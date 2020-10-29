聽新聞
test
0:00 / 0:00

每日星座運勢／雙子遇見事業的伯樂 得財見好就收

聯合新聞網 / 文／科技紫微網
圖／ingimage
圖／ingimage

2020-10-29

牡羊座

顯得有些慵懶，行動力不足。

整體運：★★☆☆☆

工作辛苦在所難免，為緩解壓力而把時間拉得過長，這樣反而有偷懶的嫌疑，小心被上司盯上！資金有了一定的積累程度，趁著頗好的財運，去投資市場轉轉，會有所收獲。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者易與另一半起爭執，你別表現得太過強勢，否則夫妻關係會更緊張，多忍讓才好。

事業運：★★☆☆☆

合作夥伴中有投機者存在，委託重任選人宜謹慎，小心因信錯人而損失慘重。

財運：★★★☆☆

散財指數頗高，金錢左進右出。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：15:00-16:00水鑽藍

開運方位：正西方向

金牛座

工作愉快的一天。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的人聚少離多，因為溝通中的誤會產生隔閡，對方只是比較忙碌，彼此應該多諒解。財運良好，發展較為順利，從事商貿行業的人會贏得不少顧客的信賴。學生族學習應變能力強，會有所突破。

愛情運：★★☆☆☆

心情鬱悶怎麼辦？有心事不要悶在心裡，用婉轉的方式說出不開心的事吧！

事業運：★★★★☆

有外出的機會，出門在外易得貴人相助。業務工作者可望談妥一筆大生意。

財運：★★★☆☆

應理性消費，別隨意揮霍。

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：22:00-24:00香吉士黃

開運方位：東北方向

雙子座

難得的知遇之恩。

整體運：★★★★★

有機會遇到事業中的伯樂，且對方多為異性，年紀相仿者還會成就一段不錯的姻緣，只要多用點心，便會在很短的時間內嘗到甜蜜的滋味；對身邊的訊息頗有獨到的見解，因而易從中覓得商機。

愛情運：★★★★☆

單身者想談戀愛的慾望強烈，不妨請親友從中撮合。有伴侶者易感受到對方的體貼與關心。

事業運：★★★★★

事業運強旺，工作領域利於單打獨鬥型者，若是團體合作型之人，要注意職場的協調性。

財運：★★★☆☆

財運好壞參半，得財時宜見好就收，尤其是股票族，不宜貪心！

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：21:00-22:00玳瑁棕

開運方位：東北方向

巨蟹座

很有創意的一天，也易獲得新資訊。

整體運：★★★★☆

靈感豐富，複雜繁瑣的工作做起來得心應手。朋友透露給你證券市場的新資訊，很有價值。約會前去美容院換一個新髮型，給對方不同的感受，效果會很好。

愛情運：★★★★★

詩情畫意的一天，適合約心上人去森林、湖畔或郊區的咖啡廳坐坐吧！

事業運：★★★★☆

工作不易受外界干擾，行事按部就班，追求的目標和方向明確，事業策略趨於平穩紮實，一切依規定行事。

財運：★★★★☆

今天你能抱著持平的心態下賭注，甚至敢先服輸好讓賭友的心不設防；但一旦機會來了，你卻能力挽狂瀾，讓賭友們吃驚不小呢！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：08:00-10:00珍珠白

開運方位：西南方向

獅子座

不妨在習慣上做一些小改變吧！

整體運：★★★★☆

今天的你很有幽默感，極易親近他人，但也要小心用詞，不然很容易讓對方誤會你是個輕浮之人；財運不錯，做些投資能有很好的收益；今天早點出門，可以避免上班遲到帶來的麻煩。

愛情運：★★★★☆

感情較平淡，另一半無緣無故生悶氣的機率高；多運用你善解人意的一面哄對方開心吧！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，想要偷閒是不太可能的啦！今天適合積極表現個人的專業才能。

財運：★★★★☆

開發財源的好日子。股票族可以採取短線進出的策略，見好就收！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00大理石灰

開運方位：東南方向

處女座

朋友宜多交卻不宜濫交。

整體運：★★☆☆☆

戀上不該愛的人，既矛盾又慌亂，但幸而能在朋友的勸說下恢復原有的理智；工作中會表現出超強的應變能力，讓同事很欣賞你，但是也要注意團結協力，不可出盡個人風頭；今天人緣很好哦，能交上一個讓你受益的朋友。

愛情運：★★★☆☆

內心容易產生寂寞感，單身者覺得空虛無聊，但可以從網路交友中獲得心靈的滿足！

事業運：★★☆☆☆

今天應表現得有主見些，過於順從會壓抑自己，也很難突顯自己的成績。

財運：★★★☆☆

交際應酬中破財，紅白帖一堆。

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：20:00-22:00碧空藍

開運方位：西北方向

天秤座

具有超前意識是抓住機遇的關鍵。

整體運：★☆☆☆☆

眼見未必為實，切莫草率做出結論，以免因此錯過屬於自己的緣分；今天思維顯得有些緩慢，做起事來也給人一種慢半拍的感覺，虛心一點，不懂就開口問問身邊的人吧！工作中不胡思亂想反而難有突破，今天不宜循規蹈矩。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情運低落，孤獨的感覺佈滿心頭，即便有人伴隨在你身邊，仍然會覺得與對方距離好遙遠。

事業運：★★☆☆☆

事業運不佳，腦筋空空的，做起事來要注意虎頭蛇尾哦！

財運：★☆☆☆☆

今天應遠離金錢遊戲，冒險投機小心錢財被套牢。有利花些小錢送親友小禮物。

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：13:00-15:00玳瑁棕

開運方位：西北方向

天蠍座

工作還是在公司完成便好。

整體運：★★☆☆☆

今天顯得很執著，雖然敬業值得欣賞，但將工作帶回家中，會使緊張的氣氛感染和諧的家庭氛圍，而且特別不適合你；今天很容易發火，話不投機半句多，甚至覺得對方有些多餘；無聊的話不如靜心學習吧，給大腦充電的同時，還會有不錯的收獲。

愛情運：★☆☆☆☆

面對感情難以保持冷靜，易被人牽著鼻子走，隨著別人的情緒起舞，被迷惑的機率高。

事業運：★★☆☆☆

自我意識過強，推諉卸責的心態重。會按自己的意願去做，不聽他人勸阻，遇到困難時，又把過錯歸咎於別人或環境。

財運：★★★☆☆

意氣用事，與人爭小利，會自斷財路喔！

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：22:00-23:00深海藍

開運方位：正南方向

射手座

情緒較為安定，能靜心思考問題。

整體運：★★★☆☆

單身者向心動的對象發出愛的信號，對方若即若離，沒有明顯的回應。或許對方正在觀察你，堅持自己的信念才有希望水到渠成。遲遲不動手做事，瞻前顧後反而有礙工作進展，不可因猶豫而錯過表現的機會。

愛情運：★★☆☆☆

單身者與異性約會別太心急，應經得起時間的考驗耐心等待，花言巧語可能會弄巧成拙。

事業運：★★★☆☆

易受外界不同聲音的干擾，老是臨時變更計劃，會讓事情變得更複雜難理。

財運：★★★★☆

財運不錯，有機會收到禮物。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：21:00-22:00寶石藍

開運方位：西南方向

摩羯座

愛情出現小高峰。

整體運：★★★☆☆

玩的機會比較多，單身者有機會在娛樂場所或聚會中結識不錯的異性，要好好把握機會。工作、學習易受外界干擾而難以專心，不如休息片刻再繼續，反而會有突破。不宜做風險過大的投資，可以投資穩定性強的理財產品，增值機率頗高。

愛情運：★★★★☆

異性緣佳，單身者可積極尋找真心誠意的伴侶。咖啡廳、圖書館都是你的幸運戀愛場所！

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不佳，發展能力很差，有龍困淺灘的跡象。

財運：★★★☆☆

理財運佳。將財務做個完善的規劃，這樣才能做到心中有數，花錢也才會有節制喔！

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-12:00燻鮭紅

開運方位：正東方向

水瓶座

依賴性較強，承受能力大大降低。

整體運：★★★☆☆

對另一半有種強烈的依賴心理，凡事都想問問對方的意見，這樣會讓對方有種太膩的感覺。表現出較強的責任心，渴望得到他人的肯定，並以此作為工作動力，顯得幹勁十足。

愛情運：★★☆☆☆

問題有點棘手，容易懷疑對方在外面亂放電！

事業運：★★★★☆

對新鮮刺激的事情比較偏愛，即便是工作中出現了強勁對手，也不會畏懼，越有壓力越能激發你的鬥志。

財運：★★★☆☆

消費慾望強烈，追求高品質生活，花費自然不小。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：13:00-15:00檸檬綠

開運方位：正北方向

雙魚座

說到不如做到！

整體運：★★★★☆

工作有條不紊的進行，提出的方案或建議易被上層所採納。生意之人，人氣較旺，在交易時多留意對方的反應。感情上易被另一半誤解，發生口角的機率高，須及時、積極地處理，才能化解誤會。

愛情運：★★☆☆☆

感情上有點鬱悶，容易為對方煩惱傷神；別小題大作，更別吃醋吃過頭囉！

事業運：★★★★★

事業運超級旺，頭腦非常的清晰，多能做出正確的推理，瞬間掌握重點來做事，所以效率特別高。

財運：★★★★☆

財運好得令人羨慕，只要積極地運作，得財特別順心，對商務、業務、開發工作者的影響較大。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：17:00-18:00大理石灰

開運方位：東南方向



更多命理分析，請前往 科技紫微網

每日星座運勢

相關新聞

每日星座運勢／雙子遇見事業的伯樂 得財見好就收

2020-10-29 牡羊座 顯得有些慵懶，行動力不足。 整體運：★★☆☆☆ 工作辛苦在所難免，為緩解壓力而把時間拉得過長，這樣反而有偷懶的嫌疑，小心被上司盯上！資金有了一定的積累

搶救婚姻靠「這台」！全因雙魚愛偷懶、金牛最務實？

在現代社會中，雙薪家庭很普遍，要在工作之餘抽空處理家庭瑣事，常讓人感到分身乏術。因此，網路上才會有句話說：「搶救婚姻靠三機」。為了避免讓自己或另一半太勞累，這次科技紫微網就來化身購物達人，為你推薦適合的專屬機種。12星座的老爺、夫人們，想讓婚姻更美滿，別忘了參考一下喔！

每個人的生命中都有一畝一畝的田，你想用它來種什麼? - 談談你不太熟的「四化」

星曜、宮位與四化的適當搭配，確實能讓我們在某個領域可以得到我們所想要的。但是星曜的廟旺與否，也代表了這些成果的豐碩程度以及時效性。

11月財運最旺的五大星座：處女驚喜意外之財、雙魚財運事業旺

擁有好的智慧，就是希望能為自己賺進大把鈔票；學習良好技能，就是希望能讓自己有好的生活。有人一生汲汲營營，為的就是財富，若能有好運，就能事半功倍。看看自己的星象，掌把自己的運勢，若能順勢而為，將能輕鬆自在。下面就來看看誰會是2020年11月財運最旺的星座。

看不出來？外表光鮮亮麗 內心勤儉持家的4大生肖

勤儉持家就一定要蓬頭垢面嗎？當然不是。追求光鮮亮麗就一定會敗家嗎？倒也不一定。今天，科技紫微網就來跟大家一起探討，哪些生肖外表看起來時尚優雅，其實很節省、從不亂花錢？

11月生命靈數運勢分析：繞到另一邊去一探虛實 驗證腦海所見的真偽

別困於己見，一己之見讓世界荒蕪無盡無邊， 若你覺得豐盛與華美總在對面， 別只在原本這邊，你更得繞到另一邊，去一探虛實，驗證腦海所見的真偽。

個性不爭不搶，卻受小人所害的命格

曾子曰：「吾日三省吾身」。在反省之中，我們不只修正自己的行為，也包括省思自己對別人的態度。很多人在反省中發現，自己的個性明明不爭不搶，卻還是常受小人所害，到底怎麼回事？如何調適個性，才能近貴人遠小人？今天，科技紫微網從紫微斗數的角度，為大家分析哪些命格容易受小人所害。

心理測驗／板凳還是數字？ 探知自己內心的優點

天生我材必有用，你是否還藏有連自己都不知道的天賦，尚未展現出來呢？日本媒體「TRILL」近日就分享，透過一則心理測驗，可以知道你的優點在哪。

不只星期一特別悶！哪些星座容易有職場憂鬱？

每次度過了美好的週休二日，進入週一時，想必上班族都是精神不濟、意志消沉。不過，有些人的鬱悶不只在星期一發作，而是經常會出現職場憂鬱，究竟怎麼回事呢？哪些星座最容易有職場憂鬱？科技紫微網來為大家分析，身為上班族的你一定要仔細閱讀喔！

唐綺陽星座運勢週報：雙魚有機會遇天菜 魔羯聊心事助健康

水逆天蠍到天秤，容易遇見故人或3C產品故障，水星天秤，意識到結盟、合作及人際關係的重要性，水逆天秤，對關係之間做重新的評估，影響到事業架構或人際關係的分合。金星進天秤，週三前金星處女衝刺，易發生物品損壞或關係生變的情形，可為合作關係做出正確的選擇。木冥與木土合相更靠近，大眾感受到壓力及政治情勢的緊張，社會震動值得關注。日天蠍對分天王金牛，有機會遇到怪人或事情狀況多。

殺破狼周運勢／白羊有機會和前任復合 2星座小心無預警被裁

白羊座感情運方面，水星退行回感情宮位，金星也同時進入感情宮位，與前情人舊情復燃，雙方都有復合的共識。某些白羊座則是重逢曾經非常喜歡的人，當初沒能與對方表白，此時再也不會放棄追求的機會。

崩潰水逆！11月3大好運星座 雙子脫單、摩羯工作運旺

前些日子經過水逆的「逆襲傷害」，有種浴火重生的感覺，在經過風波之後，更珍惜安逸、平穩生活，也讓自己的心能夠平靜下來。以下...

熱門新聞

4步驟現賺500元！千萬張「住宿進擊券」申請辦法一次看

只賣1天！頂呱呱明星套餐　一次吃呱呱包＋雞腿＋薯條

腦傷昏迷不醒不放棄希望！暖夫300多天陪伴終喚醒愛妻

恐又有颱風！ 吳德榮：「天鵝」颱風最快今晚成形

微風南山「蟹舞」結束營業！連20天辦「終極派對」 波士頓龍蝦5折

鋼軌焊接處裂19公分！ 台鐵曝苦衷：斷軌無法完全避免

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。