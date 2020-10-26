每日星座運勢／獅子別拒絕朋友邀請 以免錯過桃花
2020-10-26
牡羊座
靈感豐富的日子，宜好好利用。
整體運：★★★☆☆
若想要讓另一半感受到你的情意，不妨動手製作一些小禮物送給對方，既能增進感情又能讓對方有意外驚喜。投資運一般，多與人交流、溝通，才有機會從他人口中得到有用的商機。
愛情運：★★☆☆☆
戀愛中人少跟其他異性朋友互動接觸，否則易引來情人的不滿及妒意。
事業運：★★★★☆
公關、談判能獲得意外援助，若能更注重細節方面的考量，用人格魅力去吸引對方，效果會更好。
財運：★★★☆☆
小心投資，避免高風險投資。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：2
吉時吉色：10:00-12:00鈦晶金
開運方位：東北方向
金牛座
適合放鬆身心，別給自己太大的壓力。
整體運：★★☆☆☆
今天感覺不太順利，另一半會因為一點小事而與你爭吵，讓你心煩，減少與對方相處的時間可避免許多不愉快。工作遇到瓶頸，讓你難以施展，向同事求援可扭轉局勢。可以花些錢享受一番，擺脫煩惱。
愛情運：★★☆☆☆
有什麼話就直接告訴另一半，吞吞吐吐的會讓對方很反感唷！
事業運：★☆☆☆☆
遇到突發事件機率高，容易暴露固執的一面，應聽聽上司和同事的意見才會有進步。
財運：★★★☆☆
注意貪小便宜的心態，易導致因小失大的危機。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：9
吉時吉色：21:00-23:00墨玉綠
開運方位：正北方向
雙子座
保持平和的心態，可提升運氣。
整體運：★★★★☆
學生族由於太急躁而作業馬虎完成的情況較多，會讓老師留下不好的印象，凡事過猶不及，耐心一點才好。今天財運普通，太招搖會破財，要留意手上的皮包。抽些時間打掃房間，可讓你的運氣提升。
愛情運：★★★★☆
單身者只要主動與異性接觸，就有機會遇到有緣人。有伴侶者多黏著對方，易有被呵護的感覺。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，動力不太足夠，有點怕壓力，做事情會有點迷糊呢！
財運：★★★☆☆
適合保守理財的一天，採取簡單的理財方式，降低瑣碎複雜的程序，就能夠管理好當日的金錢了。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：9
吉時吉色：08:00-09:00鈦晶金
開運方位：正西方向
巨蟹座
自信才能提升運勢。
整體運：★☆☆☆☆
財運很遜，高風險性的投資最好能暫時擱置，另外對於財產的保管也要確實做好，以免破財；在追求所愛時應表現得自信一些，平等的心理地位才不會導致兩人的差距拉大；事業上如果表現不夠自信，會讓整個團隊都失去戰鬥力。
愛情運：★★☆☆☆
你是否不知不覺吸引了別人的眼光？沒意思的話可別胡亂放電，和異性保持距離才好。
事業運：★☆☆☆☆
事業運不佳，心態上特別的不穩定，情緒性的反應很多，盡可能讓自己獨處，多少可以避免外力的干擾！
財運：★☆☆☆☆
賺錢辛苦，金錢支出頻繁。要注意，若一意孤行、過度貪心恐會破財！
貴人星座：金牛座
幸運數字：8
吉時吉色：14:00-15:00鉑金灰
開運方位：正西方向
獅子座
好運不斷，做事特別得心應手。
整體運：★★★★★
千萬不要拒絕朋友的邀請，不然會錯過桃花哦！工作熱情高漲，朋友、同事對你抱持較強的信任感，要好好維繫這種信任。有獲得一筆小財的機會，不要太貪心，不然有得不償失的危險。
愛情運：★★★★★
詩情畫意的一天，約著心上人去森林、湖畔或郊區的咖啡廳坐坐吧！
事業運：★★★★☆
今日是個忙碌的工作天，想辦法讓自己忙一點才不會心虛；可是，做事情要用對方法，才會達到良好的功效！
財運：★★★★☆
易有豐厚的錢財入帳。手氣不錯，可以小賭一把，買樂透、彩券，抽獎等，中獎機率高。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：1
吉時吉色：14:00-16:00芥末黃
開運方位：東南方向
處女座
很有威嚴的一天，組織、管理能力易獲得表現。
整體運：★★★★☆
今天你表現出優秀的領導才能，管理者知人善用又敢於授權，易獲得部屬的尊重，讓你的工作進行得異常順利。單身者與年長的異性較有緣，多留意職場中成熟穩重的異性，遇到有緣人的機率高。
愛情運：★★★★☆
約會時，想要迷昏對方嗎？微笑可是最有利的武器！
事業運：★★★☆☆
今日事業運平平，只要口風緊一點，少說話多做事，自可平順度過。
財運：★★★★☆
眼光不錯，易買到稱心如意的東西。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：2
吉時吉色：17:00-18:00辣椒紅
開運方位：正西方向
天秤座
多思考，以免做出錯誤判斷。
整體運：★★☆☆☆
感情上，今天處事過於固執，很容易因為一點小事與對方發生摩擦。投資上今天適宜學習觀察，默默地分析研究，才能確保有個良好開端。工作上你的努力難以得到上司的認同，需多反省自我。
愛情運：★★☆☆☆
戀愛中的人在一起的時間增多，易在金錢方面有爭執，少談論這方面的話題方可相安無事。
事業運：★★☆☆☆
似乎找不到讓你勇往直前的目標，內心感到迷惘。千萬別悲觀，調整好心態。
財運：★★★☆☆
錢財來的快去的也快，注意理財。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：6
吉時吉色：16:00-18:00珍珠白
開運方位：正西方向
天蠍座
感性的一面突顯，處事不夠冷靜。
整體運：★★★☆☆
事業、財運較弱，容易因感情用事而損失錢財，在工作或交易時，應保持清醒的頭腦。愛情運佳，無追求對象者可以請朋友幫忙介紹，有機會結識不錯的對象；有心儀對象者則可先從對方的家人入手，效果顯著。
愛情運：★★★★☆
戀愛中的人感情持續升溫，一切都在朝著好的一面穩定發展，不妨多製造浪漫情境。
事業運：★★☆☆☆
事業運略差，問題很多，搞得自己烏煙瘴氣，務必冷靜下來，不然容易發飆喔！
財運：★★☆☆☆
財運不太穩定。金錢入帳順利時，要特別小心麻煩尾隨在後。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：9
吉時吉色：22:00-23:00咖啡棕
開運方位：西南方向
射手座
群策群力才是上策。
整體運：★★★★☆
長輩的提攜讓工作中的你無往不利，延宕已久的計劃現在拿出來討論最合適不過了；目前沒有伴侶的人身邊會有不錯的對象出現，也許下一段戀情就從今天開始；家庭聚會具有消除煩悶的強大功能，記得多與家人交流互動。
愛情運：★★★☆☆
有利付出的日子，有伴侶者可為對方製造一些小浪漫、小驚喜；單身者助人為樂，可交好運。
事業運：★★★★★
事業運特優，有喜訊傳出，例如升遷，或是被賦予重責大任；總之，是容易受到重用的一天啦！
財運：★★★☆☆
金錢流動性較強，有左進右出的跡象，而且今日對錢特別愛計較，得失心重了點。
貴人星座：金牛座
幸運數字：5
吉時吉色：10:00-12:00遠洋藍
開運方位：東南方向
摩羯座
遇到問題，不宜找同齡之人商量。
整體運：★★☆☆☆
工作上雖然遭遇對手的阻撓，暫時有點困擾，但是找年齡大一些有經驗的人談談，可為你將損失減少到最少，並且可以因禍得福。而身邊的同齡之人欠缺理智，七嘴八舌只會出餿主意，要有自己的主見才好。
愛情運：★★☆☆☆
對另一半的態度較冷淡，這會讓對方很難受，你的內心不痛快，應多與另一半溝通才好喔！
事業運：★★★☆☆
自尊心過強，難以接受上司或同事的批評，犯了錯也會想辦法推拖責任。
財運：★★☆☆☆
事業不定，財源不開。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：2
吉時吉色：07:00-08:00深茄紫
開運方位：正北方向
水瓶座
開心的時刻需自己用心製造。
整體運：★★★☆☆
社交運較好，把朋友都請到家中舉辦一個家庭Party，既可以談天說地又可以增進友誼，兩全其美。財運一般，雖然耗費了一些錢財，但也收獲不少。在家中書櫃上擺上一盆綠色的植物，會有提升運氣的效果！
愛情運：★★★★☆
愛情運很不錯，向愛慕的對象放出強力的電波吧，會上演一場轟轟烈烈的戀愛喔！
事業運：★★☆☆☆
工作上易有小狀況發生，必須冷靜應對，對於突發狀況切勿表現得不耐煩。
財運：★★★☆☆
財運不錯，但別因賺大錢四處奔波勞碌而忘了自己的身體健康，身體是革命的本錢喔！
貴人星座：處女座
幸運數字：1
吉時吉色：13:00-14:00羽絨白
開運方位：西南方向
雙魚座
走累了不妨歇歇。
整體運：★★★☆☆
有機會在商務洽談中找到和自己共鳴的人士，把酒言歡的快樂難以言表；情人間互動默契十足，單身者有望在派對中開展新戀情；一些無法預料的突發事件的出現，會降低理財人士的投資熱情，停下腳步總結一下未嘗不是好事。
愛情運：★★★★☆
單身者多與年輕的朋友接觸，容易遇到心儀的對象；戀愛中的人開始規劃以後的生活。
事業運：★★★☆☆
遇到麻煩時容易急躁，難以做出明確判斷。
財運：★★★☆☆
借貸應小心，提防上當受騙。
貴人星座：射手座
幸運數字：4
吉時吉色：13:00-14:00芥末黃
開運方位：正北方向
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