糾纏不清對彼此都是一種傷害。

事業運：★★★☆☆

工作推進不太順利，適合把主力放在研究、分析、自我反省上，別急於執行。

財運：★★★★★

事業上有增資擴充的慾望，順利的財運對於增資有正面幫助。金錢上的貴人多來自長輩。

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：19:00-21:00羽絨白

開運方位：正北方向

金牛座

站得越高，不見得飛得越高。

整體運：★★★☆☆

切忌太心急，小心不慎把愛的蛋糕烤糊了，小火慢慢烘焙才會獲得想要的效果。可考慮短期投資項目，會有不錯的收穫。工作情緒平淡，會顯得與自己的理想有些背道而馳，幸而關鍵時刻能意識到調整的重要性。

愛情運：★★★☆☆

與另一半的互動較多，深入的溝通讓彼此的心貼得更近，對家庭也更有責任感。

事業運：★★★☆☆

容易因忙碌而變得粗心大意，急於求成讓你失誤不斷。越忙，越應耐得住性子，可別出差錯啊！

財運：★★★☆☆

求財過程較艱辛，可以與值得信賴的人合夥。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：12:00-13:00羽絨白

開運方位：正西方向

雙子座

懂得合理分配錢財。

整體運：★★★★☆

與喜歡的人一起共度美好時光，不需要太多言語，也能傳情達意；商務洽談得他人從旁協助，CASE完成得很漂亮，獲得上司嘉獎；金錢方面花費不少，好在自己預算充足，用度有方，並無多大經濟壓力。

愛情運：★★★★☆

今日是表達愛意的好時機。有伴侶的人，彼此多說些甜言蜜語；單身者可向心儀對象表白。

事業運：★★★★☆

工作上的收穫頗豐，上班族易受到重視，生意人有機會遇到不錯的合作夥伴。

財運：★★★☆☆

金錢流量頗大，但收入還不錯。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：16:00-18:00石榴紅

開運方位：西北方向

巨蟹座

太懶散容易喪失積極性！

整體運：★★☆☆☆

走馬看花式的尋找愛情，不停下腳步深入交往怎能獲得愛情，緣分錯過了再尋找不易！財運欠佳，沒有散財的危險，卻也難逃拮据的狀況，精打細算過生活。工作積極性一般，不太願意主動做事。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者與另一半聚少離多，讓你備感寂寞，多與朋友聚會可讓你的情緒得以穩定。

事業運：★★★☆☆

適合默默做事，少說話、少插手別人的事情，可讓你避免一些不必要的誤會。

財運：★★☆☆☆

與人合作，若功於心計、小氣多計較，易破壞團隊向心力而間接影響自身的利益。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：19:00-20:00脆梅青

開運方位：西北方向

獅子座

有愛情滋養，身心愉悅。

整體運：★★★★☆

單身者今天桃花當頭，出門約會記得先把自己精心打扮一番，個人魅力才會充分展現哦！在資金運作上會出現周轉不靈的現象，切勿病急亂投醫；若將所有資金全盤托出，只會讓風險越來越大。

愛情運：★★★★☆

愛情運旺盛，夫妻間的矛盾可望逐漸化解；單身者在逛街時，偶遇夢中情人的機率高。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，想要喚醒工作熱忱，務必把每件事情都想像得很有趣！

財運：★★★☆☆

財務上有喜訊，要大膽、直接的談判金錢問題，只要敢開口，多能有正面的答案。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：08:00-09:00艷棗紅

開運方位：西南方向

處女座

主動關懷他人。

整體運：★★★☆☆

與伴侶之間看待問題態度很難一致，若雙方都不能做出讓步易起爭端；財運一般，有進亦有出，基本保持在均等的水平；今天充滿熱情，能很好的製造工作氣氛，有助於與同事間建立起和諧的關係。

愛情運：★☆☆☆☆

易陷入愛情的回憶之中，想起過往種種美好，對現有的感情生活易產生不滿情緒。

事業運：★★★★☆

對工作充滿了熱情，即使遇到一些小麻煩你也只把它當成對自身的一種磨練，從中還能吸取不少的經驗，積極的心態對你的事業極為有利。

財運：★★★☆☆

錢大多花在自己的身上，即使不見，還是有享受到，那也無妨。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：15:00-17:00橄欖綠

開運方位：西北方向

天秤座

有委屈直接說出來就好。

整體運：★★☆☆☆

伴侶對你的要求過高會使你產生不滿的情緒，不要積壓在心中，日久矛盾激化就會難以調和。財運尚可，但是參加聚會以及娛樂活動，將會增加散財的危險。不妨去工藝品大市場轉轉，美麗的物品有淨化心靈的作用哦！

愛情運：★★★☆☆

已婚者家庭責任感增強，會替伴侶著想，很少發脾氣；單身者有機會遇到成熟穩重的追求者。

事業運：★★☆☆☆

工作環境變化較大，適合重新整頓生活步調，按部就班地做事，並找回最初的方向。

財運：★★★☆☆

今日財運對於保守理財者、得失心低者的衝擊性較小。

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：14:00-16:00檸檬綠

開運方位：正南方向

天蠍座

在追求的路上阻礙頗多，行動前需三思。

整體運：★☆☆☆☆

尋求突破，但困難橫在眼前，讓你找不到施力點，不妨停下腳步重新思考並擬訂策略。財運較弱，投資理財需謹慎，易收到錯誤訊息，在運作上別衝動。戀愛運不佳，單身者想戀愛需耐心等待，太快投入感情易受挫。

愛情運：★☆☆☆☆

外力干擾會令你不得安寧，應用樂觀的心態看待眼前的戀情。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，乖乖的聽命行事較好，有點有氣無力，持續力不太好，容易突然改變主意。

財運：★☆☆☆☆

如果不是心情輕鬆、頭腦清晰，還是遠離一下賭場！

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：18:00-20:00嫩芽綠

開運方位：東北方向

射手座

快樂的一天，要接住丘比特之箭哦！

整體運：★★★★★

單身者可利用休息時間去近郊走走，帶上自己心愛的物品，為自己添加好運，會有美麗的邂逅哦！你若是精打細算起來，比誰都能節省，這種風格當然大受長輩讚賞；工作上主動積極，願意吃苦。

愛情運：★★★★★

愛情運有高潮迭起的跡象，有出乎意料的驚喜發生喔！

事業運：★★★★☆

今日的事業運頗旺，可是辛苦難免，必須費心與人周旋、交涉，多聽長官的意見，不要太衝動或一意孤行！

財運：★★★★☆

賺錢不費力！業務工作者只要先前根基穩定，今日則能水到渠成；股票族今日可以獲利了結。

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：06:00-07:00芒果黃

開運方位：正東方向

摩羯座

努力維持好人際關係。

整體運：★★★☆☆

不要一時口快傷害了他人的自尊心，犯了錯誤就要勇於道歉，才容易得到他人的諒解。為了增進友誼而花費一部分錢財，沒有必要覺得心疼。別人把隱私告訴你，只要當好一個傾聽者就好，不要胡亂出餿主意，也不可宣揚出去。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人想要有個溫暖的家，結婚的念頭益發強烈，但現在不是最好時機，還需耐心等待！

事業運：★★☆☆☆

求職者要拿出很有信心的氣勢來，面試時不妨將以前的好成績或表揚予以重點式的加強描述，會為自己的整體形象加不少分。

財運：★★★☆☆

應理性購物，貴的東西不一定是最好的。

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00芥末黃

開運方位：正南方向

水瓶座

適當地做做運動。

整體運：★★☆☆☆

與對方的冷淡形成強烈反差，內心頗有不平，卻又因為很喜歡他而不敢發作；被人盯梢的感覺真是難受，幸而能有朋友的安慰；健康方面會出現小小的狀況哦！小心因不良的生活習慣而導致精神不振。

愛情運：★★★☆☆

已婚者想與另一半說說心裡話，可又礙於面子，不願意先開口，對方很難瞭解你的心思。

事業運：★★★☆☆

事業運平順，按照平日的步調來運作就可以了，對上司安排的工作確保進度就好。

財運：★★☆☆☆

小心受人利用、挑撥、誤信奸臣、遇上仙人跳而破財。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：22:00-23:00水鑽藍

開運方位：正北方向

雙魚座

有機會幫朋友排憂解難。

整體運：★★★☆☆

今天可以買些小禮物送給戀人，會讓對方感動不已，兩人的感情也會隨之升溫。工作上會感到些許的疲倦，但能堅持做完當天的工作。閒暇時，有機會成為朋友的傾訴對象，在開導朋友的同時，你也獲得了快樂。

愛情運：★★★☆☆

單身者不再苛求愛情，享受獨處的快樂時光，越是不強求越有機會偶遇良緣唷！

事業運：★★☆☆☆

今日的事業運不太理想，會被瑣碎的事情干擾，導致正事辦不完，所以只能勤快一點好把手邊工作做完唷！

財運：★★★☆☆

花錢享受是件快樂的事，但也應有所節制。

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：05:00-06:00湖水綠

開運方位：正南方向





