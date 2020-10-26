每日星座運勢／獅子別拒絕朋友邀請 以免錯過桃花

2020-10-26

牡羊座

靈感豐富的日子，宜好好利用。

整體運：★★★☆☆

若想要讓另一半感受到你的情意，不妨動手製作一些小禮物送給對方，既能增進感情又能讓對方有意外驚喜。投資運一般，多與人交流、溝通，才有機會從他人口中得到有用的商機。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中人少跟其他異性朋友互動接觸，否則易引來情人的不滿及妒意。

事業運：★★★★☆

公關、談判能獲得意外援助，若能更注重細節方面的考量，用人格魅力去吸引對方，效果會更好。

財運：★★★☆☆

小心投資，避免高風險投資。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00鈦晶金

開運方位：東北方向

金牛座

適合放鬆身心，別給自己太大的壓力。

整體運：★★☆☆☆

今天感覺不太順利，另一半會因為一點小事而與你爭吵，讓你心煩，減少與對方相處的時間可避免許多不愉快。工作遇到瓶頸，讓你難以施展，向同事求援可扭轉局勢。可以花些錢享受一番，擺脫煩惱。

愛情運：★★☆☆☆

有什麼話就直接告訴另一半，吞吞吐吐的會讓對方很反感唷！

事業運：★☆☆☆☆

遇到突發事件機率高，容易暴露固執的一面，應聽聽上司和同事的意見才會有進步。

財運：★★★☆☆

注意貪小便宜的心態，易導致因小失大的危機。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：21:00-23:00墨玉綠

開運方位：正北方向

雙子座

保持平和的心態，可提升運氣。

整體運：★★★★☆

學生族由於太急躁而作業馬虎完成的情況較多，會讓老師留下不好的印象，凡事過猶不及，耐心一點才好。今天財運普通，太招搖會破財，要留意手上的皮包。抽些時間打掃房間，可讓你的運氣提升。

愛情運：★★★★☆

單身者只要主動與異性接觸，就有機會遇到有緣人。有伴侶者多黏著對方，易有被呵護的感覺。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，動力不太足夠，有點怕壓力，做事情會有點迷糊呢！

財運：★★★☆☆

適合保守理財的一天，採取簡單的理財方式，降低瑣碎複雜的程序，就能夠管理好當日的金錢了。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：08:00-09:00鈦晶金

開運方位：正西方向

巨蟹座

自信才能提升運勢。

整體運：★☆☆☆☆

財運很遜，高風險性的投資最好能暫時擱置，另外對於財產的保管也要確實做好，以免破財；在追求所愛時應表現得自信一些，平等的心理地位才不會導致兩人的差距拉大；事業上如果表現不夠自信，會讓整個團隊都失去戰鬥力。

愛情運：★★☆☆☆

你是否不知不覺吸引了別人的眼光？沒意思的話可別胡亂放電，和異性保持距離才好。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，心態上特別的不穩定，情緒性的反應很多，盡可能讓自己獨處，多少可以避免外力的干擾！

財運：★☆☆☆☆

賺錢辛苦，金錢支出頻繁。要注意，若一意孤行、過度貪心恐會破財！

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：14:00-15:00鉑金灰

開運方位：正西方向

獅子座

好運不斷，做事特別得心應手。

整體運：★★★★★

千萬不要拒絕朋友的邀請，不然會錯過桃花哦！工作熱情高漲，朋友、同事對你抱持較強的信任感，要好好維繫這種信任。有獲得一筆小財的機會，不要太貪心，不然有得不償失的危險。

愛情運：★★★★★

詩情畫意的一天，約著心上人去森林、湖畔或郊區的咖啡廳坐坐吧！

事業運：★★★★☆

今日是個忙碌的工作天，想辦法讓自己忙一點才不會心虛；可是，做事情要用對方法，才會達到良好的功效！

財運：★★★★☆

易有豐厚的錢財入帳。手氣不錯，可以小賭一把，買樂透、彩券，抽獎等，中獎機率高。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：14:00-16:00芥末黃

開運方位：東南方向

處女座

很有威嚴的一天，組織、管理能力易獲得表現。

整體運：★★★★☆

今天你表現出優秀的領導才能，管理者知人善用又敢於授權，易獲得部屬的尊重，讓你的工作進行得異常順利。單身者與年長的異性較有緣，多留意職場中成熟穩重的異性，遇到有緣人的機率高。

愛情運：★★★★☆

約會時，想要迷昏對方嗎？微笑可是最有利的武器！

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，只要口風緊一點，少說話多做事，自可平順度過。

財運：★★★★☆

眼光不錯，易買到稱心如意的東西。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：17:00-18:00辣椒紅

開運方位：正西方向

天秤座

多思考，以免做出錯誤判斷。

整體運：★★☆☆☆

感情上，今天處事過於固執，很容易因為一點小事與對方發生摩擦。投資上今天適宜學習觀察，默默地分析研究，才能確保有個良好開端。工作上你的努力難以得到上司的認同，需多反省自我。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中的人在一起的時間增多，易在金錢方面有爭執，少談論這方面的話題方可相安無事。

事業運：★★☆☆☆

似乎找不到讓你勇往直前的目標，內心感到迷惘。千萬別悲觀，調整好心態。

財運：★★★☆☆

錢財來的快去的也快，注意理財。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：16:00-18:00珍珠白

開運方位：正西方向

天蠍座

感性的一面突顯，處事不夠冷靜。

整體運：★★★☆☆

事業、財運較弱，容易因感情用事而損失錢財，在工作或交易時，應保持清醒的頭腦。愛情運佳，無追求對象者可以請朋友幫忙介紹，有機會結識不錯的對象；有心儀對象者則可先從對方的家人入手，效果顯著。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人感情持續升溫，一切都在朝著好的一面穩定發展，不妨多製造浪漫情境。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，問題很多，搞得自己烏煙瘴氣，務必冷靜下來，不然容易發飆喔！

財運：★★☆☆☆

財運不太穩定。金錢入帳順利時，要特別小心麻煩尾隨在後。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：22:00-23:00咖啡棕

開運方位：西南方向

射手座

群策群力才是上策。

整體運：★★★★☆

長輩的提攜讓工作中的你無往不利，延宕已久的計劃現在拿出來討論最合適不過了；目前沒有伴侶的人身邊會有不錯的對象出現，也許下一段戀情就從今天開始；家庭聚會具有消除煩悶的強大功能，記得多與家人交流互動。

愛情運：★★★☆☆

有利付出的日子，有伴侶者可為對方製造一些小浪漫、小驚喜；單身者助人為樂，可交好運。

事業運：★★★★★

事業運特優，有喜訊傳出，例如升遷，或是被賦予重責大任；總之，是容易受到重用的一天啦！

財運：★★★☆☆

金錢流動性較強，有左進右出的跡象，而且今日對錢特別愛計較，得失心重了點。

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-12:00遠洋藍

開運方位：東南方向

摩羯座

遇到問題，不宜找同齡之人商量。

整體運：★★☆☆☆

工作上雖然遭遇對手的阻撓，暫時有點困擾，但是找年齡大一些有經驗的人談談，可為你將損失減少到最少，並且可以因禍得福。而身邊的同齡之人欠缺理智，七嘴八舌只會出餿主意，要有自己的主見才好。

愛情運：★★☆☆☆

對另一半的態度較冷淡，這會讓對方很難受，你的內心不痛快，應多與另一半溝通才好喔！

事業運：★★★☆☆

自尊心過強，難以接受上司或同事的批評，犯了錯也會想辦法推拖責任。

財運：★★☆☆☆

事業不定，財源不開。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：07:00-08:00深茄紫

開運方位：正北方向

水瓶座

開心的時刻需自己用心製造。

整體運：★★★☆☆

社交運較好，把朋友都請到家中舉辦一個家庭Party，既可以談天說地又可以增進友誼，兩全其美。財運一般，雖然耗費了一些錢財，但也收獲不少。在家中書櫃上擺上一盆綠色的植物，會有提升運氣的效果！

愛情運：★★★★☆

愛情運很不錯，向愛慕的對象放出強力的電波吧，會上演一場轟轟烈烈的戀愛喔！

事業運：★★☆☆☆

工作上易有小狀況發生，必須冷靜應對，對於突發狀況切勿表現得不耐煩。

財運：★★★☆☆

財運不錯，但別因賺大錢四處奔波勞碌而忘了自己的身體健康，身體是革命的本錢喔！

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：13:00-14:00羽絨白

開運方位：西南方向

雙魚座

走累了不妨歇歇。

整體運：★★★☆☆

有機會在商務洽談中找到和自己共鳴的人士，把酒言歡的快樂難以言表；情人間互動默契十足，單身者有望在派對中開展新戀情；一些無法預料的突發事件的出現，會降低理財人士的投資熱情，停下腳步總結一下未嘗不是好事。

愛情運：★★★★☆

單身者多與年輕的朋友接觸，容易遇到心儀的對象；戀愛中的人開始規劃以後的生活。

事業運：★★★☆☆

遇到麻煩時容易急躁，難以做出明確判斷。

財運：★★★☆☆

借貸應小心，提防上當受騙。

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：13:00-14:00芥末黃

開運方位：正北方向





