每日星座運勢／水瓶看報紙添增話題 投資旺利理財

2020-10-23

牡羊座

有機會到外地辦事，得貴人相助。

整體運：★★★☆☆

好運在外，有出差機會別錯過，途中易遇到懂得賞識你的人，談話投機，也因此獲得不錯的訊息。與人溝通交流態度平和，易達成共識，讓交易進展順利。愛情運佳，有機會邂逅一段異域情緣。

愛情運：★★★★☆

單身者易與成熟穩重型異性來電，有機會譜出戀曲；戀愛中的人戀情進展很平順。

事業運：★★★★☆

有獨當一面的機會，特別有利於主管階層以及業務工作者，付出與收獲成正比！

財運：★★★☆☆

適合學習理財知識，為投資做好充分準備！

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：14:00-15:00薔薇粉

開運方位：正西方向

金牛座

喜歡的味道自己製造。

整體運：★★★☆☆

今天一個人待在家裡都會是種享受，做幾個小菜慰勞下自己，也會很有味道；今天投資運不佳，切忌一時衝動做出不恰當的投資；手頭上的工作還沒完成，又會接到新的任務，讓你變得手忙腳亂。

愛情運：★★★☆☆

有機會結識熱烈、浪漫的異性，但真想戀愛還得多瞭解對方，太快投入感情容易後悔。

事業運：★★★☆☆

工作期間在表達上要注意，理清思路抓住重點，若是說得太多效果反而不好。

財運：★★☆☆☆

今日付出由多到少，容易感慨薪水太少，得失心放淡點，保持穩定的情緒自可遠離麻煩。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：19:00-20:00深茄紫

開運方位：西南方向

雙子座

被溫暖的感覺所包圍。

整體運：★★★★☆

相親時與相親對象很投緣，公園或休閒廣場都是深入了解的有利場所；今天正財運良好，但不宜參與金錢遊戲，有損兵折將的危險；工作量大對你而言都不是問題，今天可是幹勁十足呢！

愛情運：★★★★☆

適合表白的日子，只要結果令人滿意，過程曲折一點也沒有什麼大不了。

事業運：★★★★★

今天是事業忙碌的一天，這會讓你感到辛苦喔！不過，辛苦中能得到快樂的成就感。

財運：★★★☆☆

進財頗為順利的一天，有機會得到貴人幫助並提供賺錢機會。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：13:00-14:00櫻桃紅

開運方位：正北方向

巨蟹座

比起新買的物品，舊東西反而更好用。

整體運：★★★☆☆

今天有些頭腦昏沉，無論另一半提出什麼樣的要求，你都是有求必應，縱容不見得是好事哦！財運欠佳，看見家裡的舊東西便有扔掉的衝動，引起的損失不小。面對工作肯吃苦，收穫不錯。

愛情運：★★★★☆

愛情方面會有所發展，已婚者願意遷就另一半，兩人的感情很甜蜜。

事業運：★★★☆☆

勇於表現者，可獲得讚賞與認同；多與長輩互動，可得到照顧。

財運：★★☆☆☆

不適合投資理財的一天，除了容易收到錯誤的訊息外，萬一操作錯誤也容易心生懊悔。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：07:00-09:00鉑金灰

開運方位：正東方向

獅子座

別把自己的想法強加於人！

整體運：★★★★☆

對家人過度關心，會把自己的想法強加於人；事業運較為低沉，低調應對是恰當的選擇；財運火紅，對於深思熟慮後選擇的投資產品，可進行積極大膽的投入，獲利空間很大。

愛情運：★★★☆☆

愛情加溫日。花點心思送一份小禮物，或是下廚準備愛心晚餐給心上人吧！

事業運：★★★☆☆

容易激動，上班族宜多注意控制自己的情緒。

財運：★★★★★

有強烈的賺錢慾望，也有許多賺錢的門路。

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：09:00-11:00睡蓮紫

開運方位：正東方向

處女座

注意矛盾的一體兩面性。

整體運：★☆☆☆☆

不要把對方想得過於完美，如果發現他並不如想像的那樣，會產生深深的失落感。工作太多便會有打退堂鼓的想法，缺乏恆心讓你難有突破。最好不要輕易與人承諾，會有無法兌現的情況出現，以免客戶對你失去信心。

愛情運：★☆☆☆☆

求愛慾望強烈，有縱慾的傾向，流連於酒色之中，小心因此而身陷桃色陷阱中，

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，工作上會有小障礙發生，容易受到外力的干擾而改變已經規劃好的進度。

財運：★★☆☆☆

易買到價超所值、重看不重用的廢物。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：07:00-09:00脆梅青

開運方位：正西方向

天秤座

保持樂觀，運勢漸好。

整體運：★★★★☆

從事外貿洽商工作的人，愛情際遇十分明朗，遇到異國情緣的機會頗大；財運上收益頗為顯著，得到他人的幫助後，讓你的財運更加水漲船高；獲得到外國出差機會的人，喜悅之情不宜表現得太過明顯，小心因此遭人嫉妒哦！

愛情運：★★★★☆

有伴侶的人感情升溫，感覺像是回到了熱戀時期，心靈層面也有很多共鳴。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，今日適合執行研究、分析、推理等相關工作，適合一個人靜靜地思考。

財運：★★★★☆

有吃小虧、佔大便宜的機運。

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：21:00-22:00珠貝白

開運方位：正東方向

天蠍座

身體比較勞累，注意多休息。

整體運：★★★☆☆

今天與戀人能相處融洽，雖然在現實生活中會遇到一些困擾，但認真面對又會有所好轉。工作中你的才能得以施展，做事很順利，也能與同事保持良好的關係。可適當補充一些營養品，有助於恢復體力。

愛情運：★★★☆☆

愛情運不錯，不用懷疑自己的感情，喜歡對方就大膽的靠近，想得太多反而會錯過良緣。

事業運：★★★★☆

行動力轉強，有機會挑戰新奇冒險的任務，不妨放下心理障礙去實踐「一直想做卻不敢做的事情」。

財運：★★☆☆☆

在錢財上易吃力不討好，不宜花太多心思在金錢往來上，有錢還是存起來比較穩妥。

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：09:00-11:00芒果黃

開運方位：東南方向

射手座

賺錢動力不足。

整體運：★★☆☆☆

財運不佳，前期的投資暫時未能見到成效，但不必著急，沉得住氣者可迎來好運氣。單身者想以他人穿針引線的方式來助愛情一臂之力，不可抱太大希望，主動出擊更有吸引力。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中的人易因錢財而爭吵，小心感情出現變數；單身者想戀愛，易把錢財花在異性身上。

事業運：★★★☆☆

工作顯得較被動，有表現機會但不易把握住，難有大進展。

財運：★★☆☆☆

沉迷吃喝玩樂或賭博遊戲，小心辛苦賺來的財富，轉眼流失。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：05:00-06:00鈦晶金

開運方位：正南方向

摩羯座

略顯拘謹反而會失去機會。

整體運：★★☆☆☆

今天似乎有些一反常態的拘束，和異性交談適時表現自己幽默的一面，緩和氣氛；購物不能任由自己的性子來，否則會讓個人財政陷入困境；因為太多人牽制的關係，使得事業向前發展的步調變緩。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人不妨多安排到充滿浪漫情調的餐廳約會，可加速增進彼此的感情。

事業運：★★☆☆☆

情緒低落，會有激動的行為，需及時調整心態，安心做事，你會受到更好的待遇。

財運：★☆☆☆☆

不利與人在錢財上競爭，更不宜遊走法律邊緣賺取不義之財，否則恐招來官非。

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：19:00-21:00玫瑰紅

開運方位：東南方向

水瓶座

萬事俱備，只待行動。

整體運：★★★★★

和情人一起放風箏是件很浪漫的事，但也要記得選擇一個好的環境；上班的途中看看報紙，有助於你與客戶能有更多的話題可談；收集好的方案資料，趁今天做個整理，以便隨時都能派上用場。

愛情運：★★★★☆

有不錯的姻緣際遇。有伴侶者可安排約會；單身者安排旅行，有機會邂逅異域情人。

事業運：★★★★☆

事業運佳，多能用樂觀、正面的態度面對今日的工作，只要能保持快樂的心情，今天會是美好的一天喔！

財運：★★★★★

投資運勢旺盛，有利理財，可將資金分散投資，多方攬財可獲利豐厚。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：09:00-10:00琉璃銀

開運方位：正東方向

雙魚座

壞脾氣在滋長，會讓好運從身邊溜走。

整體運：★★☆☆☆

單身者的愛情際遇良好，身邊的異性朋友頗多，讓你感覺眼花瞭亂，談情說愛需有所選擇。財運欠佳，少了他人的幫助，讓你有些難以適應；雖然感覺學習辛苦，但家人的支持與鼓勵又讓你獲得不少動力。

愛情運：★★★☆☆

剛展開新戀情的人應在溝通上多費點心思，否則兩人的戀情難以長久。

事業運：★★☆☆☆

顯得有些精神恍惚，處理事物時頭腦中都沒有形成具體的解決方案，甚至在做事過程中都有可能出現發呆的狀況。

財運：★★☆☆☆

別太投機，小心損失錢財。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：15:00-17:00玳瑁棕

開運方位：東北方向





