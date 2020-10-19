心理測驗／第一眼看到大象或獅子？ 分析你會過哪種婚姻生活

與心上人共結連理，一起度過一生，是許多人的幸福。日本媒體「yummy！」最近就分享一則心理測驗，可以看出你在婚後，會過著甚麼樣的婚姻生活。

圖中你最早注意到的動物，請問是哪一隻？

圖中這些動物，你最先注意到哪一隻？圖擷取自 yummy!

A大象 B長頸鹿 C獅子 D鹿

選擇A大象的你，是仍會重視自己興趣，追求無拘無束婚姻生活的人。即使結了婚，也不改變你對自由的渴望。就算你仍相當重視家庭事物，但你還是不願意為此過上太拘束的生活。不妨利用這一點，盡情發揮你的好奇心與行動力，打造開朗愉快的家庭吧。

選擇B長頸鹿的你，比起專心一致在家事上，你更傾向於和伴侶一同分擔。好比兩人同樣都出外工作，回來後一起分攤家務，如此合作模式正是你理想的婚姻生活。為此，你可以多嘗試和你的伴侶保持溝通，彼此了解對方心意下，家庭會更為圓滿。

選擇C獅子的你，是懂得如何善用「糖果與鞭子」來都促家庭成長的人。責任心強大的你，在婚後也是家庭重要的精神支柱。如果能充分獲得家族成員的信賴，你也會過上更有充實感的生活。在顧及伴侶的底線下，盡可能掌握主導權，引領家庭前進吧。

選擇D鹿的你，是為了追求自我夢想與目標，不惜努力奮鬥的人。共結家庭後的日常雜事，或許會壓得你喘不過氣來，但你仍然沒有想過要放棄自我的目標。在你這份堅持下，事業也會踏實的網上累積，並反饋成為更好的家庭生活。而全心支持你的家人，更會替你引擎助燃，讓你更有信心面對挑戰。