不只星期一特別悶！哪些星座容易有職場憂鬱？

【文‧科技紫微網】

每次度過了美好的週休二日，進入週一時，想必上班族都是精神不濟、意志消沉。不過，有些人的鬱悶不只在星期一發作，而是經常會出現職場憂鬱，究竟怎麼回事呢？哪些星座最容易有職場憂鬱？科技紫微網來為大家分析，身為上班族的你一定要仔細閱讀喔！

金牛座

埋頭苦幹，無人問津

金牛座冷靜理性，行事低調，對自我要求甚高，在職場中常常是默默做事的人，不太理會人際關係，只顧著在無聲無息中努力奮鬥。這也讓你存在感不太強，易受人冷落。若不想因人際關係而鬱悶，就別只顧著幹活，多與同事互動交流，工作會更輕鬆愉快。要知道，在職場中，人際關係常常決定你的成敗。會做事，也要會做人。

天秤座

立場不堅，搖擺不定

天秤座頭腦靈活，學習力和適應力都頗強，只是遇事常常搖擺不定，在職場上有難作出決斷的情況。這樣除了容易錯失良機外，也讓別人感覺你是牆頭草，不太受人歡迎。你有不小的機率因這些事而傷感、情緒低落。不必鬱悶，相信你自己，其實你也可以做得很好。所以，不必太在意別人的眼光和評價，做好你自己就可以了。

處女座

不懂變通，口舌是非

做事一絲不苟、認真踏實、忠誠度高的處女座，可以把一件事情做到幾近完美，但在做人上就顯得不懂變通，容易與人起口舌之爭。由於你不易服人、不願忍讓，受到一點不公或挫折都會反咬回去，職場人際易起衝突。與同事間的關係要麼很好，要麼是死對頭，關係出現兩極分化的機率高。做人圓融一些，話出口前多三思，鬱悶自然減少，快樂增多。

巨蟹座

軟弱退讓，被人利用

性情溫和、單純善良的巨蟹座，在職場中往往對人不設防，待人圓融，對誰都好。職場人緣不錯，但是遇事易軟弱，有逃避退縮的傾向。老好人的個性加上不斷退讓，易被不懷好意之人利用，讓你陷入困局。所以，要做好人，但不要做爛好人，應懂得拒絕；更應主動積極一些，敢於爭取、擔責，才不會讓自己受到傷害，陷入鬱悶情緒中。

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