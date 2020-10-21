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一發生小事就可以講不停！12星座最愛「抱怨」排行公開

聯合新聞網 / 安妞‧星座
你會愛抱怨嗎？ 圖／ingimage
你會愛抱怨嗎？ 圖／ingimage

「抱怨」是生活常態嗎？為什麼要抱怨？抱怨後會讓你比較開心嗎？什麼事情會讓你抱怨呢？抱怨的方式百百種，有的人抱怨就像暴怒，讓人疲憊不已；有些人理智的抱怨心中不滿。不管是哪個星座或多或少都有抱怨的情況發生，究竟哪些星座會因此特別愛抱怨呢，一起來看看吧！

TOP.12：天秤座

人緣廣闊的天秤座，跟什麼人都能聊，大小事都能放在嘴邊，有時候聊到後來就變成抱怨，甚至他們自己也不知道是在聊天還是在抱怨，不過也不重要，因為只要能跟別人分享話題才是最重要。

TOP.11：水瓶座

水瓶座總是樂觀看待事情，所以他們很少抱怨事情；另一個原因是他們覺得無所謂，他們有自己的看法，所以不在乎外在事情。只有特別被水瓶座在乎的人，才會聽到他們抱怨。

NO.10：射手座

樂天派的射手，很少看到悲傷的表情，所以不太去抱怨事情，唯獨感情不順的時候，才會聽到他們的怨言。因為射手座特別看待感情這件事，如果感情缺乏安全感，就引起了射手座的不滿，除此之外很少抱怨。

TOP.9：魔羯座

他們是聰明而且擅長處理情緒的星座，但他們願意去忍耐，所以也很少抱怨。若真要抱怨，那就是打拼事業的辛勞了，因「自我實現需求」不滿足所產生的抱怨，身邊的朋友只需陪伴或溫柔地傾聽，這樣他們就會很感恩了。

TOP.8：巨蟹座

巨蟹座性格溫和低調，喜歡傾聽，不太訴說內心想法，也就很少抱怨。唯獨特別重視安全感，尤其是家的安全感，基於「安全需求」，他們對家的要求很簡單，只要開心幸福就好，如果有一絲的不放心，就開始抱怨，

TOP.7：金牛座

處事看起來四平八穩的金牛座，其實也是抱怨高手，特別是財務或物質被他人損害時，抱怨四起。不過經常滿面笑容，講求和平相處，所以在社交活動上，也算是相當高明的社交高手，因此再怎麼抱怨也不會在當事人面前說。

TOP.6：天蠍座　

天蠍座重隱私，只對家人及比較好的朋友，進行長篇大論的抱怨，不過抱怨後都會思考原因，會想辦法改善，所以其實他們是為了解決問題而抱怨，而且他們的抱怨通常很短暫，一下就過了，很難留到隔夜。

TOP.5：雙魚座

雙魚座優柔寡斷加上大部分問題來自於感情，抱怨自己遇不到好對象，或是抱怨另一伴不夠好，同時遇到困難就患得患失、瞻前顧後，自己沒辦法做決定，常因此失去了機會，也常因此為了抱怨而抱怨。

TOP.4：獅子座

獅子座當得不到重視時，容易因為面子問題而抱怨，而抱怨事情時，也在顧面子。所以獅子座時常在抱怨，也容易暴走脾氣，不過他們能很快意識到自己快失態了，然後重新振作。標準的因「尊重需求」不滿而抱怨。

TOP.3：牡羊座

牡羊的抱怨其實是因為火象特質的衝動，若是久久沒聽到他們抱怨的話語，那麼就可以知道他們是在忍耐積怨，慢慢累積，等到時間到了，就像火山一樣爆怒出來，反而連他們自己也受不了。

TOP.2：雙子座

這個愛說話也愛講八卦的星座，什麼話題都可以扯，可以將雙子列為「為了拉攏關係而抱怨」的這號人物；還有因為「尊重需求」不滿足的抱怨，也就是內心敏感、沒毅力及善變等情況下，所產生沒自信、不被尊重的抱怨。

TOP.1：處女座

凡事追求完美的處女座，很多事情不論大小，只要感到不滿意，就會為了控制就開始抱怨，幸好的是，還能清楚給出鉅細靡遺的解決辦法。同時擁有「安全需求」、「社會需求」、「尊重需求」及「自我實現需求」不滿足所產生的抱怨。

星座 社交

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