每日星座運勢／天秤遇貴人指點迷津 懂得珍惜感情
2020-10-21
牡羊座
在曖昧的氣氛中，感情升溫。
整體運：★★★★☆
今天在工作中似乎缺少了方向感，制定一個確實可行的目標，相信成效會很容易看到。單身者會因為工作關係邂逅較優秀的異性，一個眼神、一個動作都將成就你將來的幸福。財運不佳，理性分析市場才會有轉機。
愛情運：★★★★☆
戀愛運不錯，有機會偷閒跟異性朋友喝喝咖啡、聊聊人生。要小心戀人吃醋唷！
事業運：★★★★☆
事業運小佳，辛苦難免，只要肯耕耘，自可獲得好名聲，多少能增加成就感！
財運：★★☆☆☆
財運不穩定，得失經常在一念之間出現大轉變，多半是由好變壞，特別容易選擇或判斷錯誤。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：2
吉時吉色：08:00-09:00檸檬綠
開運方位：東南方向
金牛座
心情很美麗。
整體運：★★★☆☆
上網頻繁者碰到知己的機率很高，相同價值觀的碰撞易生出愛的火花。工作上的努力，可獲得上司的獎勵，讓你小有成就感。晚上約朋友一起吃飯，分享食物的瞬間會讓彼此的情誼更加深厚。
愛情運：★★★☆☆
對另一半的關心不夠，會讓對方起疑心；在外忙碌也應打個電話聯繫，讓對方安心。
事業運：★★★★☆
工作任務對你而言都比較富有挑戰性，但你真正動手執行時，就會發現它並不像你所想的那麼難，憑藉你自身的能力也能順利地完成。
財運：★★★☆☆
別為了金錢不開心，還有更重要的事等著你去做喔！
貴人星座：處女座
幸運數字：4
吉時吉色：23:00-24:00碧空藍
開運方位：東南方向
雙子座
細節決定成敗。
整體運：★★☆☆☆
今天一不小心便會暴露自己的粗心大意，惹怒了對方還不自知，過馬路時牽起他的手，會讓他感到溫暖；一成不變的生活激起你對快樂的渴求，做一件沒做過又興趣濃厚的事有助於恢復激情；忘我工作讓你過得相當充實，卻也顯得相當疲憊。
愛情運：★☆☆☆☆
感情濃烈，希望被關心，獲得伴侶的陪伴，但是，與伴侶的默契實在不佳，還需明示。
事業運：★★★☆☆
運勢不錯，工作較順利，但偶爾也會遇到困難，應虛心向長輩、同事請教。
財運：★★☆☆☆
財運多變，賺錢費力，易守不易攻。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：7
吉時吉色：06:00-07:00竹葉青
開運方位：東北方向
巨蟹座
凡事都得用心。
整體運：★★★★☆
今天愛情運很好，不妨對心儀的人來個真情告白，成功的機率有百分之九十哦；找個高雅的環境談生意，是促成生意談妥的最佳地點；工作上遇到的麻煩都是粗心造成的，對於文件的整理與複印要特別用心。
愛情運：★★★★☆
單身者有機會在娛樂場所結識互相欣賞的異性朋友；已婚者與另一半互動較多，感情甜蜜。
事業運：★★☆☆☆
今日事業運不太好，宜平穩經營，可別胡亂行事，否則會有白忙一場的跡象，尤其在與人應對時，宜謹言慎行。
財運：★★★★☆
財運不錯，可玩玩樂透，試試手氣，但小賭怡情，太過沉迷就容易傷心、傷神。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：4
吉時吉色：07:00-09:00象牙白
開運方位：正南方向
獅子座
為自己而生活。
整體運：★★★☆☆
有異性對你邀約，不要輕易回絕對方，否則就失去了一次為你愛情修學分的好機會；看到自己終日為錢忙碌，也想花錢買些東西犒勞下自己；事情突然變得有些緊迫，最好要做好加班的心理準備。
愛情運：★★★★☆
有機會因朋友的穿針引線而圓一段美麗的姻緣；已婚者與另一半關係親密，令人羨慕。
事業運：★★☆☆☆
顯得心浮氣躁，遇到看不順眼的事情，逞一時口舌之快，而不去顧慮他人感受和立場，容易得罪人，讓人生厭。
財運：★★★☆☆
花錢慾望強烈，控制開銷。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：7
吉時吉色：07:00-09:00蕃茄紅
開運方位：正北方向
處女座
不驕不躁，心態平和最重要。
整體運：★★★☆☆
感情上太過追求完美，讓愛情運勢陷入低潮，將心思放在學習上，比胡思亂想有用得多；對從事業務工作的人來講，今天是踏踏實實穩守老客戶的一天；與人交往時表現過於自大，會讓人對你產生距離感。
愛情運：★★☆☆☆
外力干擾多多的一天，少跟人接觸，省得聽到莫名其妙的風涼話。
事業運：★★★☆☆
表現得十分活躍，很容易博得上級和同事的好感，但要注意在表現自己的同時還需把自己的本職工作做好。
財運：★★★★☆
正財運還不錯，但需要努力的開發才會看見成效。
貴人星座：金牛座
幸運數字：3
吉時吉色：11:00-12:00白鋼銀
開運方位：東南方向
天秤座
收穫豐富的一天。
整體運：★★★★★
從別人的愛情故事中體會、感觸良多，對自己的感情更加懂得珍惜；財富方面收穫豐實，短期投資帶來的收益較多；事業上發展順利，對業務談判的工作者而言成功率頗高。
愛情運：★★★★☆
有機會遇到愛情貴人，為你指點迷津。單身者有機會戀愛，有伴侶者因貴人提點，感情和諧。
事業運：★★★★★
事業運頗優，多能抱持愉悅、樂觀的心情工作，無論績效好壞，起碼心情很開心。
財運：★★★★☆
財運還不錯，股票族的朋友適合先分析後買賣，有機會小賺一筆。
貴人星座：雙子座
幸運數字：6
吉時吉色：10:00-12:00睡蓮紫
開運方位：西北方向
天蠍座
今天行事宜低調，小心聰明反被聰明誤。
整體運：★☆☆☆☆
有逞強的傾向，對另一半的要求輕言允諾，但多數難以兌現，令對方生氣。在與朋友、同事的互動中，想要處處表現自己的智慧，只是，越想要表現越容易成為他人的笑柄，低調一些反而能提升運氣。
愛情運：★☆☆☆☆
易與伴侶吵架、拌嘴，吵吵無妨，千萬別說狠話，小心禍從口出難收場。
事業運：★★☆☆☆
對於他人說的話若沒親自證實，就不能全信，更不能以訛傳訛，以免被人利用或遭人反感。
財運：★★☆☆☆
投機取巧者想要不勞而獲，容易陷入經濟危機。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：1
吉時吉色：20:00-22:00嫩芽綠
開運方位：正東方向
射手座
虛心求教方能幫你度過難關。
整體運：★★☆☆☆
金錢觀念比較重的今天還是少參加活動的好，不然容易給人斤斤計較、吝嗇的印象；從未有過的無力感在事業上表現得尤為明顯，請教有經驗的同仁顯然是最為有效的方法；已婚者在柴米油鹽中領悟愛情的真諦。
愛情運：★★★☆☆
遇到喜歡的對象應主動一些，觀察、等待太久會讓你錯過良緣唷！
事業運：★☆☆☆☆
今日做事有撈過界、多管閒事的傾向，先做好份內事，別人的事也別插手管太多才好。
財運：★☆☆☆☆
今日錢財問題頗多，應控制花錢慾望，合理分配，做好儲蓄規劃。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：1
吉時吉色：18:00-20:00青金石藍
開運方位：正西方向
摩羯座
一年的努力沒有白費。
整體運：★★★★☆
花點心思在情人身上，會加深他對你的愛意唷；可以對前期的收益做個總結，進行下一個計劃；工作上的突出表現，很快便得到長官的賞識，同事之間的協助也能達到一定的作用。
愛情運：★★★★☆
有伴侶的人與另一半相處愉快，對方頗能為你分憂解勞，讓你很受益。
事業運：★★★★☆
運勢旺盛，有機會結識能力強、品性佳的人，多表現你的熱情與修養，易獲得指點、幫助。
財運：★★★☆☆
財運普通，別把過多的精力放在風險投資上，小心損失慘重。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：5
吉時吉色：21:00-23:00玫瑰紅
開運方位：東南方向
水瓶座
管理好情緒是今日之重點。
整體運：★★☆☆☆
感情上過於敏感，伴侶易因為你的無端猜疑而感到厭煩，應學著信任對方。控制情緒，小心與人發生口角。工作上有人扯你的後腿，注意多與合作夥伴或共事的人進行協商，及時排除這些潛在的危機。
愛情運：★★☆☆☆
夫妻感情不太和諧，因父母或子女的勸說而有所緩和，責任感增強。
事業運：★★★☆☆
心態較好，對一些人和事都很看得開，會為你在工作上帶來好人緣，也容易得到他人幫助。
財運：★★☆☆☆
購物少買促銷品，以免透支。
貴人星座：射手座
幸運數字：8
吉時吉色：19:00-20:00水晶紫
開運方位：正西方向
雙魚座
工作中不要越級表現。
整體運：★★★☆☆
在工作中別讓自己表現得太過強勢，這會讓上司不安，小心他會嚴格干涉你的做事過程；與朋友交往時，不要為面子在朋友中一昧樹立自己的大方形象，這樣易使自己陷入窘迫之中；對子女多些包容，不要把從另一半那裡遭受的委屈發洩在子女身上。
愛情運：★★☆☆☆
單身者可以好好展現自己，多去參加聚會，才有機會遇到心儀的對象喔！
事業運：★★★☆☆
這是一個輕忽不得的時刻，一旦過度放鬆情緒，盲目追尋快樂，會有意想不到的打擊出現。
財運：★★★☆☆
莫盲目的同情弱者，而任意給予金援，宜量力而為，尤其在異性朋友方面。
貴人星座：天秤座
幸運數字：0
吉時吉色：16:00-18:00乳酪白
開運方位：西北方向
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