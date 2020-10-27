看不出來？外表光鮮亮麗 內心勤儉持家的4大生肖

【文‧科技紫微網】

勤儉持家就一定要蓬頭垢面嗎？當然不是。追求光鮮亮麗就一定會敗家嗎？倒也不一定。今天，科技紫微網就來跟大家一起探討，哪些生肖外表看起來時尚優雅，其實很節省、從不亂花錢？

生肖雞

花錢有道，追求時尚

生肖雞是愛美第一名，外表光鮮亮麗，追求時尚感，絕不在形象氣質上輸人。從外表上看，他似乎花了很多錢來打扮自己，其實他很懂得把錢用在刀口，比方說看準品牌促銷或打折活動，趁機下手買到貨美價廉的好物，這樣就能用很少的錢享受到高品質的生活。

生肖蛇

追求品質，邊賺邊存

愛美、愛打扮的生肖蛇，行事謹慎，計劃周密，消費有度。他很注重品牌與品質，還會考慮物品是否符合自己的形象與氣質。看到好東西時，他會默默關注，同時也不忘看緊荷包，努力讓自己買得起高CP值好物。一邊賺錢好讓自己光鮮亮麗；一邊存錢，讓生活有備無患。

生肖狗

精細生活，勤儉持家

生肖狗嗅覺靈敏，在賺錢這條路上眼光獨到，對形象的投資也不吝嗇。他對生活要求很高，喜歡精緻、有品質的生活。對他來說，要買就買好東西，也就是實用、美觀、耐用。若符合條件，再貴他也大方出手。看似花大錢，實際上這樣反而能省不少錢，不占小便宜就會撿到最大的便宜。

生肖兔

熱愛收拾，注重形象

生肖屬兔者心思細膩，愛打扮、愛收拾，把自己的形象打理得乾淨清爽，家裡也收拾得整潔又溫馨。優雅過日子是他的心之所向，他不追求品牌，也不跟風消費，毫不浪費錢的挑選適合自己又實惠的好物，因此總能用平價消費把自己打扮得生動光鮮，還能省下不少錢來給家人買禮物。

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