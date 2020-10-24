心理測驗／森林中遇見什麼動物？ 測驗你的內心弱點

每個人都有擅長之處，但也都有缺點，但要如何了解自己的不足之處在哪呢？日本媒體「Googirl」就提供一則心理測驗，可以讓人更了解自我的缺陷。

想像你正在森林中散步，此時突然和一隻動物相遇了，你直覺認為這隻動物會是什麼呢？

圖擷自 Googirl

A 熊 B 鹿 C 松鼠 D 從未見過的未知生物

選擇A熊的你，弱點是不善於應付變化狀態。你是個沉著冷靜的人，願意在同一件事上反覆雕琢，即使費上一段時間也不覺得苦。然而一旦當事態發生變化，你倒是容易不知所措。不如把新來的挑戰，當作是一種加分，保持愉快的心情面對吧。

選擇B鹿的你，弱點是怯於踏出第一步。你的個性謙虛，並且願意在暗中支持他人，然而對於自我的道路，你卻感到很難跨出步伐。或許是因為你太過溫柔，不想傷害別人的緣故。不過新的道路上也可能對大家都有好處的，不妨就抱持著好奇心與冒險心挑戰看看。

選擇C松鼠的你，弱點是容易一肩扛下太多責任。你是個自尊心極強的人，而不希望造成其他人麻煩，因此總是強迫自己擔下重任。比起一個人奮鬥，不如試著求助於他人看看，藉由合作來完成任務，或許會讓你感受到人間的溫暖也說不定。

選擇D未知生物的你，弱點是容易受到情緒左右。你是一位表裡如一的人，高興的時候會興奮跳起來，傷心的時候也會自然流露，讓你和同伴一起分享各種喜怒哀樂。然而，這樣直觀的反應，也會讓你在判斷上失去冷靜。下次在高興或傷心的時候，不如也試著想想，那麼現在該怎麼做才好呢？下一步該怎麼辦呢？藉此把握好隨時出現的機會。