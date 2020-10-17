聽新聞
test
0:00 / 0:00
心理測驗／你的人生夢想是什麼呢？ 從熱狗堡怎麼吃來分析
電影「食神」有句台詞：人如果沒有夢想，那和鹹魚有甚麼兩樣？然而許多人忙於生活，卻不知不覺迷失了自我，更不知道自己要的是什麼。日本媒體「占TV」提供一則心理測驗，透過選擇熱狗堡的種類，讓人可以測出內心中，你真正想奮鬥的生涯目標是什麼。
以下四種口味的熱狗堡，沾醬與配料各異，你會選哪種呢？
A 最左邊的
B 左邊數來第二個
C 左邊數來第三個
D 最右邊的
選擇A最左邊熱狗堡的你，生涯目標是希望累積自我。你是個理性思考、腦筋動得快的人，因此總是希望能不斷面對挑戰累積自身。在不同領域下接受挑戰，這確實也讓你的生涯成就多采多姿，別人是無法輕易取代的。不管在哪個環境下，你都能脫穎而出。
選擇B左邊數來第二個熱狗堡的你，生涯目標是希望與人建立羈絆。雖然你也是想享受生活、工作的人，但比起內容本身，能讓你感到開心的，是有沒有遇到很合得來的好夥伴。只要有那樣的人存在，每一天你都能開心得過，人際關係就是你最想追求的目標。
選擇C左邊數來第三個熱狗堡的你，生涯目標是能有份會被尊敬的工作。你是個認真，會全力將份內工作做好的人。心態較為保守的你不太喜歡冒險。或許你現在正做的工作純粹只為了溫飽，但你總是希望能為社會做出一番貢獻。或許持續努力完成每項眼前事物，目標也將會到來。
選擇D最右邊熱狗堡的你，生涯目標是希望能遇見命運般的事物。你是個好奇心旺盛，喜愛追求刺激的人。你經常為了找尋自我的命運而行動，因此需要不斷地挑戰，找尋真正適合自己的工作和興趣。這樣的探險精神對你而言非常重要，為了自己踏上旅程吧。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言