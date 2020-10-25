殺破狼周運勢／白羊有機會和前任復合 2星座小心無預警被裁

白羊座：

整體運勢

感情運方面，水星退行回感情宮位，金星也同時進入感情宮位，與前情人舊情復燃，雙方都有復合的共識。某些白羊座則是重逢曾經非常喜歡的人，當初沒能與對方表白，此時再也不會放棄追求的機會。

工作運方面，在志業宮位的土星與海王星、金星有良好連結，若能妥善安排休假的時間，在這段時間遠離職場的紛亂，可好好休養生息。但同在志業宮位的木星與冥王星受到退行的水星影響，無法推掉同事拜託的雜事，很多勞累就只能自己承擔。

本週須注意的部分

金錢運方面，滿月發生在金錢宮位，與天王星合相，當心掉錢包，重要的證件要花很多時間重辦。當心信用資料被盜用還渾然不知，資金被凍結，無法使用，目前手上的現金已經快使用殆盡，令你十分焦慮。

健康運方面，在疾厄宮位的太陽受到滿月與天王星雙重影響，注意心血管方面的問題，同時內分泌有失調的狀況，腸胃狀況不佳，容易吃壞肚子，火星在命宮退行，當心血光之災。盡量不要讓自己過度勞累，目前身體需要好好復健。

金牛座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星相位良好，還在唸書的金牛座，會因為一件事件成為學校的風雲人物，受到許多人歡迎。已經出社會工作的金牛座，則需要與許多來自海外的人士交流，也因此交到許多異國朋友。

工作運方面，水星退行回工作宮位，同時金星進入工作宮位，工作流程卡關，使你暫時沒有工作可做。這段時間很清閒，會有許多時間可休假耍廢，不過對於許多事務遲遲無法有進展，內心還是感到有些焦慮。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在命宮，與天王星合相，影響到感情宮位的太陽，與前任不想重蹈覆徹，會下定決心與對方斷乾淨。某些金牛座在某些活動與場合遇到過去喜歡的人，發現對方的外表與氣質嚴重走樣，許多懸念瞬間放下了。

健康運方面，水星退行回健康宮位，要當心感冒有復發的狀況，同時因為季節性的關係，容易感染攻擊呼吸系統的病毒，這段時間要注意保暖，並戴好口罩，清潔與消毒要做得更徹底。

雙子座：

整體運勢

感情運方面，水星退行回戀愛宮位，同時金星也進入了戀愛宮位，與分手的情人舊情復燃，雙方會想破鏡重圓。某些雙子座走失的寵物會在此時尋找回來，還另外帶一窩年幼的毛小孩回來要你包養。

工作運方面，在志業宮位的海王星相位良好，討厭的同事最近休長假，會覺得整個辦公室特別清爽。在競爭產業中生存的雙子座，最近敵人經常失手自爆，使你在工作領域中一支獨秀。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位退行的火星受到木星與冥王星影響，某些朋友的情緒起伏太大，相處起來心裡會有很重的負擔。某些雙子座會被朋友情緒勒索，不知怎麼拒絕比較好，感覺很為難。

健康運方面，在健康宮位的太陽受到滿月與天王星影響，容易感到頭暈、目眩與心悸方面的問題，使你也會對於目前的健康狀況有些疑慮，本週會莫名感到沮喪或焦慮。

巨蟹座：

整體運勢

家宅運方面，水星逆行回家宅宮位，金星也同時進入家宅宮位，與家人不愉快的問題可在此時修復，家庭關係會轉好。居家環境需要整修的部分會在這段時間完成，生活煥然一新。

學業運方面，在學業宮位的海王星相位良好，期中考成績與其他同學相較之下優秀許多，許多科目都能達到及格門檻。目前的報告、論文、作業進度掌握順暢，在學業上不需要擔心太多。

本週須注意的部分

人際關係方面，滿月發生在人際關係宮位，與天王星合相，某位朋友的個性陰晴不定，也不知什麼原因把你封鎖了，雙方的關係漸行漸遠。某些巨蟹座會退出一個群組，或離開某個小圈圈，已經厭煩了一堆人的情緒勒索了。

感情運方面，在戀愛宮位的太陽受到天王星與滿月的能量影響，情敵會以高調的方式向你嗆聲，此時才發現自己介入他人關係之中。曖昧中的巨蟹座會覺得自己有其他的競爭對手，對目前的戀情感到不安。

工作運方面，在志業宮位的火星持續受到夥伴宮位的木星、冥王星影響，看不下去的事務不要貿然插手，容易公親變事主。上司會有一些疏失可能會延燒到你身上，盡量遠離是非圈為佳。

獅子座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的海王星相位良好，出門消費遇到週年慶的抽獎活動，總會得到自己屬意的獎品，心情滿足的回家。有投資習慣的獅子座，最近的投資標的一支獨秀，可讓你帳面有小小的進帳。

感情運方面，在慾望宮位的海王星相位良好，親密關係上的滿足讓你在這段感情上很有安全感，在身體的互動之中可牢牢的把對方的心抓住。單身的獅子座，會與心中的女（男）神近身的接觸，讓你心中雀躍不已。

本週須注意的部分

工作運方面，滿月發生在志業宮位，與天王星合相，突然被告知要結束手上的某個案件，感到很錯愕，甚至無預警被資遣。某些獅子座則是因為整個公司大改組，被調派到十分具有挑戰性的職場工作。

交通運方面，水星逆行回交通宮位，同時金星在此時進入交通宮位，交通工具壽終正寢，會需要換新車代步。某些獅子座最近想出門遊覽，預定了高級的食宿旅程，卻很容易迷路，行程嚴重被延誤。

處女座：

整體運勢

金錢運方面，水星退行回金錢宮位，同時金星進入金錢宮位，會獲得一筆退稅，足以讓你吃幾頓較為昂貴的餐廳，或是買些奢侈品。某些處女座則是會找到一筆遺忘很久的私房錢，會想利用這筆金錢，購買一些想買很久的東西。

感情運方面，在感情宮位的海王星相位良好，不論是單身，或是有伴侶的處女座都對目前的情感狀態感到舒適，有伴侶的處女座會花許多錢疼愛自己喜歡的人，單身的處女座則會把心思放在毛小孩身上，為寵物添購一些好東西。

本週須注意的部分

健康運方面，在疾厄宮位退性的火星相位不良，依然要注意血光之災，容易發生意外傷害。此時身體狀況不佳，有些器官嚴重發炎或生病，甚至必須動手術治療。

工作運方面，滿月發生在專業宮位，隨著科技的進步，過去學習的某些程式、慣用的作業系統，或是原以為傲的專業技術，會被公司、組織汰換掉，必須要學習新的工具與軟體，整個專業技術砍掉重練，使你感到無力。

天秤座：

整體運勢

人際關係方面，水星退行回命宮，並且金星進入命宮，很久沒見面的好朋友會在此時聯絡你，要約出來一起敘舊。有許多遺忘的事情，老朋友還銘記在心，曾經接受過你幫助的人，這段時間會特別回來答謝你。

工作運方面，在工作宮位的海王星相位良好，同時水星退行回命宮，金星進入命宮，職場或工作目前停滯不前，反而獲得了可以休息一陣子的時間，沈澱一下自己，才不至於對於工作感到疲乏。

本週須注意的部分

金錢運方面，滿月發生在財務宮位，與天王星合相，會因為某些事件，需要大量的貸款，每個月要開始努力工作還債了。有投資習慣的天秤座，發現投資標的指數狂跌，必須要趕緊出脫止血。

感情運方面，在感情宮位的火星受到木星、冥王星影響，兩個人的戀情不被家人所接受，即便彼此有試著與對方的家人溝通，卻有嚴重的歧見。單身的天秤座，家人會對你的情感關係有些意見，不太認同你尋找對象的方式。

天蠍座：

整體運勢

旅遊運方面，在旅遊宮位的木星、土星、冥王星與玩樂宮位的海王星有良好連結，會到外地的遊樂園，或是慶典活動，感受一下熱鬧歡愉的氣氛，此時的你很需要被快樂所包圍。

學習運方面，在旅遊宮位的木星、土星、冥王星與海王星有良好連結，抱著好玩的心態去報考某個資格檢定，或是面試一個表演性質的工作，居然意外通過門檻，自己都會覺得有些心虛。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在感情宮位與天王星合相，喜歡的人不知為何鬧情緒，封鎖了任何能聯繫的任何管道，打電話也無法接通，令你擔憂。此時會被無預警分手，一時無法接受這個事實。

工作運方面，在工作宮位的火星持續逆行，相位不良，為了要修正某些事務，經常要出公差，跑外務，卻常常溝通不良、無功而返，也不知哪個環節出了問題，整個工作一直懸在一個關卡中無法有所進展。

射手座：

整體運勢

人際關係方面，水星退行回人際關係宮位，同時金星進入人際關係宮位，會參與許多有趣的活動與老友的邀約，此時會意外收到許多朋友餽贈的禮物，此時會覺得自己人緣挺好的。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的火星受到木星、火星、冥王星影響，好好思考一下，現在喜歡的對象是不是需要你幫助他完成某些業績或事業，卻連一個吻都吝嗇給予，也許這對他來說不是愛情，只是混雜了曖昧的交易。

工作運方面，滿月發生在工作宮位，與天王星合相，某個工作進行到一半臨時被撤案，使你十分錯愕，先前的努力都做了白工。某些射手座要當心被公司無預警調整職務，甚至裁員，讓你十分不能接受。

健康運方面，滿月發生在健康宮位，與天王星合相，在外飲食要特別小心，容易吃壞肚子，引發急性腸胃炎。女生則要當心婦科的問題，此時會發現有不正常的出血現象，或是因為生理期極度疼痛不適。

摩羯座：

整體運勢

學習運方面，在學習宮位的海王星相位良好，期中考試猜題準確，即便沒好好念的科目也能低標過關。報告與作業都在截止之前準時繳交，成績雖不算突出，倒也能輕鬆應付。

旅遊運方面，在旅遊宮位的海王星相位良好，天涼之際會選擇一趟短程的溫泉之旅泡湯取暖，沐浴身體，同時也能讓心靈獲得療癒。某些摩羯座則是投向大自然中，吸收一些清新的好能量，才能重新出發。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在戀愛宮位，並與天王星合相，喜歡的對象被對方的前任橫刀奪愛，戀情戛然而止。某些摩羯座則是必須要斬斷前情人聯繫的管道，否則可能危及目前的戀情。

工作運方面，水星逆行回志業宮位，金星也在此時進入志業宮位，會回到過去曾經服務的單位工作，看似風光，卻發現人事已非，許多事情運作不順，連工作的器材都嚴重故障，無法順利執行公務。

水瓶座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的海王星相位良好，最近腦波特別弱，百貨公司週年慶容易敗家，不過對你而言，購物就是在舒壓，買了許多沒用的東西卻能感到十分愉悅。

遠行運方面，水星退行回遠行宮位，同時金星也在此時進入到遠行宮位，此時需要冒著風險遠行出差或外派，通行會遇到許多困難，不過可順利到達目的地。某些水瓶座則是在某些場合遇到很久不見的外國友人，感到格外興奮。

本週須注意的部分

家宅運方面，滿月發生在家宅宮位，並與天王星合相，家人突然發生令你震驚的問題，必須沈思很久才能釐清怎麼解決這突如其來的事件。某些水瓶座則是突然需要搬家，在很短的時間內要找到新的落腳處。

工作運方面，在志業宮位的太陽受到滿月與天王星影響，會因為工作的調整需要搬家或離家，然而你能準備的時間並不寬裕。目前工作領域十分仰賴你的能力，許多突發事件會需要以最短的時間解決。

雙魚座：

整體運勢

感情運方面，水星退行回慾望宮位，金星也同時進入慾望宮位，與前任再度聯絡上，重溫彼此的溫度，會覺得對方是最懂得你身體需求的人，而與對方在情慾上藕斷絲連。

工作運方面，滿月發生在面試宮位，與天王星合相，前一陣子面試新工作的結果出爐，讓你大感意外，雖然被屬意的組織或公司錄取，卻不是擔任自己擅長的職務。

本週須注意的部分

金錢運方面，水星退行至財務宮位，金星也同時進入財務宮位，出門消費購物，容易發生糾紛，遇到不愉快的事情，雖然最後獲得大筆的賠償，但好心情卻已經被破壞掉了。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星、土星、冥王星受到金錢宮位的火星影響，長年不斷在宗教團體、直銷組織、以及接受各種人情推銷，經濟狀況的壓力越來越重，必須要砍掉某些不必要的人情花費，自己才能好好生活。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。