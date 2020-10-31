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每日星座運勢／巨蟹安排短期的旅遊 釋放緊繃神經

聯合新聞網 / 文／科技紫微網
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2020-10-31

牡羊座

戶外的放鬆對身心更有益處。

整體運：★★★☆☆

你有多久沒放聲大笑、放聲大叫了呢？給自己放鬆放鬆吧，與情人或是朋友去遊樂園瘋玩一陣，過後你會覺得身心舒暢；今天的支出比較大，容易因為喜歡而大買不在預算內的東西，要適當的控制你的購物慾；學生的學習比較輕鬆，可進行一些戶外活動。

愛情運：★★★★☆

有時間多陪陪另一半，說說你的近況以及工作上的成績，對方會很開心，覺得你重視他喔。

事業運：★★★★☆

與朋友聚會的機會增加，讓你的交友圈和眼界更為開闊，人脈不斷拓展。

財運：★★☆☆☆

挖東牆補西牆，財務破洞會越搞越大。

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：17:00-19:00寶石藍

開運方位：正南方向

金牛座

為愛努力耕耘。

整體運：★★★★★

已婚者懂得重視且珍惜彼此的感情，不斷努力付出，澆灌幸福之花；對投資雖只是抱玩玩看的心態，並不十分認真，但獲利的機會卻很大；有時間陪家人去戶外野餐吧，不僅能增進感情，並能使自己完全放鬆。

愛情運：★★★★★

單身者容易得到異性的追捧，讓你有些飄飄然；戀愛中的人感情生活浪漫甜蜜。

事業運：★★★★☆

心情平和，很能為身邊的人著想，即使扮演小丑娛樂大眾也樂此不疲，非常受歡迎。

財運：★★★★☆

財運太棒了！正財、偏財都有，是投資理財的好日子。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00雪花銀

開運方位：東南方向

雙子座

有心想事成的愉悅感。

整體運：★★★★★

與人交際頻繁的一天，不管是對熟識的人還是陌生人，你都能表現出熱情的一面，給他人帶來好心情，你的人緣也不斷得到提升。有機會參加朋友聚會，不妨帶著另一半，讓對方融入你的交友圈中，對兩人的關係有促進作用。

愛情運：★★★★☆

單身者多注意自己的言行舉止與穿著打扮，很容易博取異性的好感；戀愛中的人約會較頻繁。

事業運：★★★★☆

享樂慾望增高，渴望吃美食、穿名牌衣服，偶爾放縱一下無妨，但別太過火喔！

財運：★★★★★

有機會可以嘗試合夥投資，在可信賴的親友幫助下，可獲利豐厚。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：22:00-23:00睡蓮紫

開運方位：東南方向

巨蟹座

適合安排短期旅遊，釋放緊繃的神經。

整體運：★★★★☆

遊山玩水的同時，單身者的愛情際遇上升，有艷遇的機會，秀美的風景也能促使感情升溫。善於理財的人士，即便是在玩樂中也能發現商機，投資運眷顧，可望有一筆不小的進帳。

愛情運：★★★★☆

單身者的個人魅力指數上升，有異性主動靠近你，若是你喜歡的類型不妨深入交往。

事業運：★★★★☆

人緣很棒的一天，朋友對你的依賴和讚美，也讓你產生一點點的虛榮心喔！

財運：★★★☆☆

眼光精準，但手腳卻慢了一步，以致坐失良機。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：14:00-16:00芥末黃

開運方位：正北方向

獅子座

相當愉悅的一天，各項事務都比較順利。

整體運：★★★★★

與伴侶和睦相處，兩人關係融洽。旺盛的財運和身邊貴人的指點，讓你能在虛擬市場上大有收穫。今天有時間可以邀約朋友共進晚餐，能得到很多不錯的訊息。

愛情運：★★★★☆

舊情人重逢的日子，今日的你容易回憶舊情人，也有可能遇見舊情人喔！鬧分手的情侶今日容易復合。

事業運：★★★★★

名利雙收的好日子，貴人很多，容易得到長輩、上司的協助。

財運：★★★★★

從事服務、代理相關工作者今日財運還不錯。特別是有小小的賭運，但宜見好就收！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：09:00-10:00羽絨白

開運方位：正西方向

處女座

朋友是你的引線人。

整體運：★★★★★

有機會結識朋友的朋友，如想有進一步了解和發展，可讓朋友充當紅娘進行遊說，並給你們創造機會；商業應酬中透過朋友或同事的引見，能接觸到行業中資歷深的人士，對日後事業大有助益；對品牌服飾的追求會讓你有所破費。

愛情運：★★★★☆

想從另一半身上獲得更多的溫存，不妨多花些時間和心思在對方身上，自然能感受到甜蜜。

事業運：★★★★★

心態相當的不錯，事情雖不少，但你感覺都能輕鬆應對，能抽出時間做自己感興趣的事。

財運：★★★★☆

財神爺送錢來囉！有得財的機會，多是收禮等他人之贈送財，輕輕鬆鬆就有鈔票入袋。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：20:00-22:00睡蓮紫

開運方位：東南方向

天秤座

想得過多只會讓思緒更混亂。

整體運：★★★★☆

易因朋友不太明顯或是無意的告白而感到困擾，一個人胡思亂想還不如當面問清楚對方的含意；學生族的思緒比較混亂，答題時有些掌握不住問題的重點；財運比較旺，如能膽子放大點，把握住時機，今天收益會比較不錯。

愛情運：★★★☆☆

單身者應放鬆心情，讓身邊的人都能感受到你的美好心情，那樣才能讓你的戀愛運提升喔。

事業運：★★★★☆

聽到別人在耳邊閒言閒語，但你能一笑而過，不去計較，好的心態讓你度過愉快的一天！

財運：★★★★☆

小心謹慎，可順利度過難關。在困難中會得到貴人或朋友的支持。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：14:00-15:00薔薇粉

開運方位：東北方向

天蠍座

做事冷靜，讓困難變得不再可怕。

整體運：★★★★☆

戀愛運普通，單身者與異性接觸的機會多，但想進一步發展較困難。有時間可以約三五好友喝茶聊天，了解彼此的近況，增進感情。有機會收到禮物，有喜出望外之感。

愛情運：★★★☆☆

對另一半的關心減少了一些，把更多的心思都放在工作上，但能獲得對方的理解！

事業運：★★★★☆

能做自己想做的事，興奮不已，動力很足，做起事來開心，也易有收穫。

財運：★★★★☆

財富回收的時刻，有金錢入帳的機會，先前的辛苦付出今日可望收穫甜美果實。

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：18:00-20:00秋葵綠

開運方位：正北方向

射手座

親情是你堅實的後盾。

整體運：★★★☆☆

偶有事態無法掌控的無力感，家人、伴侶熱切的關懷會增強你的信心；不要在意在異性面前表現得不好，自然的你才更有親和力；小心分辨來自朋友的訊息，以免被流言蜚語所誤導而使錢財無辜受損。

愛情運：★★★☆☆

你太注重原則，凡事太講究條理，缺乏了點浪漫，容易引起對方的不滿唷！

事業運：★★★☆☆

喜歡追求新鮮刺激，對新事物頗感興趣。

財運：★★☆☆☆

財運弱，理財上還需理智一點。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：06:00-08:00瑪瑙黑

開運方位：正東方向

摩羯座

辛勤耕耘的果實有拱手相讓的危險。

整體運：★★★☆☆

今天伴侶特別能容忍你，但你也不要得寸進尺哦！小心因此埋下禍根還無從察覺；內心會有些苦悶，賺錢容易守財難，錢包還沒抓緊就縮水了不少；今天是你養精蓄銳的好時候，痛痛快快地玩就好。

愛情運：★★★★☆

單身者容易找到真心相愛的對象，好好珍惜，別錯過姻緣；已婚者能彼此感受甜蜜。

事業運：★★★☆☆

多留意他人的意見，你會吸收到更多的想法和資訊，很多事情的發展也會越來越好。

財運：★★☆☆☆

有投機不服輸的心態，越想翻本又不認賠，恐會使破洞越補越大！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：15:00-17:00燻鮭紅

開運方位：正東方向

水瓶座

對別人的言行，不宜做評價。

整體運：★★★☆☆

他人的行為就算有不妥之處，也不應過於直接地進行批評，換個委婉的表達方式才能讓他領悟，不至影響到大家的關係。有暗地嫉妒你的人出現，在與人交往時多留心，若不幸惹來紛爭，別逞一時之氣。

愛情運：★★★☆☆

你無心戀愛，單身者面對親友的熱情牽線，也顯得興趣缺缺，更想享受獨處的快樂。

事業運：★★☆☆☆

生活總會有風有雨，得失心不宜太重，想開了，也就沒有陰影了，天也放晴了！

財運：★★★☆☆

財運普通，可將財產交由你絕對可以信任的伴侶或者親人。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：23:00-24:00可可棕

開運方位：正南方向

雙魚座

幸運的一天。

整體運：★★★★★

邀幾個好友一起去郊外野餐，良好的愛情運勢易在這種場合顯露出來哦！誰說紙上談兵欠妥？今天的你便能因此提升自己的財運；行政工作人員與同事相處融洽，且頗得他們的喜歡。

愛情運：★★★★★

今日機緣一級棒！戀愛中人快約心上人去郊外踏青賞月吧！單身者安排短程旅行，就有機會與有緣人邂逅喔！

事業運：★★★★☆

自我推銷變得高超的時刻，人氣會自然地聚集到你身上。

財運：★★★★☆

賺錢不費力，業務工作者只要先前根基穩定，今日則可水到渠成。股票族今日可以獲利了結。

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：19:00-21:00燻鮭紅

開運方位：西北方向



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