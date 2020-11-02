每日星座運勢／摩羯做事積極獲成就 愛情特別順利

2020-11-2

牡羊座

幫助別人也是壯大自己。

整體運：★★★★☆

埋頭苦幹，使你斬獲頗豐，但人際關係欠佳，又讓你難以體會到工作中的快樂。大小桃花紛至沓來，讓你有些應接不暇，可不要挑花了眼哦！朋友們的投資回報多多，看得你眼紅，投資熱情不斷高漲，但得把握好時機才行。

愛情運：★★★☆☆

一人獨處時，不妨幻想一下甜蜜浪漫的美景，這樣也能讓心靈感到滿足喔！

事業運：★★★★☆

事業運佳，適合在今日做點文書、計算方面的工作；有機會的話，可以翻翻書來增加靈感。

財運：★★★★☆

善用快速果斷的智慧、靈感得財。賭運還不錯，可以嘗試短期、需要分析的金錢遊戲。

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：14:00-15:00玉米黃

開運方位：東南方向

金牛座

運勢起伏偶爾也會帶來好運。

整體運：★★★☆☆

今天另一半看起來有些神秘，即使好奇心難忍也不可追根究柢，給他一點時間，這樣你反而知道得越多；生意人今天的投資運不錯，放長線可望釣起大魚哦！從事行政後勤工作的人積極性頗高，令工作超標準完成。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會與心儀的對象墜入愛河；已婚者容易感受到另一半的強勢，多用同理心對待。

事業運：★★★★☆

工作幹勁十足，不僅把份內事出色完成，還熱心幫助同事解決難題，很受人歡迎。

財運：★★★☆☆

不適合作大投資，保守為宜。

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：05:00-06:00香吉士黃

開運方位：正南方向

雙子座

對待愛情太執著，容易吃虧上當。

整體運：★★★☆☆

有得到愛情果實的強烈想法，把握好分寸才易覓得真愛！財運良好，易遇到自己的命中貴人，並得到不小的幫助。事業運平平，把工作當成生活的重心並不妥當，妥善分配作息時間反而收穫更多。

愛情運：★★☆☆☆

容易寂寞的一天，也容易看對方不順眼喔！與其發生衝突，不如選擇獨處。

事業運：★★★☆☆

你渴望在工作中掌握主導權，並樹立威望，若太過心急，恐怕很難如願以償。

財運：★★★☆☆

花錢的慾望強烈，想要滿足物慾而不思後果。小心當時很痛快，過後卻心痛不已！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-11:00石榴紅

開運方位：西南方向

巨蟹座

總運較好。

整體運：★★★★☆

今天的運氣很不錯，是你表現自我能力的好時機，想到的事應放手去做；桃花很旺，有伴的人精心安排約會，可享受羅曼蒂克的情調；投資需放慢腳步，給自己更多的時間思考。

愛情運：★★★★☆

應酬較頻繁，無暇照顧另一半，會讓對方心裡不舒服，多給對方擁抱方可化解誤會。

事業運：★★★★☆

責任心很強，能按部就班完成各項任務，但缺少精益求精的精神。

財運：★★★☆☆

在金錢的花費上較大意，錢財留不住。

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：08:00-10:00夕陽橙

開運方位：正北方向

獅子座

善待身邊的人，便能提升今天的運氣。

整體運：★★★☆☆

愛情際遇較暗淡的一天，保持樂觀的心態和一顆平常心，能助你坦然度過灰色時光。分散投資是個不錯的進財方法，雖然見效慢，但收獲卻易有突破。工作中的你給人一種充滿活力的感覺，易獲得貴人助力。

愛情運：★★☆☆☆

小別勝新婚，保持距離，以策安全。今天的你太敏感了，懷疑心挺強的呢！

事業運：★★★☆☆

要有面對困難的勇氣，遇到難題不要跳過不理，而是及時解決，以免日後會成為阻礙你向前的攔路石。

財運：★★★☆☆

你對收入的多少容易斤斤計較，別讓金錢蒙住了雙眼，留意市場動向才是重點唷！

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：19:00-21:00石榴紅

開運方位：正南方向

處女座

需多給自己打氣的一天。

整體運：★★☆☆☆

工作進展差強人意，不進則退，打起精神應對，才能突破瓶頸。感情也有小阻力，與另一半在一起少提工作，否則不滿情緒一旦發洩出來會成為兩人爭吵、甚至持續冷戰的導火線。

愛情運：★★☆☆☆

愛情運不太順，單身者常被異性打擾，讓你心煩，控制好情緒，學會拒絕。

事業運：★★☆☆☆

很多事情堆在一起，分身乏術。別一個人往前衝，多運用人脈會輕鬆許多。

財運：★★★☆☆

保守理財，才能降低財務波動。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：05:00-07:00金桔綠

開運方位：東南方向

天秤座

靈感湧現，有機會發揮策劃、組織能力。

整體運：★★★★☆

有創意的一天，在創作、企畫上易有突出的表現；工作時，有新想法可以盡量提出來，被採納的機率高。若與戀人約會，在個人形象上要多留意，讓對方有賞心悅目的感覺，對愛情會有增溫的效果。

愛情運：★★★☆☆

運氣平平，刻意的打扮對戀愛運有正面幫助，有空閒者可以去剪個新髮型！

事業運：★★★★☆

思維很活躍，創意工作者可以有所表現，想出新穎獨特的點子。

財運：★★★☆☆

想靠投資進財者，應廣交朋友，多了解市場動態！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：05:00-07:00橄欖綠

開運方位：正南方向

天蠍座

行動時顯得有些吃力。

整體運：★★☆☆☆

徘徊在愛情與友情之間的人，在難以抉擇時幸得貴人提點，從而得到較圓滿的解決。財運欠佳，你曾熱心幫助過的對象，在你需要財力援助時顯得較冷淡。因欠缺學習方法，學習積極性很高但收效甚微。

愛情運：★★★☆☆

單身者希望在事業上能有收獲，心思沒放在愛情上；戀愛中的人忙於工作，無暇顧及感情。

事業運：★★☆☆☆

易惹是非，有人打你小報告，周圍的壓力會使你無心工作。應學會用平常心對待，並且多反省跟同事的相處方式。

財運：★★☆☆☆

財運較弱，創業者面對突發事件快速做出決斷很重要，猶豫會使事情變得越來越複雜。

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00祖母綠

開運方位：東南方向

射手座

心情不錯。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的人，今天有機會獲得戀人的禮物，單身者為自己買盒巧克力，能夠安撫自己孤獨的心；為討好戀人的歡心，難免要花掉些銀子；把感情看得太重，對事業會有所忽略。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人愛情甜蜜幸福，進入平穩階段；單身者容易在家人的撮合下結識不錯的異性！

事業運：★★☆☆☆

自信不足，遇到難題容易退縮，缺乏戰勝自我的勇氣。

財運：★★☆☆☆

隨興之下，錢花去哪裡常搞不清楚咧！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00墨玉綠

開運方位：東南方向

摩羯座

愛情特別順利，人逢喜事精神爽。

整體運：★★★★★

單身者有望在今天俘獲心動對象的心，結束單身生活，開始奇妙的兩人世界的生活。工作上精神狀態很好，做事積極，面對棘手的事情也多了幾分自信，並能處理得盡善盡美。帶著情人、開著愛車去郊外兜兜風，也是一種愜意的享受。

愛情運：★★★★★

旺盛的愛情運，適合在熱鬧的場合中互動，訴說真心話。單身者多參加團體活動，可以提升愛情運唷！

事業運：★★★★☆

事業運小佳，辛苦難免，只要辛苦耕耘自可獲得好名聲，多少也能增加成就感！

財運：★★★★☆

財運順暢，一分耕耘有兩分收穫，賺錢不會太辛苦。很適合在今日處理一些棘手的財務問題。

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：17:00-18:00墨玉綠

開運方位：正東方向

水瓶座

悲觀失望的情緒佔據了思想。

整體運：★☆☆☆☆

遠離人群找一個安靜的地方，想哭就哭，想笑就笑，把所有不愉快的情緒發洩出來，釋放了心中的壓抑感，才能重新給自己一個合理的定位。花錢要有所節制，不然花費太大，以免會給日後的生活造成困擾。

愛情運：★☆☆☆☆

適合獨處、不適合約會，更別妄想情話綿綿，省得談情說愛不成卻惹來口角爭執。

事業運：★★☆☆☆

成中有敗，忙中有錯，一切宜謹慎為之。雜事多時更要心平氣和，正是考驗耐力與定力的日子。

財運：★★☆☆☆

宜憑個人才藝賺錢。

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：21:00-22:00玫瑰紅

開運方位：西南方向

雙魚座

將感情轉移到工作上。

整體運：★★☆☆☆

易受情緒影響而造成身體不適，閒暇時間多做運動；事業運勢平穩，只需耐心等待，有晉升的機會哦；此日感情頗為不順，過於感情用事或是用情過深，而導致自己受困於感情無法脫身。

愛情運：★☆☆☆☆

一想到過往的情感經歷，你多會不自覺地陷入負面情緒中，難以邁開愛的腳步。

事業運：★★★☆☆

很會運用智慧去做事情，讓你減輕了體力負擔，加快了工作效率。

財運：★★☆☆☆

金錢流動性轉強，有頻頻周轉的跡象，務必量入為出。

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：09:00-11:00湖水綠

開運方位：西南方向





