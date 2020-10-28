每日星座運勢／金牛今天不妨陪家人 工作得他人助

2020-10-28

牡羊座

多與好友聯繫，可增進感情。

整體運：★★☆☆☆

忙裡忙外不得閒，和伴侶聚少離多。工作較不順利，易感壓力，會有逃避的心理，內心煩亂。今天很適合跟家人交流，說說心事，聊聊家常，特別容易獲得長輩的關心和照顧唷。

愛情運：★★☆☆☆

有機會與暗戀的對象接觸，別害羞，這是個很好的機會，主動示意會有不錯的結果！

事業運：★★☆☆☆

面對他人刻意的打擊或競爭失利，無力感會讓你變得頹廢消沉，失去還擊的信心。

財運：★★★☆☆

沒有特殊專長者，求財宜採取保守策略。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：19:00-20:00咖啡棕

開運方位：正北方向

金牛座

今天不妨陪陪家人。

整體運：★★★★★

快要失去才會感到有些慌亂，幸好對方仍放不下這段感情，可也需要自己多做些改變才能留得住他。以他人的經驗作為自己投資的標的並非明智之舉，且今天的財運平平，難有突破。工作上易得他人相助，進步頗為明顯。

愛情運：★★★★☆

這麼棒的愛情運，最適合去約會囉！主動邀請心上人去喝杯咖啡吧，藉此良機談情說愛一番！單身者也要去外面晃晃，製造多一點的機會！

事業運：★★★★☆

今日事業還不錯，忙碌中有收穫，而且能順心如意地按照自己的進度進行，解決事情的能力也會強一點。

財運：★★★★☆

財運旺盛，易有樂觀進帳，吃香喝辣、錢財露白易惹人眼紅。

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：15:00-17:00深茄紫

開運方位：西北方向

雙子座

停止你的抱怨。

整體運：★☆☆☆☆

工作遇到問題時你會比較愛發牢騷，抱怨不會讓你解決問題，積極面對才是解決的關鍵；與兄弟姐妹相處時千萬別發生口角，以免破壞感情；投資理財上順其自然，愛理不理，小心因此而漏財。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運不佳，要謹防朋友給你出的愛情餿主意，易給你造成感情困擾。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，容易感覺疲倦，因而做事情出現三分鐘熱度的情況。

財運：★☆☆☆☆

雖然節儉，但該送禮、請客來攀關係時也不會手軟。

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：17:00-19:00羽絨白

開運方位：西南方向

巨蟹座

心情不錯，注意外出安全。

整體運：★★★★☆

今天戀情有上升趨勢，逛逛玉石市場，買對情侶吊飾，能讓彼此情投意合。財運方面表現比較平穩，投資上不會出現什麼變動，收入穩定。工作方面比較順遂，與同事合作相當有默契，易有突破性的成果。

愛情運：★★★★☆

桃花盛開，單身者有機會與成熟類型的異性結緣，對方的細心關懷讓你很感動。

事業運：★★★★☆

這是你展現不凡見識的大好時機，你對管理提出的新穎理念，可望獲得公司高層的接受。

財運：★★★☆☆

死守著錢會很痛苦喔！不如開開心心的去吃一頓，買點喜歡的小東西來犒賞自己。

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：23:00-24:00萊姆黃

開運方位：正北方向

獅子座

運勢波動較大，需能適應起伏。

整體運：★★★☆☆

友情面臨考驗，覺得朋友有些小家子氣，因一點點小事就會鬧得不愉快，其實仔細想想也不全是別人的錯，你也要多注意自己的言行！將更多的精力投入事業，令自己沉浸在工作中會很有收穫。

愛情運：★★★☆☆

戀愛已步入成熟期的戀人，兩人可規劃一下未來，商討結婚事宜。

事業運：★★★☆☆

適合嘗試一些具有挑戰性的工作，雖終日勞碌，但能激起你的鬥志，也頗有成效。

財運：★★☆☆☆

今天最好別想買樂透的事，容易受到周圍環境的影響而判斷失誤。

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00蕃茄紅

開運方位：正西方向

處女座

富有幽默感，讓你人際關係極佳。

整體運：★★★☆☆

即使工作中出現失誤，也會有貴人幫你打圓場，進而讓你化險為夷。感情方面，單身者今天會收到意外驚喜，有機會展開一段新戀情。多參加晚上的聚會，易彰顯自己幽默詼諧的一面。

愛情運：★★★★☆

在跟伴侶相處時，大方分享你的想法和情緒，可迅速增進彼此感情。

事業運：★★★☆☆

多參加同事間的互動活動，會讓你快速融入群體，這樣也更有利於團隊精神的發揮。

財運：★★☆☆☆

今日金錢上恐受到外力的干擾而產生錯誤的決定，例如：被人慫恿等等。

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：07:00-09:00芙蓉晶粉

開運方位：正南方向

天秤座

心情開朗的一天，自信心十足。

整體運：★★★★☆

能在平淡的感情生活中享受愛情的甜蜜，感覺恬逸。貴人運不錯，會得到許多幫助，無論是財力還是經驗方面，都會有人願意向你伸出援手。工作無太大變化，可做好行程安排，做好時間管理。

愛情運：★★★★☆

今日單身者容易在聚會中邂逅心動對象，志趣相投情意濃；有伴侶者與伴侶有說不完的情話。

事業運：★★★☆☆

事業普通，是個聽命行事的日子，不宜做任何重大的決定，只要把分內之事做好就行囉！

財運：★★★★☆

財運超旺之日，得財輕鬆不費力。有利憑藉敏銳的理財眼光，在股市上得財。

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：06:00-08:00萊姆黃

開運方位：西北方向

天蠍座

趕快行動起來，備足糧草。

整體運：★★☆☆☆

喜歡的人已經出現，卻難有進一步的發展機會，自己也不願吐露真情，因而只能獨自苦惱。逛街的興致大增，大包小包拎回家，錢包會因此瘦一大圈。合作夥伴非常出色，不用你幫忙便能將事情做得完美。

愛情運：★★☆☆☆

單身者顯得清高，對異性的主動邀約很不屑，容易嚇跑桃花；戀愛中的人易獲得戀人關心。

事業運：★★☆☆☆

雜事繁多，會讓你感覺手忙腳亂。別給自己太大的壓力，對於他人的額外要求盡量委婉拒絕。

財運：★★☆☆☆

賺錢意識強烈，為錢而四處奔忙，但財運較弱，不宜投機。

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：11:00-12:00珍珠白

開運方位：西南方向

射手座

給自己今後的發展認真做個規劃。

整體運：★★★☆☆

特別提醒男士朋友，即使你的女伴說送花是一種浪費，也要深信沒有哪個女人不會希望收到情人送的花；今天創意思維活躍，設計工作者可要好好把握稍縱即逝的靈感；多給自己一些時間，讓自己安靜的思考往後的感情道路該如何走。

愛情運：★★★☆☆

愛情運一般，小心因異性朋友而損財。

事業運：★★★★★

今日事業上有坐享其成、事半功倍的好運，真是一帆風順、心想事成呢。

財運：★★☆☆☆

金錢上小麻煩多多，不利投機或賭博。盡量不要進行金錢交易，出錯機率高。

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：17:00-19:00蜜瓜黃

開運方位：西北方向

摩羯座

自我調適，保持良好心態。

整體運：★★☆☆☆

與普通異性關係能保持在很恰當的位置，與戀人的關係也很穩定。下班前會有突如其來的事情需要臨時處理，造成心情煩躁，平和對待便能順利完成。與久未聯繫的朋友通上電話，勾起許多往日的回憶，讓你很開心。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會與心儀的對象相遇，可在聊天的過程中瞭解對方；已婚者進感情進展平順。

事業運：★★☆☆☆

在工作上易受挫折，內心的不平靜讓你覺得周圍的人事物都是針對你。

財運：★★☆☆☆

財運不如意，不宜買賣。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：07:00-09:00桐花白

開運方位：正西方向

水瓶座

人緣優，易得助力。

整體運：★★★★☆

交際應酬較多，會在玩樂中結識不少新朋友。在愛情上有逢場作戲的傾向，想獲得真情不易；已婚者要小心另一半吃醋、耍脾氣。運勢對求職者特別有利，應徵時無需刻意打扮，只要表現出你的能力就好。

愛情運：★★☆☆☆

過度的堅持己見容易破壞雙方的和諧關係，遇到爭執時，不要急著辯解或撇清，先冷靜下來再作處理。

事業運：★★★★☆

開發突破的力量很強，特別有利於技術、業務開發，易有實質性的收穫。

財運：★★★☆☆

今日宜節儉，把錢用到刀口上。大手大腳易面臨財務危機。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：16:00-18:00嫩芽綠

開運方位：東北方向

雙魚座

今天宜外出。

整體運：★★★☆☆

單身者易在夜店、舞廳等娛樂場所遇到讓自己著迷的異性；炒股的人不要只盯著家裡的電腦螢幕，去證券市場看看會收穫更多行情和新資訊；工作比較馬虎，雖然不至於對公司造成嚴重損失，但留給上司和同事的印象不太好。

愛情運：★★★★☆

已婚者少在約會時談工作，小心把氣氛弄糟；單身者多參加娛樂活動，有機會發生新戀情。

事業運：★★☆☆☆

努力克制你的魯莽和衝動，做決定前盡量徵求他人意見，集思廣益比自己一意孤行要好。

財運：★★★☆☆

想賺錢又怕擔風險，經商者在沒有把握時不妨多請教高人，或者謀求有經驗的合作夥伴。

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：09:00-11:00硃砂紅

開運方位：西南方向





