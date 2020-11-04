每日星座運勢／天蠍投資隨變動調整 方可扭轉運勢
2020-11-4
牡羊座
人際關係和諧，易得異性助力。
整體運：★★★☆☆
在外活動頻繁，單身者有機會邂逅一段異域情緣，感覺很合得來，可望進一步發展。工作上容易得到異性長輩的照顧，讓棘手的問題得以更好的解決。偏財運不錯，購物、吃飯要索取發票，中獎機率高。
愛情運：★★★☆☆
愛情桃花開，但愛情來得急、也去得快，單身者應把握好自己的感情機遇。
事業運：★★★☆☆
有很好的想法或方案，不過你的主見還不夠，容易受他人想法左右，以致可能放棄原本的不錯想法或方案。
財運：★★★☆☆
眼光不錯，可以添置一些傢俱或生活必需品。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：6
吉時吉色：15:00-16:00深海藍
開運方位：正東方向
金牛座
狀態良好，宜好好保持。
整體運：★★★★☆
工作上的事情進行得比較順利，但是工作會報要注意發言態度，尤其在正式場合不宜開玩笑，會給人留下輕浮的印象，不利於工作的開展。財運方面需謹慎，投資欠冷靜，容易因為自己的失誤而陷入僵局。
愛情運：★★★☆☆
感情出現問題時，應盡量安排時間與伴侶溝通，切莫賭氣外出尋歡唷。
事業運：★★★★☆
事業運不錯呢！能夠開開心心的完成工作，即便有小難題，也不會困擾到你！
財運：★★★☆☆
今日與錢特別有緣，滿腦子想著錢錢錢，有機會接觸有錢、有社會地位的人，不妨與他們談談理財、投資之道。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：5
吉時吉色：09:00-10:00深海藍
開運方位：正南方向
雙子座
過去的就讓它過去吧，別一直回頭看。
整體運：★★☆☆☆
今天工作上的新突破讓你信心倍增，頗有成就感，但不能因此停止前進的步伐。易因戀人的某句話而有追根究柢的想法，小心因此讓你的魅力大打折扣。財運不錯，在投資上頗能果斷作出決策。
愛情運：★☆☆☆☆
單身者渴望戀愛，但今日頗難遇到稱心如意的對象，還需要耐心等待機緣。
事業運：★★★☆☆
對自己的能力不夠自信，他人的一點想法就能很快的改變你的初衷。凡事還是多思考為宜。
財運：★★★☆☆
賺錢意識強烈，四處奔忙也樂意，但要注意把握好方向，才能更好的進財哦！
貴人星座：摩羯座
幸運數字：3
吉時吉色：23:00-24:00芙蓉晶粉
開運方位：西南方向
巨蟹座
內心平靜，適合化解誤會的一天。
整體運：★★★☆☆
今天感悟力很強，會在瞬間悟透一些事情，很適合處理感情上的問題，因態度平和而獲得對方諒解。工作較平順，不妨發揮你良好的溝通能力，讓工作氛圍更加和諧。有小的偏財運，也有機會收到禮物。
愛情運：★★☆☆☆
單身者容易被異性的皮相迷惑，只圖一時歡喜而忽略了考察對方的品行。
事業運：★★★☆☆
有想法就趕快行動吧，會有意想不到的收穫；看到自己的進步，你也會很有成就感喔！
財運：★★★☆☆
錢財進出頻繁，會有寅吃卯糧的現象，但是，也只有在這種情況下才能激起你的鬥志。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：7
吉時吉色：05:00-06:00琉璃銀
開運方位：正南方向
獅子座
今天頗受異性歡迎。
整體運：★★★☆☆
異性緣良好，易遇到以試探性方式向你示以好感的異性，瞅準目標，今天是個收穫愛情的好日子；錢財守得太緊反而容易散財，小額借出款項會有意外驚喜；工作中太謹慎會給人畏首畏尾的感覺，具備膽識才是你發揮優勢的關鍵哦！
愛情運：★★★★☆
是表白的好日子，單身者可大膽向心儀的對象示愛；有伴侶者可正面向伴侶表達愛意。
事業運：★★☆☆☆
事業運不太穩定，不宜處理紛繁複雜的事務；管理者應授權，放手讓部屬來做。
財運：★★★☆☆
千萬別投機，因為投機運奇差無比。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：1
吉時吉色：15:00-16:00湖水綠
開運方位：東北方向
處女座
決定權在自己，不要輕易被他人的言語所左右。
整體運：★★☆☆☆
如果輕信別人不負責任的言語，造成的後果會很嚴重，考察求證後再做出你的判斷吧。別把神經繃得太緊，工作一段時間後到窗口吹吹風，伸展筋骨，有助舒緩精神壓力。戀愛中的人遇事找戀人傾訴一下，就能找到避風的港灣。
愛情運：★★★☆☆
單身者戀愛機會不少，別做被動者，敢於表白才能把握機會；已婚者小心被捲入三角戀。
事業運：★★☆☆☆
狀態欠佳，積極性明顯不高，慵懶的態度很容易使你在一些細節上掉以輕心。
財運：★★☆☆☆
別貪圖小便宜，小心上當受騙。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：6
吉時吉色：16:00-18:00脆梅青
開運方位：正東方向
天秤座
顯得敏感，容易被一些小事刺激。
整體運：★★☆☆☆
今天戀愛中的人事務繁忙，與戀人聚少離多。財運較弱，沒有心情仔細研究市場動態，理財心不在焉，易出錯。心情不好不妨約上幾個朋友聚一聚，聊聊感受，朋友的關心會讓你覺得很貼心。
愛情運：★★★☆☆
多對另一半表達愛意，可讓愛情更甜蜜；單身者有喜歡的對象應抓住表白的機會。
事業運：★★☆☆☆
工作中容易遇到阻礙，如果能以樂觀的心態面對，難題會逐漸得以解決。
財運：★★☆☆☆
說了一嘴理財經，卻沒有實質行動，鈔票仍然不會進口袋喔！
貴人星座：雙魚座
幸運數字：2
吉時吉色：22:00-23:00辣椒紅
開運方位：西南方向
天蠍座
越有挑戰，越能激起你的興趣。
整體運：★★★★★
投資理財上，不宜採取保守、固定的方式，應隨市場的變動而及時應對和調整；今天的心事易被對方看穿，不需多費口舌，他就能恰當地回應你，讓你感到窩心；工作上充滿幹勁，思維活躍，挑戰性強的工作很適合你。
愛情運：★★★☆☆
戀愛運平平，沒什麼明顯進展，不過呢，可以在腦中編織美麗的景象。
事業運：★★★★★
事業運頗旺，有機會獲得主導權，辦事特別的順心，再多瑣碎小事也難不倒你。
財運：★★★★☆
財運好得令人羨慕，只要積極地運作，得財特別的順心，對商務、業務、開發工作者影響較大。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：1
吉時吉色：09:00-10:00橄欖綠
開運方位：西南方向
射手座
做真實自己。
整體運：★☆☆☆☆
今天你很在乎戀人的感受，反而讓自己變得很累，說出自己想法做自己喜歡的事，其實對方會更喜歡你純真的感覺。工作上帶來的巨大壓力讓你喘不過氣來，靜下心來將能找到應對的辦法。財運不盡人意，付出的精力卻得不到相應的回報，還是先休養生息等待時機吧。
愛情運：★☆☆☆☆
太過主觀強勢，易讓伴侶感覺被管得太多、太嚴。還應尊重對方，給對方面子。
事業運：★★☆☆☆
事業運不穩定，不要太相信自己的想法，因為判斷錯誤的機會很高。
財運：★☆☆☆☆
滿腦子想賺錢也想花錢享受，但財運不佳，勿衝動、投機，安穩度日才是上策。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：0
吉時吉色：11:00-12:00冷泉藍
開運方位：正東方向
摩羯座
享受平靜日子帶來的快樂。
整體運：★★★★☆
熱戀雖已成過往，但彼此的依賴越顯得強烈，平淡中真情流露。財運不錯，業務人員憑著精明的頭腦以及過人的實力，生意洽談成功的機率極高，會為自己帶來豐厚的收益。有趣的娛樂節目，是讓身心放鬆的好方法。
愛情運：★★★☆☆
愛情運普通，今日有回憶過去點點滴滴的傾向，想到舊情人會特別感傷呢！
事業運：★★★★☆
運勢旺盛，適合將人脈資源重新整合，以助日後的事業發展。
財運：★★★★☆
財運不錯，可以小額投資。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：2
吉時吉色：19:00-21:00冷泉藍
開運方位：正東方向
水瓶座
不要輕易許諾，既然許了就要遵守承諾。
整體運：★★★☆☆
對伴侶承諾的太多，但又沒見實際行動，這樣會讓他在心裡對你的誓言產生不信任；執著於思考一件事，反而讓頭腦很不清醒，理不出思緒；今天會有點偏財運，可去買彩券試試運氣。
愛情運：★★★☆☆
與異性接觸的機會多，但真正的桃花還未出現，想要邂逅心儀的對象還需耐心等待。
事業運：★★★☆☆
遇到困難時別愁眉苦臉，也別只顧著埋頭苦幹，多運用人際關係會更易解決。
財運：★★★★☆
對於錢財的把握精準，採取速戰速決的投資戰略容易進財。
貴人星座：處女座
幸運數字：1
吉時吉色：06:00-08:00青金石藍
開運方位：正東方向
雙魚座
工作氣氛佳，幹勁十足。
整體運：★★★★☆
今天你情緒高漲，幽默詼諧的一面突顯，能活躍氣氛，順勢帶動起大家對工作的積極熱情。但同事中有人特別敏感，開玩笑別過火，以免不自覺就傷害到他人。對另一半有任何要求，可在今天提出來，會得到滿意的答覆。
愛情運：★★★☆☆
戀愛運平平的一天，有許多接觸異性的機會，不過會顯得心不在焉，小心錯過良緣。
事業運：★★★★☆
生意人很適合與人合作、投資新興行業，你出謀策劃，對方出力，兩強聯手，容易獲利！
財運：★★★☆☆
資金問題會讓你的投資慾望受到打擊，今天多看少動會比較好。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：8
吉時吉色：10:00-12:00苔蘚綠
開運方位：正東方向
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