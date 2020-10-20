心理測驗／錢總是存不了？一張圖分析你的破財弱點

平常是否有儲蓄的困惱，雖然內心知道不存點錢不行，但總是又被外物所吸引花掉了呢？日本媒體「DRESS」最近就分享一則心理測驗，透過判斷一張圖，可以知道你容易被什麼樣的東西破財喔。

請問你認為這張圖片是什麼呢？

圖中的這個東西，你認為它是什麼呢？圖擷取自 DRESS

A金卡 B海報 C窗戶 D橘子巧克力

看成A金卡的你，容易因名牌商品而破財。金卡是地位的象徵，重視地位的你，總是喜歡將名牌穿戴在身上，藉此博取周圍的認可。雖然你也不是對自己本身缺乏自信，但在心情稍微低落的時候，你就容易想藉其他東西來挽回尊嚴。此時千萬要告訴自己「沒問題的」冷靜下來，就不容易亂花錢了。

看成B海報的你，容易因追求成長而破財。海報象徵著自我主見，而你的主見容易受到他人左右，一點好壞評價都會影響你的思考。因此你會花大錢在學習上面，藉此爭取他人的好評。不過比起花錢，你更該建立起信心，若能自我肯定之下，你的成就感也會更有味道喔。

看成C窗戶的你，容易因交際而破財。窗戶是交際的象徵，代表你是個外向的人，時不時就會與人約出去聚餐、玩樂。你願意把錢投入和他人相處的時光，但也別忘記自己的立場。試著把預算分點給自己真正想要的事物上，讓自己過得更加幸福喔。

看成D橘子巧克力的你，容易因娛樂而破財。巧克力是快樂的象徵，代表你是個正向樂觀的人。為了尋求新的刺激，你願意在遊戲、娛樂上花錢。這樣的你容易被慾望左右，不知不覺就砸下重本。因此你最需要的，便是在下手之前，能夠告訴自己「別衝動」的忍耐力，將那些錢轉去投資更有用的東西吧。