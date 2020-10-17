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心理測驗／你的人生夢想是什麼呢？ 從熱狗堡怎麼吃來分析

聯合新聞網 / 綜合報導
許多人曾有夢想，但很可能在茫茫之中迷失了。圖片來源／ingimage
許多人曾有夢想，但很可能在茫茫之中迷失了。圖片來源／ingimage

電影「食神」有句台詞：人如果沒有夢想，那和鹹魚有甚麼兩樣？然而許多人忙於生活，卻不知不覺迷失了自我，更不知道自己要的是什麼。日本媒體「占TV」提供一則心理測驗，透過選擇熱狗堡的種類，讓人可以測出內心中，你真正想奮鬥的生涯目標是什麼。

以下四種口味的熱狗堡，沾醬與配料各異，你會選哪種呢？

圖中四種熱狗堡，你會選擇哪一種？圖擷取自占TV
圖中四種熱狗堡，你會選擇哪一種？圖擷取自占TV

A 最左邊的

B 左邊數來第二個

C 左邊數來第三個

D 最右邊的

選擇A最左邊熱狗堡的你，生涯目標是希望累積自我。你是個理性思考、腦筋動得快的人，因此總是希望能不斷面對挑戰累積自身。在不同領域下接受挑戰，這確實也讓你的生涯成就多采多姿，別人是無法輕易取代的。不管在哪個環境下，你都能脫穎而出。

選擇B左邊數來第二個熱狗堡的你，生涯目標是希望與人建立羈絆。雖然你也是想享受生活、工作的人，但比起內容本身，能讓你感到開心的，是有沒有遇到很合得來的好夥伴。只要有那樣的人存在，每一天你都能開心得過，人際關係就是你最想追求的目標。

選擇C左邊數來第三個熱狗堡的你，生涯目標是能有份會被尊敬的工作。你是個認真，會全力將份內工作做好的人。心態較為保守的你不太喜歡冒險。或許你現在正做的工作純粹只為了溫飽，但你總是希望能為社會做出一番貢獻。或許持續努力完成每項眼前事物，目標也將會到來。

選擇D最右邊熱狗堡的你，生涯目標是希望能遇見命運般的事物。你是個好奇心旺盛，喜愛追求刺激的人。你經常為了找尋自我的命運而行動，因此需要不斷地挑戰，找尋真正適合自己的工作和興趣。這樣的探險精神對你而言非常重要，為了自己踏上旅程吧。

心理測驗 夢想

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