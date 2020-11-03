每日星座運勢／牡羊宜冷靜處變不驚 方可扭轉運勢

2020-11-3

牡羊座

宜冷靜，處變不驚方可扭轉運勢。

整體運：★☆☆☆☆

投資方面要做到平穩操作，切莫過於衝動。有氣無力，無精打采的樣子易導致工作上失誤百出，還應打起精神來。沒靈感時到郊外走走，感受大自然的氣息，心情舒暢易啟發靈感。

愛情運：★★☆☆☆

愛情運不強，單身者別輕易對異性朋友表白，以免影響原本和諧的關係。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運不佳，恐有事與願違的窘境，宜秉持穩健的腳步來運作，別想摸魚，否則可會摸到大白鯊喔！

財運：★★☆☆☆

金錢宜藏不宜顯，太炫耀易遭致破財。

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：04:00-06:00薰衣草紫

開運方位：西北方向

金牛座

處事應多一點耐心。

整體運：★★☆☆☆

遇到不順會很不耐煩，你會無意間蹦出幾句粗話，小心因此而破壞在異性心目中的好形象。不適合外出拜訪客戶或商談，易吃到閉門羹。購物的時候，參加抽獎，獲得意外驚喜的機率很高。

愛情運：★★★☆☆

已婚者多為另一半付出，才會獲得更多愛的回饋；單身者易有新奇的愛情體驗。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，持續力不夠好，而且情緒波動比較大，特別不適合經手與金錢相關的事務。

財運：★★★☆☆

財運不太妙，若不加以計劃，會有一大筆錢莫名其妙就不知花到哪去了喔！

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：16:00-18:00朝霞紅

開運方位：正西方向

雙子座

微笑著面對生活。

整體運：★★★☆☆

對著鏡子說「茄子」，然後用這張臉去面對每一個人，自然氣氛就親和融洽了；戀愛上也不妨積極一點，即使對方一時沒什麼回應，但是保守卻只會讓幸福溜走；新目標的訂立，將會讓你在公司過得更充實。

愛情運：★★★☆☆

已婚者多與另一半交流溝通，偶爾還可以互相抬槓一下，活躍氣氛，對增進感情很有效喔！

事業運：★★★☆☆

把一些權限交給他人，你會更輕鬆，適當的給別人機會，也是給自己機會喔！

財運：★★★★☆

有機會從老朋友口中獲得不錯的商機，適合投資，容易獲利。

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00淺海藍

開運方位：正東方向

巨蟹座

擺正心態，遇事忌衝動。

整體運：★★☆☆☆

今天心情躁動得厲害，與對方相處容易起摩擦，急起來會怒火上心，需隨時提醒自己保持頭腦冷靜。工作上比較混亂，無法理清頭緒，多與長輩交流，讓他們給些參考意見，幫助決斷，會減少許多煩惱。

愛情運：★★☆☆☆

夫妻之間感情較冷淡，應加強溝通，只有說出心裡話才能讓另一半瞭解你的想法喔！

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運有如烏雲罩頂，所以呢，宜採謹慎策略，切記不投機，不貪心，不摸魚，要是犯了以上的戒律容易招來損失喔！

財運：★★☆☆☆

財運不佳，小心金錢方面容易受騙。

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00芥末黃

開運方位：東南方向

獅子座

頗有春風得意的感覺，但不可太過張揚。

整體運：★★★★☆

所謂的「樹大招風」不無道理，工作上雖然有可喜的成績，但謙虛謹慎才能更長久。對理財有獨到的眼光，頗能抓住機遇進行投資。查閱一些有關聯的科技資訊，對判斷投資的方向可起決定性的作用。

愛情運：★★★★☆

魅力四射的一天，異性緣很好，有許多機會跟異性朋友談天喝茶，感情增強。

事業運：★★★★☆

事業運佳，適合做點創意設計、文書計算、研究分析之類的工作，多半會達到不錯的效果。

財運：★★★★☆

能運籌帷幄，合理利用所有的資金，讓每一分錢都能發揮最大的效益。

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：14:00-16:00深海藍

開運方位：正南方向

處女座

語言也是門藝術。

整體運：★★★☆☆

今天你有點心直口快，說話時要特別的注意場合，否則易讓戀人陷入尷尬；財運不錯，生意人選擇氣氛高雅的場所談生意，談成的機率很高；工作上一昧的按部就班，難以讓你的工作有所突破，試著改變一下工作方法，會有不錯的效果。

愛情運：★★☆☆☆

情緒不穩定的一天，感情生活一塌糊塗，伴侶之間容易因芝麻綠豆的小事而起爭執。

事業運：★★★☆☆

運勢不明朗，進行求職或拜訪客戶的人會處於被一拖再拖的局面。

財運：★★★★☆

財運不錯，小額投資易有回報。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00玉米黃

開運方位：正東方向

天秤座

運勢旺盛，收穫頗多。

整體運：★★★★★

浪漫的咖啡館是情侶約會的好地方，能夠彼此產生情愫，瞬間來電，戀情立刻升溫。財運不錯，今天對時機的把握相當敏銳，賺取錢財較順利。工作運佳，適合推行新計劃，擴展新業務，有很不錯的機會等著你。

愛情運：★★★★☆

充滿新鮮感與刺激感的一天，魅力四射，易引來不少桃花靠近，讓你很有優越感。

事業運：★★★★★

事業運還不錯，好運偏向知名度的提升，也就是你的表現容易得到認同與肯定，而且今日有機會掌握主導權。

財運：★★★★☆

精打細算的一面突顯，思維亦顯得相當活躍，理財得當，投資易有收獲。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：13:00-15:00咖啡棕

開運方位：正南方向

天蠍座

外部的壓力會成為你感情發展的阻礙。

整體運：★★★☆☆

網戀者會因為外部的壓力而產生動搖，與家人朋友多做溝通，也要認真考慮你們是否有足夠的信念來維持這段感情；事業運旺盛，工作得心應手，效率也比預期的高；不過財運欠佳，不可盲目的進行投資理財。

愛情運：★★☆☆☆

情緒不穩定，伴侶之間易產生爭端。切忌碎碎念，否則惹怒伴侶難以收場。

事業運：★★★★★

今日事業運很好唷！不過呢，適合扮演藏鏡人的角色，不宜強出頭；做重大決定時也宜暗中處理，太過招搖可能不易達成喔！

財運：★★☆☆☆

今日腦筋運作頻繁，較適合動腦筋去想想如何可以賺到錢，但僅止於規劃階段，不適宜有大動作！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：04:00-06:00可可棕

開運方位：正南方向

射手座

整體運氣依然很好。

整體運：★★★★☆

桃花朵朵開，陌生的人對你滋生愛意是不無可能的，不過要小心別摘採到爛桃花；外出洽談，不妨越級與對方上級談判，或許有意外的收穫；任務上稍做一下編排，工作便能有條不紊的順利進行。

愛情運：★★★★★

今日你與戀人彼此明白對方的心意，誰也不想做愛情的霸主，相互坦誠的面對，感受到的總是溫馨浪漫的氣氛，還有無窮的情趣。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，有無心工作的傾向，多是硬著頭皮把一天的工作任務完成。

財運：★★★☆☆

偏財喜歡光顧人際活躍的人，頻繁的人際關係會給人帶來意外的驚喜，而你今天在這一點上做得還不夠，所以偏財運也差一點喲！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：05:00-07:00琉璃銀

開運方位：正南方向

摩羯座

備好糧草，有所準備再出發。

整體運：★★☆☆☆

商談的對象會趁隙提出無理的要求。調整好心態，多想想以前成功的案例。要鬥智鬥勇，十八般武藝都搬出來靈活運用，方能扭轉局面。今天在裝扮方面不宜穿得太誇張，套裝最好，給人精明幹練的感覺。

愛情運：★★★☆☆

單身者身邊時常圍繞著異性，但多為吃喝玩樂的夥伴，想戀愛還應擦亮眼睛。

事業運：★★☆☆☆

按部就班地工作，還需要多動腦，改進工作方法會有更多的收穫。

財運：★★☆☆☆

錢都花在享受上，對外人斤斤計較！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：06:00-07:00琉璃銀

開運方位：正南方向

水瓶座

放寬心，該忘的就忘了吧！

整體運：★★★★☆

已經過去的事就別放在心上，計較太多反而會拉大兩個人的距離；今天的金錢運頗旺，會讓你實實在在的感受到，原本空空的錢包就這麼豐厚了起來；看似陷入僵局的事業傳來了新的好消息，著實讓你振奮不已。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運平平。少說兩句挑剔、埋怨的話，才不會引發口角。

事業運：★★★★★

運氣很不錯喔，外界的助力很強！從事業務競爭工作者，較易感受到好運。

財運：★★★☆☆

財氣平平，保守為宜，忌大筆投資，適合把錢拿去銀行存起來。

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：13:00-15:00寶石藍

開運方位：西北方向

雙魚座

平淡的一天，喜歡遠離人群的感覺。

整體運：★★★☆☆

享受與世無爭的輕鬆感覺，不是性情的轉變，只是突然有種想體驗別樣生活的想法。投資管理上手頗快，喜歡自己動腦動手的快感。別把工作想得太完美，回報還得需要一定的付出。

愛情運：★★★☆☆

易感疲憊，提不起勁時可投入愛人的懷裡休息片刻，你會得到溫柔的呵護。

事業運：★★☆☆☆

運氣不佳，單槍匹馬獨立作業困難重重，應多運用團隊優勢，群策群力才能獲勝。

財運：★★★☆☆

稍微控制自己的慾望，小心入不敷出。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：23:00-24:00遠洋藍

開運方位：西南方向





