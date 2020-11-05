每日星座運勢／處女今日收穫歸功於 你過去的努力

2020-11-5

牡羊座

遇事應隨機應變。

整體運：★★★★☆

今天你的喜怒哀樂都會寫在臉上，在戀人面前休想有所隱瞞，小心謊言當場被對方戳破；投資上你過於謹慎，雖然不會遇到大的風險，但也難有突破；工作不太穩定，原定的計劃甚至需要做些改變。

愛情運：★★★☆☆

今日你把愛情想像得太美好，致使現實中的相處讓你失望。多抱持平常心，同時用心去經營，愛情之花才會越開越稱心如意。

事業運：★★★☆☆

想法不易得到採納，就算是合理的意見，最好先擱置一段時間，之後再向部門主管提出來。

財運：★★★☆☆

有破財的跡象，要管好自己的荷包。

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：15:00-17:00薰衣草紫

開運方位：正南方向

金牛座

做的和說的一樣好。

整體運：★★★☆☆

能夠看到戀人的優點，約會的過程中更能體貼對方，你們的感情將不斷得到昇華；今天口才極佳，適合進行工作談判或指導會議；容易在不知不覺中做出購買行為，應避免逛街為妙。

愛情運：★★★★☆

單身者與異性接觸的機會多，有閃電結婚的傾向；戀愛中的人可望與戀人走上紅地毯。

事業運：★★★☆☆

適合默默做事，只要把自己的各項事務處理好就好了。

財運：★★★☆☆

做好錢財規劃，小心入不敷出。

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00薔薇粉

開運方位：正南方向

雙子座

感情不會因時空而轉淡。

整體運：★★★☆☆

分隔兩地的戀人很懂得驅散內心的孤獨感，覺得自己如同戀愛中的寶貝一般備受對方的寵愛。遇到不錯的合作夥伴，投資項目會呈現良好的發展態勢。學生族經他人提醒，學習上顯得拿捏得宜，斬獲頗多。

愛情運：★★★☆☆

伴侶是你的精神支柱，與另一半聊心事，會獲得對方的支持，帶給你滿滿的動力。

事業運：★★★☆☆

面對工作顯得較為被動，等著上級下指令安排。凡事應主動，積極表現才會有更好的機會。

財運：★★★☆☆

你的財運與勤勞與否有直接關係唷！

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：12:00-13:00羽絨白

開運方位：西南方向

巨蟹座

不必抱怨過去。

整體運：★★★☆☆

緣份來得剛剛好，不僅令你找回信心，更讓你體會到快樂的滋味。學生族有較強的理財觀念，這種能力在今天極易得到彰顯。財神不會主動上門，出去走走，才能有所斬獲。

愛情運：★★★★☆

已婚者易獲得另一半的支持，你的動力也隨之增強，應好好感謝對方唷！

事業運：★★☆☆☆

工作易感壓力，要想得到上司、同事的認同，還得多用心，敢於挑戰，勇於任事。

財運：★★★☆☆

財運不錯，是投資的好時機。

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：15:00-16:00脆梅青

開運方位：東南方向

獅子座

給需要的人一些關懷。

整體運：★★☆☆☆

今天小小的貼心舉動會提升自己的財運，記得幫助你身邊的人，他們會給你理財上的提示哦；工作上有些開小差，若不及早打起精神，有被上司訓話的可能；愛情機運不高，不宜在今天表白。

愛情運：★★☆☆☆

與異性接觸的機會多，但僅止於工作關係，想戀愛還得耐心等待一段時間。

事業運：★☆☆☆☆

一意孤行、傲慢、強出頭難得人助，工作難推進。多與人合作，虛心請教方為上策。

財運：★★★☆☆

適當克制自己的購物慾望。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：16:00-18:00祖母綠

開運方位：正西方向

處女座

今日的收穫，歸功於你過去的努力。

整體運：★★★★☆

可望與戀人重修舊好，趕快向對方表達你的意願吧；播出去的種子，也到了回收這一天了，在資產上有入帳之兆；工作上的努力也將得到老闆的肯定，但不可因此驕傲自滿！

愛情運：★★★☆☆

腦袋空空的一天，他怎說都好。沒事就去睡覺，睡得飽飽心情才會更好。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，適合運用靈感來提升工作績效；無聊時，不妨思考或調整一下工作模式，從中可以得到不少樂趣呢！

財運：★★★★★

會有幾筆不錯的收入，很適合與人合作、投資新興行業，容易獲利喔！

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：04:00-06:00青金石藍

開運方位：正北方向

天秤座

惰性蔓延，學習苦悶。

整體運：★★★☆☆

學習上有些懶惰，缺少動力的你，要及時調整心態以提高學習效率；單人愛情運勢低，適宜把心思放在工作或學習上；生意人卻能抓住商業契機，萌生新創意，使得事業更上層樓。

愛情運：★☆☆☆☆

對伴侶的要求頗高的一天，有一點不如意就易對伴侶發脾氣，應多多自我反省，平和表達需求。

事業運：★★★★☆

運勢旺盛，正是發揮才能的時期，若有新挑戰、新機會，一定要盡力爭取，千萬別認為自己不行哦！

財運：★★★★☆

生意人不妨多向外活動，提升財運。

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：06:00-08:00珠貝白

開運方位：東北方向

天蠍座

在異性面前，還是內斂一些較好。

整體運：★★★★☆

已婚者的異性緣太好，會讓另一半有失落感，還是能躲則躲，讓對方知道你對他十分重視；行事有失冷靜，會因此造成無法挽救的損失；易得他人幫助，懷著感恩的心能讓你過得更踏實。

愛情運：★★★★☆

很有魅力，異性緣佳；但太多的桃花又會讓你感到困惑，應懂得拒絕才好！

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不好，心情有點苦悶，一旦受到負面情緒的影響，容易造成小狀況不斷，尤其是涉及金錢方面的問題，要謹慎一些。

財運：★★★★☆

偏財運不錯，抽獎多有驚喜。

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：05:00-06:00墨玉綠

開運方位：正西方向

射手座

運勢低潮期。

整體運：★★☆☆☆

今天單身者有難得的表白機會，但要留意小人從中破壞，在戀情未確定前不可四處散播。理財的熱情被激發，但因欠缺審時度勢的觀念而導致斬獲甚微。學生族的學習態度積極，若能虛心請教，課業上的突破會更加明顯。

愛情運：★★☆☆☆

夫妻之間容易發生冷戰，壓抑的氣氛讓愛情減分；戀愛中的人溝通時間增多，但各持己見。

事業運：★★★☆☆

對很多事物都抱持著隨緣的態度，良好的心態也讓你收獲到意外的驚喜。

財運：★★☆☆☆

對於投資獲利莫抱持過高期望。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：16:00-18:00咖啡棕

開運方位：東南方向

摩羯座

財運較弱，投資應謹慎。

整體運：★☆☆☆☆

今天對錢財的慾望強烈，冒險心態重，耳邊回響著一本萬利的投資消息，刺激著你的大腦，過於相信宣傳，衝動投資小心血本無歸。學生族上課容易恍神，特別是女生，有胡思亂想的傾向。

愛情運：★☆☆☆☆

易受情緒影響，與伴侶的相處不太愉快，宜暫時分離，各忙各的為佳。

事業運：★★☆☆☆

今天在工作中競爭、忙碌難免，需耐著性子慢慢處理，多多請教前輩。

財運：★☆☆☆☆

錢財難留住，送禮、請客不會手軟，缺乏理性評估，支出頗大。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：06:00-08:00羽絨白

開運方位：正東方向

水瓶座

積極樂觀面對生活。

整體運：★★☆☆☆

銷售人員容易有處處碰壁的挫折感，一定要樂觀自信，今天會有意想不到的機遇哦；戀愛中的人會遇見比另一半更優秀的異性，逃避舊戀情的念頭會浮現，切忌因一時衝動而作出決策；表面上投資形勢不錯，其實投資潛力並不如預期所想。

愛情運：★★☆☆☆

桃花較弱，多多表現你積極、親和的一面，你的好桃花轉眼又會出現喔！

事業運：★★★☆☆

對於周圍同事的求助你通常是有求必應，會讓你花大量的時間在他人的事務上，而自己的工作不得不延後完成。

財運：★★★☆☆

付出三分只得一分之運，倘若懶得付出，就連一分都沒有囉！

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：23:00-24:00脆梅青

開運方位：正西方向

雙魚座

身邊的親友會是你的福星。

整體運：★★★★★

別忽略身邊親友，適度展現友誼及加強人際關係，可為你拓展財路及帶來好運；單身者會有慕名已久的對象出現，如果想進一步發展，可從對方的朋友身上下功夫；工作順利，即使出現棘手問題，也能在同事的幫助下度過難關。

愛情運：★★★★★

今日機緣一級棒！戀愛中人，快約心上人去郊外踏青、賞月吧；單身者安排短程旅行，就有機會與有緣人邂逅喔！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，有機會替同事排解紛爭而獲得美名。今日除了處理分內之事外，不妨幫幫同事，順便建立同事情誼。

財運：★★★★☆

財運超旺之日，賺錢機會多，而且今日對利潤有強烈的感應，蠻適合金錢遊戲，也適合買賣。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：14:00-15:00秋葵綠

開運方位：正南方向





