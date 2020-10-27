每日星座運勢／水瓶行善助人交好運 愛情運勢旺盛
2020-10-27
牡羊座
強出頭吃虧的是自己。
整體運：★★★☆☆
適合跟戀人翻閱以往的照片，過去的點點滴滴立即浮現在眼前，心中倍感甜蜜；大筆金額的投資最好同有經驗的長輩商量，一昧的衝動投資只會得不償失；從事管理的人員，發現員工的問題應及時指出，否則問題將會蔓延。
愛情運：★★☆☆☆
戀愛中人少跟其他異性朋友有接觸，否則會引來情人的不滿及妒意。
事業運：★★★☆☆
思維活躍，表達嚴謹，很適合參與談判，但需注意在有利條件下，不宜太咄咄逼人。
財運：★★★☆☆
財來財去，不知道把錢花哪兒去了！
貴人星座：雙子座
幸運數字：2
吉時吉色：06:00-08:00珊瑚橙
開運方位：正南方向
金牛座
能用輕鬆愉悅的心態看待事物，一切都顯得十分美好。
整體運：★★★★☆
與心儀的對象相處，展現你的樂觀天性與熱情活力，很快就能征服對方的心。工作上會有新的任務讓你去完成，你對此興致勃勃，滿心歡喜地迎接挑戰。偏財運不錯，玩玩樂透會讓你獲得不少進帳。
愛情運：★★★☆☆
活躍的一天，穿得美美、帥帥的再出門，今天的你將成為自帶光環的人氣王。
事業運：★★★★☆
會有優異的工作表現！那份對事業的認真追求之心，讓你在不知不覺中充滿了個人魅力。
財運：★★★★☆
有合作機會，易名利雙收。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：7
吉時吉色：20:00-22:00深海藍
開運方位：正東方向
雙子座
生活平淡簡單，女生要特別注意健康。
整體運：★★☆☆☆
愛情較順利，與對方一起散步都會覺得甜蜜，有種倍受呵護的感覺。財運一般，生活過得很平淡，健康容易出現小紅燈，會有部分錢財支出。工作積極性較高，好心情讓你看起來充滿活力，效率不斷提高。
愛情運：★★★☆☆
把談情說愛的事先放一邊，宜把重心放在工作和自我充實上，才不會覺得寂寞。
事業運：★★★☆☆
會充分感受到同事間的競爭，只要你能發揮出自己的能力，就能在競爭中取得優勢。
財運：★☆☆☆☆
沒有從天而降的財運，應積極開源。今日可多出門走動，向親友打聽賺錢門路。
貴人星座：射手座
幸運數字：3
吉時吉色：17:00-18:00芙蓉晶粉
開運方位：正東方向
巨蟹座
為異性花錢的機會多，錢財流失但內心歡喜。
整體運：★★★☆☆
今天工作較順利，保證進度的同時，還可免除不必要的麻煩。愛情運佳，能很快融入到異性朋友圈中，易與活潑開朗、有表演才華的異性擦出愛情火花，只要對方有要求，會不惜傾囊相助，哪怕只是博得一笑。
愛情運：★★★★☆
容易看到伴侶可愛的一面，在活潑的氣氛中感情升溫；單身者多到熱鬧的場所，可有桃花際遇。
事業運：★★★☆☆
工作上有想法應及時與上司、同事溝通，但要注意自己的態度，別太急躁。
財運：★★☆☆☆
對錢財的判斷不準，易出錯。不適合與人有大筆資金來往，易蒙受損失。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：0
吉時吉色：17:00-19:00鈦晶金
開運方位：正南方向
獅子座
今天顯得感情用事。
整體運：★★☆☆☆
感性多情的一面突顯，單身者很容易投入一段感情。外界誘惑多，理性一些才好。工作需要面臨較大的挑戰，你顯得急躁，憑直覺判斷，在重大事情的處理上易出錯。多聽聽他人的意見，可讓工作進展更順利。
愛情運：★★★☆☆
已婚者別指揮另一半，對方會做得很好；單身者對心儀的對象多說甜言蜜語可打動對方。
事業運：★★☆☆☆
與人交往時須多控制下自己的情緒，注意下自己的言行，方可減少與同事間的摩擦。
財運：★★☆☆☆
今天損財大多是因為貪心，受人煽動而受騙、判斷錯誤造成的居多。
貴人星座：雙子座
幸運數字：2
吉時吉色：12:00-13:00瑪瑙黑
開運方位：西北方向
處女座
千萬別聽信謠言。
整體運：★☆☆☆☆
可千萬不能聽信無風險、高收益、「一夜暴富」的神話，一旦落入非法金融機構陷阱會讓你血本無歸；如有聽到關於另一半的風言風語，別急著對他興師問罪，弄清事實真相才是理智之舉；與朋友交往時，別太深入人家的隱私。
愛情運：★★☆☆☆
愛情運不錯，另一半很能理解你，你工作中的煩惱對方也能給予一定的幫助，讓你感動。
事業運：★☆☆☆☆
事業運不佳，要注意自己的言行舉止是否得宜，尤其是在說話方面，以免惹來口舌是非。
財運：★☆☆☆☆
勿將所有資產投入高風險的金錢遊戲，否則倘若失利，必定損失慘重。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：9
吉時吉色：19:00-20:00香吉士黃
開運方位：西北方向
天秤座
含糊其辭會讓人產生誤解。
整體運：★★★☆☆
鼓起勇氣把自己想要表達的意思說明白。把舊衣服拿去回收救濟，會有清除障礙、招來好運的功效。給人送禮的事情還需多揣摩對方的心思後再做決定，若對方心情不太好，你貿然送上的心意，對方會敏感地認為你別有用心哦。
愛情運：★★☆☆☆
戀愛運略差，男女間恐有意見不合或是對立的情形，感性點，少說點道理就沒事囉！
事業運：★★★★☆
事業運頗佳，新創意可望獲得認同，可按計劃推行，進展順利，收獲不少。
財運：★★★☆☆
一旦賭念、貪念一起，損失會是大筆的唷！
貴人星座：天蠍座
幸運數字：7
吉時吉色：10:00-12:00橄欖綠
開運方位：東北方向
天蠍座
一些新的改變會讓你收益良多。
整體運：★★★★☆
今天財運比較不錯，敢於冒險又心思細膩的你適合發展全新的投資方式。事業上的發展比較順利，新的合作方案會讓你充滿了鬥志。換個環境、換一種新的姿勢，視覺和感官的刺激會讓你的性慾高漲，與他在翻雲覆雨中用身體和靈魂感受彼此的愛。
愛情運：★★★★★
今日特別思念心上人，很想看看對方、抱抱對方喔！單身者有機緣遇到欣賞你的對象。
事業運：★★★☆☆
忙得暈頭轉向，會希望自己有三頭六臂或是會分身術，才不至於讓你感到既忙碌又狼狽。
財運：★★★★☆
在投資上不宜太保守，該出手時就出手！
貴人星座：天蠍座
幸運數字：3
吉時吉色：04:00-06:00和闐玉白
開運方位：西南方向
射手座
別讓自己太懶散，做好工作規劃。
整體運：★★★☆☆
享受被人疼愛的感覺，沉浸在愛情的甜蜜裡，將對方看作愛情的唯一。投資中會有小小斬獲，因為受困於禮節人情，會有小筆的錢財支出。工作狀態不佳，容易犯困，需有人從旁提醒才會變得積極一些。
愛情運：★★★☆☆
感情運平平，已婚者想拉近與另一半的距離，需付出更多的關心。
事業運：★★☆☆☆
工作壓力較大，容易把壞情緒帶到工作中，應做好自我調節，以防因此影響工作進度。
財運：★★★☆☆
別把錢抓得太緊，當用則用。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：0
吉時吉色：19:00-21:00香檳金
開運方位：西北方向
摩羯座
生活重心有所偏移，要小心兼顧！
整體運：★★★★☆
把工作看得過重並非壞事，可為了工作而冷落身邊的朋友，則會令你失去一些認識異性朋友的機會，要知道紅娘就是他們其中的一位！財運不錯，有機會結識一些專業人士，對你的投資之路大有裨益。
愛情運：★★★☆☆
戀愛運平平，與戀人溝通交流時，少說挑剔、埋怨的話，以免引發口角。
事業運：★★★★☆
遇到難題時不妨多與公司異性職員交談，有助你解決疑問或萌生新的創意。在談判、簽約時，也容易得到異性的助力。
財運：★★★★☆
會因為人脈廣而較輕鬆的賺取財富。記得好好酬謝幫助自己的人！
貴人星座：金牛座
幸運數字：2
吉時吉色：18:00-20:00瑪瑙黑
開運方位：正東方向
水瓶座
多行善助人可交好運。
整體運：★★★★★
愛情運看好，之前新結識的異性，今天可望有進一步的發展；諸多事情可交付信賴的人去辦，將減輕你不少負擔；拿出一部分資金捐助慈善機構，幫助那些需要幫助的人，你必有福報！
愛情運：★★★★☆
愛情運勢旺盛，情慾也隨之增高，單身者易有浪漫的際遇，有機會開展一段愛情故事。
事業運：★★★★☆
事業運不錯，能夠逐步完成計劃中的事情，有空檔時，也可跟同事好好互動一下。
財運：★★★★☆
適合開發財源的好日子。股票族有利採取短線進出的策略，小賺即可，別貪心。
貴人星座：處女座
幸運數字：8
吉時吉色：22:00-24:00薰衣草紫
開運方位：西南方向
雙魚座
宜安穩求財。
整體運：★★☆☆☆
工作中會產生投機取巧的想法，最好還是摒棄的好，以免適得其反給同事留下不好的印象。戀愛者會遇上一些不小的危險，但是伴侶敏銳的觀察力讓你免於遇險，你會更加依戀對方。財運一般，投資風險較大，宜觀望為妙。
愛情運：★★★☆☆
單身者易在聚會中遇到聊得來的異性朋友，不僅聊得開心，還有機會譜出一段戀曲喔！
事業運：★☆☆☆☆
事業運不佳，一點小事都會讓你不高興，不太願意配合別人卻偏偏非配合不可，是有點委屈啦！
財運：★★★☆☆
金錢周轉不過來可向親友尋求援助。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：2
吉時吉色：10:00-12:00寶石藍
開運方位：東北方向
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