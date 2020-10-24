每日星座運勢／雙魚出門辦事得協助 收入大於支出

2020-10-24

牡羊座

有話就大膽表達。

整體運：★★★☆☆

愛情運普通，情侶間肉麻的話不要羞於出口，這有助調劑感情；擁有自己部落格或網站的朋友會有意外收穫哦！買一幅清新自然的裝飾畫掛在臥室裡，有不錯的開運功效。

愛情運：★★★☆☆

別把你的想法強加給另一半，對方會受不了；熱戀中的人多與戀人約會，感受浪漫。

事業運：★★★★☆

心情愉快，假日適合與家人在一起共享天倫之樂，與長輩談心會讓你有不少收穫喔！

財運：★★★☆☆

短線投資要見好就收，快進快出，拖久恐生變。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：14:00-16:00辣椒紅

開運方位：東南方向

金牛座

晚上是你的活動高峰期。

整體運：★★★☆☆

撒嬌或迎合對方的想法是今天改善戀情的最佳方式，理智的妥協會讓你喚醒曾經的甜蜜戀情；小貪失財富，大貪則失財源，造成今天損失的罪魁禍首便是貪念；晚上顯得精力充沛，要參加公司宴會的人可不要錯過良機，會有展現才能的好機會。

愛情運：★★★★☆

愛情運還不錯，愛神會給你製造浪漫愛情的適當條件，單身者容易有溫柔的戀情。

事業運：★★★☆☆

處事較為順利，心情也很開朗。但應多留意他人的臉色，以免得罪了人卻不自知。

財運：★★☆☆☆

不利於高風險的投資遊戲，否則賺少賠多，徒增悔恨！

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：16:00-18:00珍珠白

開運方位：西北方向

雙子座

心情愉悅，好運降臨。

整體運：★★★★☆

有沒有風度決定今天有沒有好運氣。待人接物有風度者，即使做錯一些事也能獲得諒解；風度不佳者，話說得再好也難得他人好感。單身者有機會與一起出遊的夥伴，發展成為戀人。學生族有做兼職的機會，賺取不少零用錢。

愛情運：★★★★☆

已婚者雖然會發生小吵小鬧，但能快速和好；單身者有異性主動示愛，注意把握！

事業運：★★★☆☆

平穩中求進步，不要太過閒散也不必太過緊張，一切循序漸進即可。

財運：★★★☆☆

在大筆錢財上一擲千金，導致錢財流失較快。

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-11:00硃砂紅

開運方位：東北方向

巨蟹座

安穩的一天，以飽滿的情緒面對生活。

整體運：★★★☆☆

今天桃花旺盛，單身者會遇到心儀的對象，打開愛的心門。財運不佳，收入與支出有點失衡，小心出現經濟危機，要注意控制自己的花費。但是吃喝玩樂的運氣不錯，能嘗到既便宜又美味的佳餚，有減肥計劃者慎之。

愛情運：★★★★☆

桃花朵朵開，身邊的異性對你很友善，並給你幫助，外出或出遠門也會有不錯的異性緣喔！

事業運：★★★☆☆

運勢很不錯，資金緊缺時不必心慌，向朋友或銀行借貸，均可以順利度過難關。

財運：★★☆☆☆

容易聽信他人，喪失自己的判斷，不宜投資。

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：21:00-22:00玉髓紅

開運方位：正西方向

獅子座

專業性活動為投資帶來好兆頭。

整體運：★★★★☆

參加一些公開儀式，像是產品發表會、合作簽約儀式等等，會讓你獲得不少財經方面的內部消息哦；愛情有動起來的跡象，淡雅的裝扮會吸引心儀者的眼光；學生努力學習，也能做到溫故而知新。

愛情運：★★★★☆

單身者可望有不錯的發現和意外驚喜；戀愛中的人容易能得到對方的肯定與關愛。

事業運：★★★☆☆

平靜的一天，沒有什麼繁雜瑣事困擾，可專心做自己想做的事情，會有不錯的收穫。

財運：★★★★☆

不但正財收入豐厚，而且還會有偏財。

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：06:00-07:00燻鮭紅

開運方位：正北方向

處女座

主動與人交往，內心充實。

整體運：★★★★☆

今天與人群接觸可為你帶來好運。容易看到他人身上的優點，與朋友相處愉快，而且，你很想見到的人，會突然出現在你眼前。下午會有奇遇，單身者有機會在浪漫的場所遇到令你心動的對象，表白會獲得圓滿的結果。

愛情運：★★★☆☆

對另一半少了問候與關心，希望對方來噓寒問暖。還好對方沒有怨言，滿足你的要求。

事業運：★★★★☆

有許多表現的機會，口才佳，但要注意表達方式，過於誇張會適得其反唷！

財運：★★★★☆

財富多來自於意料之中，正財運稍強。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-11:00青金石藍

開運方位：東南方向

天秤座

美好的一天，沉浸在美妙的幸福中。

整體運：★★★☆☆

體驗著被愛包圍的甜蜜，另一半的善解人意讓你感動不已。凡事過猶不及，別太專注於投資之事，放點心思在錢財的管理上也是很好的生財之道。學生族對學習充滿信心，擁有不竭的動力讓你更加自信。

愛情運：★★★☆☆

與伴侶在一起時最好別提金錢問題，容易因錢而引起不愉快，讓原本是輕鬆的約會變得緊張。

事業運：★★★☆☆

閒暇時間較多，可以安排一些時間與朋友相聚，別讓彼此的感情變淡了。

財運：★★★☆☆

採取保守理財為上策，把錢存於銀行賺取利息較為穩妥。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：06:00-08:00蜜瓜黃

開運方位：西南方向

天蠍座

做事缺少計劃性，收效甚微。

整體運：★★★☆☆

感情生活非常穩定，彼此有了更進一步的了解，給對方做一頓豐盛的晚餐，讓愛情加速升溫。財運較好，賺了錢別只顧往自己腰包裡放，請朋友吃個飯，聯絡一下感情。

愛情運：★★★★☆

單身者渴望戀愛，正好會有意中人出現，但需要多花一些時間觀察，以免遇人不淑喔！

事業運：★★★☆☆

事情會如你所想的走入佳境，對於自己的決策要敢於肯定，盡全力去做就能有收穫。

財運：★★★☆☆

開支較大，不重視小財，結果滴水成河而有漏財危機。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：13:00-15:00蜜瓜黃

開運方位：西北方向

射手座

心情順暢的一天，諸事順意。

整體運：★★★★★

愛情比較平穩，兩人感情是在平淡中流露愛意的涓涓細流之情。今天關於理財的想法很多。有了想法就趕快行動，諮詢專業人士，合理投資。今天親和力十足，閒暇時和親友聯絡感情，享受美好時光吧。

愛情運：★★★☆☆

覺得自己沒有桃花嗎？單身者多注意公司往來的朋友客戶，會讓你有新發現喔！

事業運：★★★★★

行動力很強，人際關係和諧，你在努力向前的同時，會有朋友默默支持。

財運：★★★★☆

想要感受到今日的好運必須從節儉、保守做起，避免不必要的耗損。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：22:00-23:00深茄紫

開運方位：東北方向

摩羯座

留意身心健康是關鍵。

整體運：★★★☆☆

約會、應酬是今天的主調，朋友相聚不亦樂乎，也讓你大飽了口福，不過，嘴巴過癮了，胃卻要受折騰，隨身攜帶有助消化的食物或藥物是明智之舉。感情會有小小波動，多是因為聽信旁人的讒言，不信任另一半所造成。

愛情運：★★☆☆☆

情人有時候會表現得漫不經心，但千萬別因此而跟情人發生爭執，小心小摩擦被激化喔！

事業運：★★★☆☆

精神不太集中，容易受到外界事物的影響，時刻提醒自己，不要分心才好。

財運：★★★★☆

小有偏財運，財運雖然有些不穩定，然今日有利於尋找新的財路，改變賺錢的方式！

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：17:00-18:00辣椒紅

開運方位：正西方向

水瓶座

充滿創意的一天。

整體運：★★★★☆

戀人之間感情濃得蜜裡調油，為對方的家居添置一些新奇的工藝品，能給雙方營造一個溫馨的環境。花點心思在穿著打扮上，會讓你更受歡迎，參加聚會能成為聚焦點，還能得到不少有利的投資訊息哦！

愛情運：★★★★☆

多參加一些集體活動，比如聯誼活動、舞會、朋友聚會等等，戀愛的機會就更大哦。

事業運：★★★☆☆

容易受到他人的影響，應有主見才好，過度配合會讓你失去自我唷！

財運：★★★★☆

懂得開源節流者，進財豐厚。

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00冷泉藍

開運方位：西南方向

雙魚座

神清氣爽的日子。

整體運：★★★★★

貴人運旺，出門辦事的朋友得到他人的大力協助，進展相當順利。感情甜蜜溫馨，已婚者陪伴侶看看電視劇，樂在其中。理財恰當，收入明顯大於支出，會有不少心得體會，尤其今天的感受頗深。

愛情運：★★★★★

容易遇到主動向你示好的異性，曖昧的氣氛濃郁，只要稍稍主動就易催生出戀情。

事業運：★★★★☆

做事情很有方向感，一旦確定了工作的目標，各項事務便能井然有序的順利進行。

財運：★★★★☆

穩定得財日，上班族沒有明顯的變化。對於業務洽商工作者好運的力量較強，積極的向外努力，不難創造好績效。

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：08:00-10:00咖啡棕

開運方位：西南方向





