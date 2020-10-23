小孟塔羅：2020倒數計時！年底前有財運爆漲機會嗎？

除了身心健康與感情順遂外，我想大家最為關心的就是財運。無論是為了理想抱負而打拼，還是為了安穩生活而工作，抑或是想追求更好的生活，你我抱持自身的信念，在未知的前方航行著。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，年底前有財運爆漲機會嗎？

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Stephanie Pui-Mun Law(Shadowscapes Tarot)

A：互利共生。(錢幣二正位)

牌面的男子單腳站立，對空拋接二枚錢幣。

A：互利共生。(錢幣二正位)

這張牌表示年底前你會有好的資源，可藉由與人合作一起共利。例如：你認識的人有案子想找你一起合作完成；也可以把宣傳資訊放在他人的店或社群媒體，藉此能吸引到對方的流量客戶。小孟老師在這裡提醒你，記得有錢要大家一起賺，事業才能做到源遠流長。

B：受困難伸。(權杖騎士正位)

牌面男子騎長角的神獸，身旁跟著數隻狐狸。

B：受困難伸。(權杖騎士正位)

這張牌表示年底前你想執行的事會受到束縛。例如：你需要開拓新的業務人脈，因此積極的call客或店訪，但無奈最後總是無功而返。或你想做Youtuber或直播主，但遇到難題致使產量不佳容易半途而廢。小孟老師在這裡提醒你，成功需要天時地利人和俱足，運勢不佳時要避免一意孤行。

C：短暫美好。(惡魔牌正位)

牌面女子裸身鎖在洞穴裡，上方有蝙蝠翅膀的惡魔。

C：短暫美好。(惡魔牌正位)

這張牌表示年底前有賺快錢的機會，但有極大可能無法長此以往。有些工作在前期有底薪保證，一旦過了蜜月期便會萌生退意。這也表示你有賺短期財富的投資機會，但若沒見好就收可會前功盡棄。小孟老師在這裡提醒你，運勢變化莫測有好有壞，要懂得觀察局勢提前做好準備。

D：期望落空。(錢幣三正位)

牌面男子一把抱起女子，讓她用手在牆上刻畫圖案。

D：期望落空。(錢幣三正位)

這張牌表示你年底前會收到雷聲大雨點小的泡沫消息。就像主管有時會誇讚你的表現，對你信任有加常交付任務給你，卻遲遲沒做出實際加薪或升遷。你夢到樂透中大獎的夢境，興沖沖去買結果只中到小獎。小孟老師在這裡提醒你，當你學會看清一些事後，便能學會成長與放下執念。

E：勤勞收穫。(權杖八正位)

牌面女子拿著一根樹杖，把上頭的種子吹到空中。

E：勤勞收穫。(權杖八正位)

這張牌表示年底前你有身兼多職的財富運勢。例如：你原本就有一份主要收入的正業，然而你想要藉由閒暇時間，找一份打工或兼職的額外收入。你也可以經營網拍或拍影片、接案子等等，主動創造增加財富的窗口。小孟老師在這裡提醒你，為了多賺錢而把健康賠掉，那可就真的得不償失了。