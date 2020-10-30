每日星座運勢／牡羊替人著想有好運 運用創意生財

2020-10-30

牡羊座

替人著想，肯犧牲奉獻，易有好運降臨。

整體運：★★★★★

對人熱情，因幫助身邊的人而有好運突發的機緣。單身者對柔弱、謙和的人頗有好感，易產生憐惜之情，可望加入愛情長跑的行列。工作上勇於運用新方法，也頗能聽取旁人的意見，成效不錯。

愛情運：★★★★☆

表現幽默、體貼、細心的一面，可以讓你整天備受疼愛。

事業運：★★★★☆

考試或工作能否順利，端視你調節心態的應變能力。

財運：★★★★★

運用智慧、腦力、分析、創意生財的日子。創意工作者特別有財氣。有小小的賭運。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：09:00-10:00檸檬綠

開運方位：正北方向

金牛座

充滿自信的笑容，是帶來好運的法寶。

整體運：★★★★☆

愛情順利，單身者選擇今天向追求一段時日的對象表白，易如願以償。財運一般，對金錢的敏銳度不太高，玩金錢遊戲易失算。晚上約上好友去歌劇院看看現場表演，會感覺輕鬆愉快，還有機會結識新朋友。

愛情運：★★★★☆

愛情運勢旺，別板著臉，多一點自然的微笑，愛神就會眷顧你喔！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，心態上有點陰晴不定，時而開心積極，時而沉默緩慢，是個變化多端的工作天。

財運：★★★☆☆

普通的一天，專心的工作吧，不適合處理或規劃財務問題！

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：14:00-15:00櫻桃紅

開運方位：正北方向

雙子座

合理利用現有資源，以智取勝。

整體運：★★★☆☆

猜不透對方的想法，在愛情面前躊躇不前，與其自己獨自猜測，還不如直接詢問對方。理財上，容易因判斷失誤而造成財產損失，投資之前一定要謹慎。看書學習應講求方法，死記硬背會很辛苦。

愛情運：★★★☆☆

已婚者的感情較平淡，不妨多花些心思製造愛情中的浪漫和驚奇，雙方都會更有激情！

事業運：★★★★☆

工作順利，與人合作的機會多，互動愉快，但成績平平。

財運：★★☆☆☆

財運一般，有利學習理財之道。如果把太多心思投入到金錢遊戲中，小心錢財散盡難復還。

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：16:00-18:00雪花銀

開運方位：東南方向

巨蟹座

需努力把握的一天。

整體運：★★☆☆☆

目前明朗的局勢會有所逆轉，加倍的付出反而得不到應有的回報，愛情令你感到苦悶。經商者對目前的狀態不是很滿意，總期望以最少的投資獲得最豐厚的收益。看似平靜的工作，實則機遇不斷，只是把握得不夠。

愛情運：★☆☆☆☆

內心易被先前的感情經歷限制住，不願意打開心扉，難以結識新朋友。

事業運：★★★☆☆

領導者適當的把一些權限交給他人，會讓你更輕鬆，既給了別人機會，也是給自己機會。

財運：★★☆☆☆

花錢慾望強烈，應注意控制。

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：09:00-10:00臘梅白

開運方位：正南方向

獅子座

投機取巧者要有所收斂才好。

整體運：★☆☆☆☆

夢想有朝一日暴富的美夢可做，但是太過沉迷其中就不是明智的人了，浪費財力和精力也未必能得償所願。工作中需要處理的時機問題，可不能取巧，按部就班才能水到渠成。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運不佳，戀愛中人特別容易動怒生氣；單身的朋友還是把心思放到別處比較好。

事業運：★★☆☆☆

事業運不順，似乎很忙碌，可是有勞而無功的徵兆，勞而無功大多是自己造成的，因為個人的判斷錯誤而做了一堆白工。

財運：★☆☆☆☆

今日易因情緒不佳而亂花錢，小心因此把吃飯的錢都揮霍一空，做出讓自己後悔的事。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：14:00-15:00淺海藍

開運方位：西北方向

處女座

用心裝扮你的生活色彩。

整體運：★★★☆☆

有些沉悶的感覺，不如去買件顏色鮮亮的衣服穿吧，妝點生活的色彩。感情運較弱，單身者與異性約會應留意對方的表情，感覺出對方對你沒感覺時應及時抽身。業務人員收獲不錯，多與客戶聯繫會有收獲。

愛情運：★★☆☆☆

情緒變化也太大了吧！跟你相處好像在洗三溫暖，與其突然生悶氣，不如說清楚、講明白！

事業運：★★★★☆

撥雲見日的一天，心境豁然開朗，很有活力與衝勁，工作進度有超前的趨勢。

財運：★★☆☆☆

財運不穩定的一天。你對金錢的敏銳度不算太好，容易因為迷糊而失財。

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：22:00-23:00蘋果綠

開運方位：東南方向

天秤座

膠著的事情能出現轉圜的餘地。

整體運：★★★★☆

單戀或暗戀者今天有向對方告白的機會，不管對方是接受還是拒絕，對你都是全新的開始；前段時間起色不大或出現虧損的投資產品，可望得貴人相助，出現轉機；頭腦靈活，企劃、設計、文字編輯工作者能獲得新靈感。

愛情運：★★★★☆

桃花運強，有機會與心儀的異性單獨交談，要好好把握這個千載難逢的機會！

事業運：★★★★☆

運勢佳，有機會獲得上司、長輩的照顧；爭取時主動一點，你會有更好的表現。

財運：★★★☆☆

實質的財務收益增加。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：17:00-19:00萊姆黃

開運方位：正東方向

天蠍座

運勢平穩的一天。

整體運：★★★☆☆

工作上有外出機會，別只顧著觀光，以免遺忘重要的工作任務。戀愛中的人有機會接觸戀人的摯友，要表現成熟大方點，對你的感情有助益。資金周轉會出現吃緊的情況，可向父母求助解燃眉之急。

愛情運：★★★★☆

有伴侶者能坐下來好好溝通，遇事多能解決；單身者與性格迥異的異性特別有緣。

事業運：★★☆☆☆

上級下達給你新的任務，對你而言會感覺有點難度，甚至會認為上司是在故意針對你。如果你能認真對待，這將是表現能力的好機會。

財運：★★★☆☆

在錢財上能收能放，才能不斷增多。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：09:00-10:00橄欖綠

開運方位：東南方向

射手座

幹勁十足的一天。

整體運：★★★★☆

積極的工作態度，能得到眾人的認可。愛情運走高，單身者選擇今天向暗戀已久的異性表白，能達事半功倍之效。投資策略恰如其分，進展自然順利，收入囊中的錢財也就明顯增多，身邊的人都能感染到你喜悅的心情。

愛情運：★★★★☆

愛情到來的機率高，這讓你興奮不已；不過，別高興得太早，愛情來得快去得也快唷！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，適合動腦工作，分內之事做完後，不妨再規劃日後的進度。

財運：★★★☆☆

對投資期望不宜過高，以免失望！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-11:00淺海藍

開運方位：正北方向

摩羯座

有些不安情緒。

整體運：★★★☆☆

戀愛的人在見不到對方時會有強烈的見面慾望，似乎會覺得有些心慌，但又找不出原因；你與合作夥伴意見的不統一會使談判不歡而散，調整好自己的心情和態度，與他商量共同想一個更好的解決方案；筋骨容易拉傷、損傷，要多活動，別整天坐著或躺著。

愛情運：★★★☆☆

適合多與戀人約會，特別是今天，多在戀人面前展現你的魅力，可增進感情喔！

事業運：★★★☆☆

精力充沛，學習慾望強烈，可以多研究專業方面的書籍，對你的工作很有幫助。

財運：★★★☆☆

金錢會在無形中流失，要勤奮一點賺錢。

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：09:00-11:00雪花銀

開運方位：正東方向

水瓶座

心情不佳，切勿消極頹廢。

整體運：★★☆☆☆

感情上過於敏感，伴侶易因為你的無端猜疑而感到厭煩，應學著信任對方；控制情緒，今天易與人發生口角；工作上有人扯你的後腿，注意多與合作夥伴或共事的人進行協商，及時排除這些潛在的危機。

愛情運：★★☆☆☆

單身者對愛情有所期待，但得到的回應不太理想；戀愛中的人給對方一些驚喜吧！

事業運：★★★☆☆

工作有些不分輕重，容易把精力放在職責範圍之外的事情上，而本職工作卻沒做好。

財運：★★☆☆☆

外出錢不可帶太多，小心有小人對你不軌，記得帶上零錢，以備不時之需。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-11:00鉑金灰

開運方位：西北方向

雙魚座

有得到就必定會有付出。

整體運：★★☆☆☆

渴望被人愛，卻又害怕付出太多而得到卻太少，今天更是因此而感到莫名的煩躁；正財運良好，偏財運略有不順，不要妄貪小財，小心因此而破財哦！藝術細胞異常活躍的人今天極易得到伯樂的垂青。

愛情運：★★★☆☆

感情平平，如果想拉近感情的距離，就多想想對方，自己多付出一些關心會很好哦。

事業運：★★★☆☆

自以為是的態度突顯，不是特別明白的事也不會向同事問清楚，而憑自己的認知去執行，這會讓你白忙一場。

財運：★★☆☆☆

消費慾望高漲，愛買、愛賭會使金錢緩緩的流失。

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：23:00-24:00大理石灰

開運方位：西南方向





