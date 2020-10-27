個性不爭不搶，卻受小人所害的命格

【文‧科技紫微網】

曾子曰：「吾日三省吾身」。在反省之中，我們不只修正自己的行為，也包括省思自己對別人的態度。很多人在反省中發現，自己的個性明明不爭不搶，卻還是常受小人所害，到底怎麼回事？如何調適個性，才能近貴人遠小人？今天，科技紫微網從紫微斗數的角度，為大家分析哪些命格容易受小人所害。

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武曲天相

嚴肅認真

你的個性偏向內斂、務實，有時待人處事太過一板一眼，那種嚴肅、冷酷的樣子不但令人敬而遠之，而且又有一點得理不饒人，太過強勢、毫不退讓。這種情況易招來職場小人，他們看你不順眼，便會由嫉生恨，暗地使壞。對於你而言，最重要的應該是七分做事、三分做人，適當放下身段，注重人情往來，待人柔和、圓融一些，才能遠離小人。

天機天梁

一味付出

你樂於付出，處處替人著想，為別人做事往往比做自己的事更用心。你對人是真的好，很容易給人老實的印象，大多數人都會想要親近你。但是，好人太過頭也易被人看輕，甚至遭人利用。你無論是生活中或是感情上，都特別容易招小人，受傷的往往總是你。一定要多愛自己一點，告訴自己，你的好值得被看見、被重視。樂意付出的同時，也要敢於有所求。

天同太陰

心慈手軟

你的性情柔軟又溫暖，知足常樂，不愛計較，最害怕矛盾衝突。你能善待身邊的每一件事、每一個人，讓人有如沐春風的感覺。按理說，性格如此之好，不應該招小人。可是，越是不愛爭搶、壓抑隱忍，越容易被人欺負，讓小人處處想要占你的便宜。俗話說「馬善被人騎，人善被人欺」。該出手時莫猶豫，更要懂得大膽拒絕。切不可委曲求全、心慈手軟。

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