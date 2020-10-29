塔羅：交往中感情變淡？測你在他心中的份量

【文‧科技紫微網】

在感情裡，每個人都想找到一個真正愛自己、在乎自己的人攜手相伴。即使兩個人已在交往中，我們還是會想試探自己在對方心裡的份量夠不夠重。他對你的感覺淡了嗎？你是不是他心裡的唯一？科技紫微網今天就來透過占卜為你揭曉。

占卜規則：

1、先閉上眼睛，靜心30秒鐘；

2、在心中默默念著：「我在他心裡的份量有多重？」

3、憑直覺選擇下面一張牌。

圖片來源／科技紫微網

占卜結果：

選牌1：力量

這張牌預示著彼此真心實意的愛，你在對方心裡的份量很重，他也很在意你的看法。別看他平時大大咧咧的，其實他內心裡有細膩的一面，你說的每一件事，他都會小心翼翼的放在心裡。不用再懷疑對方的真心了，好好經營你們的感情吧！

選牌2：正義（逆位）

正義這張牌有平衡之意。正義逆位說明你們感情的天平已經失去平衡，你愛他多過他愛你。你在對方心裡的份量比普通朋友要重一些，但離你的期待值還有一些距離。付出當然沒有錯，但在愛別人的同時，別忘了先好好愛自己！

選牌3：節制

從這張牌可以看出，你們的感情並不是一見鍾情的那種，而是逐漸加深的愛，你在他心裡的份量是慢慢加重的。一路走來，總會經歷一些風雨，有小衝突是正常的，但可別因為這樣就覺得對方不在意你。走過了磨合期，你會收穫最美的彩虹。

選牌4：月亮

抽到月亮這張牌，說明你在感情中是一個很缺乏安全感的人，因為太在意，所以更害怕失去。你們的感情在剛開始時是羨煞旁人的，但因為你的不安與猜忌，讓你在對方心裡的份量慢慢減輕了。信任是感情的基石，互相信任的感情才能走得長遠。

選牌5：命運之輪

一切都是命運的安排。你們兩人就是命中注定的緣分，初次見面時就有一種莫名的親切和熟悉感，你在對方心裡就是那個無論走多遠最後都想回歸的地方！愛讓你們的心一步一步靠近，時間會成為你們感情最好的見證人。

選牌6：皇帝（逆位）

皇帝逆位透露出的訊息是，你們的感情狀態還不成熟，就像一個未經歷練的孩子突然繼承了王位。由此可見，他的心還沒有定下來，對未來的規劃大概是走一步算一步。想佔據對方的心，你們都還需要成長與磨練。

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